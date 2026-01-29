होली मनाने जाना है बिहार, जानें ट्रेनों में कितनी सीटें और कैसे होगी बुकिंग? देखें पूरी डिटेल

Bihar Holi Train Booking: फरवरी का महीना शुरू होने जा रहा है. जो कि ऐसा महीना होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जितनी जल्दी आता है उससे जल्दी चला भी जाता है. फरवरी के बाद मार्च होगी और मार्च में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का पवित्र त्यौहार रंगों का त्यौहार होली. इस बार होली 4 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. होली के मौके पर बहुत से लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं वापस अपने घर जाते हैं. इनमें बिहार के बहुत से लोग शामिल होते हैं.

होली के लिए बिहार जाना अगर आपके प्लान में है. तो यह जान लें इस बार ट्रेन की सीटें इतनी जल्दी बुक क्यों हो रही हैं और बुकिंग कैसे की जा सकती है. त्योहार से लगभग दो महीने पहले ही यूपी, बिहार और बड़े शहरों से बिहार तक जाने वाली ट्रेनों में स्लीपर और रिज़र्वेशन सीटें भर चुकी हैं. यात्रियों की संख्या बढ़ने की वजह से रेलवे से स्पेशल ट्रेनों की उम्मीद जताई जा रही है. जान लें अभी क्या है सिचुएशन और कैसे कर सकते हैं बुकिंग.

अब क्या है बुकिंग की सिचुएशन?

होली से दो महीने पहले से ही रेल में बुकिंग बहुत तेज हो गई है. नई दिल्ली से पटना, दरभंगा, जयनगर, प्रयागराज और रांची जैसे बड़े स्टेशनों तक जाने वाली गाड़ियों में ज्यादातर सीटें स्लीपर और रिज़र्व क्लास में भर चुकी हैं. कई ट्रेनों में वह स्थिति है जहां न तो कन्फर्म टिकट उपलब्ध हैं और न ही काफी वेटिंग टिकट हैं. आम यात्रियों को अब सिर्फ RAC टिकट या स्पेशल ट्रेनों का सहारा लेना पड़ सकता है.

होली जैसे त्योहार पर लोग नौकरी या पढ़ाई के लिए दूर शहरों में रहते हैं. और त्योहार से पहले लगातार घर लौटते हैं. इसी वजह से पटना, दरभंगा, सहरसा, मोकामा जैसे बिहार के बड़े रूटों पर भारी भीड़ रहती है और रेलवे टिकट जल्दी खत्म हो जाते हैं. रेलवे की ओर से कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने की संभावना रहती है. लेकिन हर साल यही भीड़ देखी जाती है.

टिकट बुक कैसे करें?

अगर आप होली पर बिहार जाने की टिकट बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अपने ट्रेनों की अवेलेबिलिटी चेक करें. आम तौर पर रिज़र्वेशन लगभग 120 दिन पहले खुल जाता है. साइट पर लॉग इन करके अपनी जर्नी डेट सेलेक्ट करें और देखें कौन-कौन सी ट्रेनों में स्लॉट उपलब्ध हैं. अगर कन्फर्म सीट नहीं मिलती तो RAC टिकट चुनना बेहतर है. RAC से आपको ट्रेन में बैठने का हक मिलता है भले ही पूरी सीट नहीं मिलती.

स्पेशल ट्रेनों पर रखें नजर

अगर रेगुलर ट्रेनों में सीटें नहीं मिलतीं तो रेलवे की ओर से चलायी जाने वाली स्पेशल ट्रेनें या त्योहार स्पेशल ट्रेनें देखें. इनकी घोषणा आईआरसीटीसी की ओर से की जाती है जिस पर आपको ध्यान रखना होगा. क्लास चुनते समय ध्यान दें कि AC कोचों में सीट जल्दी जा सकती हैं जबकि स्लीपर क्लास में थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है.

