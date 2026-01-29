नया Aadhaar ऐप क्या कर सकता है? अब घर बैठे होंगे ये बड़े काम, जानिए पूरी लिस्ट

New Aadhaar App: अब Aadhaar से जुड़ा काम मतलब लाइन, टोकन और सेंटर के चक्कर नहीं. UIDAI ने नया Aadhaar App लॉन्च करके ज्यादातर जरूरी सर्विस मोबाइल में शिफ्ट कर दी हैं. यानी जो काम पहले आधा दिन ले लेते थे, अब कुछ मिनटों में फोन से शुरू हो जाएंगे. मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, पता बदलना हो, पहचान वेरीफाई करनी हो या बायोमेट्रिक सिक्योर करना हो, सब कुछ घर बैठे संभव होगा. सरकार इस ऐप के जरिए Aadhaar को सिर्फ डिजिटल नहीं, बल्कि यूजर-कंट्रोल्ड बनाना चाहती है. आम आदमी के लिए इसका मतलब सीधा है. कम भागदौड़, ज्यादा सुरक्षा और हर काम अपने हाथ में.

घर बैठे अपडेट होंगे मोबाइल नंबर और पता

नए आधार ऐप का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अब बेसिक अपडेट के लिए आधार केंद्र जाना जरूरी नहीं रहेगा. ऐप के होम सेक्शन से ही मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. जरूरी जानकारी भरकर और दस्तावेज अपलोड करके रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी.

यहीं नहीं, Profile सेक्शन में पूरे परिवार का Aadhaar संभालने का ऑप्शन भी दिया गया है. एक अकाउंट में पांच सदस्यों तक का Aadhaar जोड़ा जा सकता है. यानी बच्चों, माता-पिता या बुजुर्गों के लिए अलग-अलग लॉगिन की टेंशन खत्म. घर बैठे पूरे परिवार के Aadhaar से जुड़े काम एक ही ऐप से मैनेज हो जाएंगे.

घर से ही कंट्रोल होगा बायोमेट्रिक और सिक्योरिटी

नया आधार ऐप सिर्फ सुविधा नहीं देता. बल्कि सेफ्टी का पूरा कंट्रोल यूजर को सौंपता है. अब आप अपने फिंगरप्रिंट, फेस और आईरिस डेटा को ऐप से ही लॉक कर सकते हैं. इससे कोई भी बिना आपकी मंजूरी Aadhaar का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. जरूरत पड़ने पर यही लॉक टेंपररी तौर पर हटाया भी जा सकता है.

इसके साथ ही ऐप में Aadhaar ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री भी दिखेगी. यानी कब, कहां और किस मकसद से आपका Aadhaar इस्तेमाल हुआ उसकी पूरी जानकारी फोन पर रहेगी. 13 भारतीय भाषाओं के सपोर्ट के साथ यह ऐप गांव से शहर तक हर यूजर के लिए घर बैठे बड़े काम करने का टूल बनता जा रहा है.

वेरीफिकेशन के लिए नंबर बताने की जरूरत नहीं

अब पहचान साबित करने के लिए Aadhaar नंबर देने की मजबूरी भी खत्म हो रही है. नए ऐप में ऑफलाइन वेरिफिकेशन और Selective Share जैसे फीचर दिए गए हैं. इसका मतलब आप खुद तय करेंगे कि सामने वाले को सिर्फ नाम दिखाना है, फोटो, उम्र या पता. पूरा डेटा शेयर करना जरूरी नहीं.

ऐप में मिलने वाला QR कोड स्कैन कराकर होटल, ऑफिस, सिम या किसी सर्विस सेंटर पर तुरंत पहचान कन्फर्म की जा सकेगी. न फोटोकॉपी, न प्रिंटआउट, न OTP की झंझट. फोन दिखाइए और काम हो जाएगा. यह बदलाव Aadhaar को ज्यादा सुरक्षित और प्राइवेसी-फ्रेंडली बनाता है.

