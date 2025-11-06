बिहार में फिर से चुनावी माहौल गर्म है. 2025 के विधानसभा चुनावों का पहला चरण 6 नवंबर को हो रहा है. इस फेज में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं.इस चरण में 1,314 उम्मीदवार हैं. वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.

अगर आप भी इस बार मतदान करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपका नाम मतदाता सूची यानी Voter List में है या नहीं, कई बार लोग वोट डालने बूथ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन नाम मतदाता सूची में नहीं होने की वजह से वोट नहीं डाल पाते हैं. इसलिए बेहतर है कि घर बैठे ही पहले यह चेक कर लें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं और वो भी सिर्फ एक SMS से, तो चलिए जानते हैं कि एक SMS में अपनी वोटिंग डिटेल कैसे पाएं.

एक SMS में कैसे पता करें अपनी वोटिंग डिटेल

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने वोटरों की सुविधा के लिए बहुत आसान तरीका दिया है. अब आप सिर्फ एक SMS भेजकर जान सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं.

1. अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और ECI <space> <आपका EPIC नंबर> टाइप करें.

2. अब इस मैसेज को 1950 नंबर पर भेज दें.

3. कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पर एक ऑटो-जनरेटेड मैसेज आएगा. इसमें आपकी मतदाता जानकारी, जैसे – आपका नाम, वोटिंग सेंटर, विधानसभा क्षेत्र और EPIC नंबर आदि की पूरी डिटेल होगी.

एसएमएस से वोटिंग डिटेल देखने का दूसरा तरीका

अगर पहला बताया गया तरीका काम न करे, तो आपके पास एक और SMS ऑप्शन है. आप अपने EPIC नंबर को 7738299899 पर भी भेज सकते हैं.कभी-कभी यह सेवा तकनीकी कारणों से बंद हो सकती है, इसलिए वेबसाइट या Voter Helpline App से चेक करना ज्यादा सही माना जाता है.

हेल्पलाइन नंबर से भी चेक कर सकते हैं नाम

अगर आप SMS नहीं भेजना चाहते या कोई दिक्कत आ रही है, तो आप फोन कॉल से भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर से चेक करने के लिए अपने फोन से 1950 नंबर डायल करें. कॉल कनेक्ट होने पर आपको भाषा चुनने का ऑप्शन मिलेगा. जैसे हिंदी, अंग्रेजी या आपकी स्थानीय भाषा. इसके बाद IVR के जरिए निर्देशों का पालन करें. जब मतदाता स्थिति जांचें (Check Voter Status) का ऑप्शन आए, तो उसे चुनें. इसके बाद आपसे आपका EPIC नंबर या Reference Number पूछा जा सकता है, इसलिए उसे अपने पास रखें.

ऑनलाइन तरीका NVSP पोर्टल से नाम जांचें

अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं, तो ऑनलाइन भी मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं.इसके लिए आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर जाना होगा.

1. अपने ब्राउजर में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें.

2. इसके बाद होम पेज पर Search in Electoral Roll ऑप्शन पर क्लिक करें.

3. अब नया पेज खुलने पर आप EPIC नंबर सर्च या मोबाइल नंबर सर्च में से एक ऑप्शन चुनें.

4. वहीं अपने राज्य और पसंदीदा भाषा चुनें.

5. अब मांगे गए विवरण जैसे नाम, पिता, पति का नाम, जन्म तिथि और कैप्चा भरें और सर्च पर क्लिक करें.

6. अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो आपकी पूरी मतदाता जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी. अगर No Record Found दिखाता है, तो आपका नाम अभी लिस्ट में नहीं है.

