Bihar Election 2025: बिहार में पहले फेज के वोट डालने कहां जाना होगा, पोलिंग स्टेशन की पूरी जानकारी ऑनलाइन ऐसे पता करें

Bihar Election 2025: बिहार में पहले फेज के वोट डालने कहां जाना होगा, पोलिंग स्टेशन की पूरी जानकारी ऑनलाइन ऐसे पता करें

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी. वोट डालने से पहले जान लें कहां है आपका पोलिंग स्टेशन. ऑनलाइन ऐसे करें चेक.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 05 Nov 2025 05:27 PM (IST)
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की वोटिंग दो फेज में होने जा रही है. पहले फेज की वोटिंग कल यानी 6 नवंबर को होगी. तो वहीं दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को है. इस बार राज्य के करोड़ों वोटर वोट डालने वाले हैं. अगर आप भी पहले फेज में वोट डालने जा रहे हैं. तो यह जानना जरूरी है कि आपका पोलिंग स्टेशन कहां है. 

कई बार वोटर स्लिप वक्त पर नहीं मिलती या फिर कहीं खो जाती है. ऐसे में चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए आप घर बैठे कुछ मिनटों में अपना पोलिंग स्टेशन का नाम और लोकेशन पता कर सकते हैं. चलिए बताते हैं कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपना पोलिंग स्टेशन.

ऑनलाइन ऐसे देखें पोलिंग स्टेशन की जानकारी

अपने पोलिंग स्टेशन की जानकारी ऑनलाइन हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप पर  इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in/ पर जाना होगा. वेबसाइट पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे Search by EPIC, Search by Details और Search by Mobile अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है. तो EPIC नंबर डालें. अगर EPIC नंबर नहीं पता है, तो Search by Details चुनें और उसमें अपना नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, लिंग और जिला जैसी जानकारी भरें.  

या फिर वोटर कार्ड में दर्ज नंबर से पता करने के लिए Search by Mobile पर क्लिक करके नंबर दर्ज करें फिर Search पर क्लिक करें. कुछ ही सेकंड में आपके सामने आपकी पूरी जानकारी खुल जाएगी, जिसमें आपका मतदान केंद्र, विधानसभा क्षेत्र और बूथ का पता लिखा होगा. इसके अलावा View on Map के ऑप्शन पर क्लिक करके आप सीधे गूगल मैप पर उस जगह को देख सकते हैं. इससे आपको मतदान केंद्र तक पहुंचने का सही रास्ता और दूरी दोनों पता चल जाएंगे.

वोट डालने से पहले रखें यह जरूरी बातें ध्यान

अगर आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें याद रखें. मतदान केंद्र पर जाने से पहले अपना वोटर आईडी कार्ड और मतदाता स्लिप साथ रखें. अगर स्लिप नहीं मिली है. तो भी वोट डालने से नहीं रुकेंगे.  आप किसी भी मान्य पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पेंशन बुक के जरिए वोट कर सकते हैं.

मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा. लेकिन कोशिश करें कि आप दोपहर से पहले वोट डाल लें जिससे भीड़ से बचा जा सके. पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन अंदर ले जाने की परमिशन नहीं होती. इसलिए बाहर ही रख दें. मतदान कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और वोट डालने के बाद स्याही का निशान लगवाना न भूलें. 

Published at : 05 Nov 2025 05:27 PM (IST)
Utility News Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 ELECTIONS 2025
