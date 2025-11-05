10 हजार में शुरू करें ये बिजनेस, महीने की होगी 40 हजार कमाई

Small Business: देश में आजकल नौकरी के बजाय बहुत से लोगों के बीच खुद का बिजनेस शुरू करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. कई लोगों को लगता है कि बिजनेस के लिए अच्छी खासी जमा पूंजी चाहिए होती है. लेकिन आपको बता दें बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती. अगर आपके पास 10 हजार रुपये भी हैं. तो आप एक ऐसा काम शुरू कर सकते हैं.

जिससे महीने में 40 हजार रुपये तक की कमाई कर सकते हैं है. इसके लिए जरूरत है सिर्फ सही डायरेक्सन और थोड़ी समझदारी की. ऐसे कई छोटे स्केल के बिजनेस हैं जो कम निवेश में शुरू होकर जल्दी फायदा देते हैं. इस तरह के काम न सिर्फ आत्मनिर्भर बनने का मौका देते हैं बल्कि समय के साथ बड़े लेवल तक भी बढ़ाए जा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में.

घर से शुरू करें मसाला बनाने का बिजनेस

अगर आप घर बैठे कोई काम करना चाहते हैं, तो मसाला बनाने का बिजनेस एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. भारत में हर घर में मसालों की जरूरत होती है. इसलिए इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती. आपको बस 10 हजार रुपये में ग्राइंडर मशीन, पैकिंग मटेरियल और कुछ बेसिक मसाले खरीदने होंगे.

यह भी पढ़ें: काला हिट डाल-डालकर हो गए हैं परेशान फिर भी नहीं जा रहे कॉकरोज, ये तरीके आजमा कर देखें

शुरुआत में छोटे पैमाने पर काम करें और लोकल दुकानों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट बेचें. धीरे-धीरे ग्राहकों का भरोसा बढ़ने पर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. अगर सही पैकिंग और क्वालिटी बनाए रखी जाए. तो इस बिजनेस से हर महीने 35-40 हजार रुपये की कमाई आसानी से हो सकती है.

अगर जगह है तो शुरू करें अगरबत्ती यूनिट

अगरबत्ती का बिजनेस भी कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाला बिजनेस है. इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है. त्योहारों और पूजा के समय तो और भी ज्यादा डिमांड होती है. इस काम के लिए आपको एक छोटा कमरा और कुछ बेसिक मशीनरी चाहिए जो 10 हजार रुपये के भीतर आ जाती है.

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम

कच्चा माल जैसे चारकोल पाउडर, परफ्यूम और बांस स्टिक आसानी से लोकल मार्केट में मिल जाते हैं. शुरुआत में लोकल दुकानों को सप्लाई दें और ब्रांडिंग पर ध्यान दें. अगर प्रोडक्ट की खुशबू और क्वालिटी अच्छी रही. तो बड़े ऑर्डर मिलने में देर नहीं लगेगी. सही से चलने के बाद आपका यह बिजनेस भी 35 से 40 हजार रुपये महीने दे सकता है.

यह भी पढ़ें: दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल