इन वोटर्स के लिए बहुत जरूरी है फॉर्म-6, जान लें चुनाव में इसका काम

हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइन वोटर्स के लिए बहुत जरूरी है फॉर्म-6, जान लें चुनाव में इसका काम

Updated at : 06 Oct 2025 09:16 PM (IST)
Preferred Sources

चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. बिहार में दो चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. वहीं चुनाव के परिणामों की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी. बिहार चुनाव घोषणा से पहले एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई थी.  इस लिस्ट में करीब 7.42 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल किए गए थे. हालांकि कई लोगों के नाम इस बार फाइनल वोटर लिस्ट से हटाए भी गए हैं. इस बीच फॉर्म-6 एक बार फिर चर्चा में है. इस फॉर्म को लेकर पहले भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए थे . ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किन वोटर के लिए फॉर्म-6 जरूरी होता है और चुनाव में इसका क्या काम होता है. 

क्या है फॉर्म-6 

फॉर्म-6 चुनाव आयोग का एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट होता है. जिसका इस्तेमाल नए वोटरों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए किया जाता है. अगर किसी की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है और उस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं शामिल हुआ है, तो फॉर्म-6 भरकर वह व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, यानी किसी नए निर्वाचन क्षेत्र में रह रहा है तो भी इसके लिए फॉर्म-6 सिक्स के जरिए वह नया रजिस्ट्रेशन कर सकता है. 

इन वोटर्स के लिए बहुत जरूरी है फॉर्म-6

फार्म-6 का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करना होता है. इस फार्म के जरिए चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है कि कोई भी पात्र नागरिक वोटिंग प्रक्रिया से वंचित न रहे. वहीं यह फॉर्म उन लोगों के ल‍िए बहुत जरूरी होता है ज‍िनका नाम पहली बार वोटर ल‍िस्‍ट में जोड़ा जाता है या फ‍िर ऐसे लोग ज‍िनकी उम्र 18 साल से ज्‍यादा हो गई है ल‍ेक‍िन वाेटर ल‍िस्‍ट में नाम नहीं जुड़ा हुआ है. उनके ल‍िए भी यह फॉर्म बहुत जरूरी होता है. इसके अलावा यह फॉर्म उन लोगों के ल‍िए भी बहुत जरूरी होता है जो क‍िसी नई जगह पर रह रहे होते हैं. इस फॉर्म के जर‍िए नये क्षेत्र में श‍िफ्ट होने वाले लोग अपना  न‍िर्वाचन क्षेत्र बदल सकते हैं. ज‍िसके बाद वह आसानी से अपने नए न‍िर्वाचान क्षेत्र में वोट डाल सकते हैं. वहीं सरकार इसी फॉर्म के माध्‍यम से पुराने र‍िकॉर्ड को भी अपडेट करती है. 

कैसे भरे फार्म-6 

  • फार्म-6 ऑनलाइन तरीके से भरा जा सकता है. इसे ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in या nvsp.in  पर जाना होगा.
  • इसके बाद New Registration for General Elector सेक्‍शन में जाकर फॉर्म-6 पर क्लिक करना होगा.
  • अब उम्र, नाम, जेंडर, एड्रेस और पहचान पत्र जैसी जानकारी अपलोड करनी होगी.
  • जानकारी भरने के बाद इसे सबमिट करने से आपका आवेदन संबंधित निर्वाचन अधिकारी के पास चला जाएगा. 

ये भी पढ़ें-Bihar Election 2025: मोबाइल के लिए चुनाव आयोग ने बदल दिया नियम, बिहार के वोटर्स जान लें काम की बात

 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 06 Oct 2025 09:15 PM (IST)
Bihar Election 2025 Form 6 Voter Form 6 Voter Registration Form
