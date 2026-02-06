सिर्फ सस्ती कैब बुक नहीं करेगा Bharat Taxi App, मेट्रो टिकट भी होंगे बुक, जानें इसके सभी फीचर्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसिर्फ सस्ती कैब बुक नहीं करेगा Bharat Taxi App, मेट्रो टिकट भी होंगे बुक, जानें इसके सभी फीचर्स

भारत टैक्सी ऐप पहले से ही एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध है. शुरुआती इस्तेमाल में सामने आया है कि भारत टैक्सी में कैब, बाइक, टैक्सी और ऑटो के साथ-साथ मेट्रो बुकिंग की सुविधा भी दी गई है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 06 Feb 2026 08:02 AM (IST)
Preferred Sources

देश की पहली सहकारी कैब टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी ऐप की शुरुआत हो चुकी है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इस ऐप को लॉन्च किया है. यह ऐप पहले से ही एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध है और कई लोग इसका इस्तेमाल भी कर चुके हैं. शुरुआती इस्तेमाल में सामने आया है कि भारत टैक्सी में कैब, बाइक, टैक्सी और ऑटो के साथ-साथ मेट्रो बुकिंग की सुविधा भी दी गई है जो इसे बाकी कैब ऐप्स से अलग बनाती है. दरअसल भारत टैक्सी एक सहकार मॉडल पर काम करती है. इस वजह से यह ऐप लॉन्च से पहले ही चर्चा में आ गया था. दावा किया जा रहा है कि इसमें किराया बाकी प्लेटफाॅर्म की तुलना में कम है और ड्राइवर से किसी तरह का कमीशन नहीं लिया जाता है. इसका मतलब यह है कि राइड का पूरा पैसा सीधे ड्राइवर के खाते में जाता है. ड्राइवर सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं, बल्कि इस प्लेटफाॅर्म के हिस्सेदार भी होते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको भारत टैक्सी ऐप के सभी फीचर्स बताते हैं.

हिंदी समेत कई भाषाओं का सपोर्ट 

भारत टैक्सी ऐप में यूजर की सहूलियत के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी भाषा का सपोर्ट दिया गया है. ऐप की सेटिंग्स में जाकर आसानी से भाषा बदली जा सकती है. वहीं फ्यूचर में इस ऐप में और भारतीय भाषाओं को जोड़ने की योजना है. 

कैसे होता है ऐप में रजिस्ट्रेशन?

भारत टैक्सी ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले ऐप में लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होता है. नंबर डालने के बाद ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन किया जाता है. फिर यूजर को अपना नाम भरना होता है और रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है. इसके बाद ऐप की सभी सर्विस का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

भारत टैक्सी ऐप का सिंपल इंटरफेस और कई ऑप्शन 

 भारत टैक्सी ऐप का इंटरफेस काफी आसान और यूजर फ्रेंडली रखा गया है. ऐप ओपन करते ही स्क्रीन पर आप कहां जाना चाहेंगे लिखा आता है. वहीं राइड बुक करते समय भारत बाइक, भारत ऑटो, कैब इकोनॉमी और कैब प्रायोरिटी जैसे कई ऑप्शन दिखाई देते हैं. 

ओला और उबर से सस्ती राइड

किराए की बात करें तो भारत टैक्सी के रेट्स ओला और उबर के मुकाबले कम नजर आए हैं. नोएडा जैसे इलाकों में टैक्सी बुक करने पर कम वेटिंग टाइम के साथ गाड़ियां उपलब्ध दिखाई दी. ऐप में सर्ज प्राइसिंग सिस्टम नहीं है यानी बारिश, ट्रैफिक या पीक आवर्स में किराया नहीं बढ़ेगा. 

फेवरेट प्लेस सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन 

यूजर्स इस ऐप में अपने घर और ऑफिस जैसे फेवरेट एड्रेस सेव कर सकते हैं. इससे बार-बार एड्रेस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक क्लिक में राइड बुक की जा सकेगी.

मेट्रो टिकट बुकिंग की भी सुविधा 

भारत टैक्सी ऐप की एक खासियत यह है कि इसमें मेट्रो टिकट बुक करने का ऑप्शन भी दिया गया है. इसके लिए सर्विस कैटेगरी में जाकर मेट्रो टिकट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है. स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद यूपीआई के जरिए पेमेंट किया जा सकता है. 

फिलहाल यह ऐप दिल्ली एनसीआर में उपलब्ध 

भारत टैक्सी का ट्रायल पहले दिल्ली और गुजरात के राजकोट में किया गया था, जो सफल रहा. अब इसे दिल्ली एनसीआर में लॉन्च किया गया है. आगे इसे मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में लॉन्च करने की योजना है. 

सेफ्टी के लिए एसओएस फीचर 

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐप में एसओएस बटन दिया गया है. एक क्लिक में यह फीचर मदद का मैसेज ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट तक भेज देता है. वहीं माना जा रहा है कि लाइव ट्रैकिंग और सिंपल यूजर इंटरफेस के साथ भारत टैक्सी खुद को एक किफायती और सुरक्षित ऑप्शन के तौर पर पेश कर रही है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 06 Feb 2026 08:02 AM (IST)
