लड़की को प्रपोज करने पूरे खानदान को ले गया आशिक, महबूबा के घर के बाहर परिवार संग जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

लड़की को प्रपोज करने पूरे खानदान को ले गया आशिक, महबूबा के घर के बाहर परिवार संग जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

युवक अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए ऐसा तरीका अपनाता है कि आसपास के लोग भी हैरान रह जाते हैं. खास बात यह है कि वह अकेला नहीं आता, बल्कि अपने पूरे परिवार को साथ लेकर लड़की के घर पहुंच जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 07 Mar 2026 06:23 PM (IST)
Preferred Sources

प्यार जताने के तरीके हर दौर में बदलते रहे हैं. कभी चिट्ठियों के जरिए दिल की बात कही जाती थी, तो कभी चोरी-छिपे मिलने के किस्से सुनाई देते थे. लेकिन सोशल मीडिया के दौर में प्यार का इजहार भी अब कुछ अलग ही अंदाज में होने लगा है. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही दिलचस्प और रोमांटिक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं. वीडियो में एक युवक अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए ऐसा तरीका अपनाता है कि आसपास के लोग भी हैरान रह जाते हैं. खास बात यह है कि वह अकेला नहीं आता, बल्कि अपने पूरे परिवार को साथ लेकर लड़की के घर पहुंच जाता है.

जब प्यार में शामिल हो गया पूरा परिवार

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए सीधे लड़की के घर के बाहर पहुंच जाता है. लेकिन वह अकेला नहीं होता, बल्कि अपने परिवार के कई लोग भी उसके साथ मौजूद होते हैं. सड़क पर खड़े ये सभी लोग अचानक डांस करना शुरू कर देते हैं. माहौल इतना खुशहाल हो जाता है कि देखने वाले भी मुस्कुराने लगते हैं.

‘तेनू लेके मैं जावांगा’ पर शुरू हुआ डांस

वीडियो में साफ नजर आता है कि सड़क पर खड़े युवक और उसके परिवार के लोग मशहूर गाने ‘तेनू लेके मैं जावांगा’ पर जोरदार डांस कर रहे होते हैं. हर कोई पूरे जोश में झूमता नजर आता है. ऐसा लगता है जैसे कोई बारात निकल रही हो, लेकिन यहां मकसद सिर्फ एक है, लड़की के सामने अपने प्यार का इजहार करना.

बालकनी में खड़ी लड़की की मुस्कान ने जीत लिया दिल

इस पूरे नजारे को लड़की अपने घर की बालकनी से देख रही होती है. वीडियो में लड़की अपने परिवार के साथ बालकनी में खड़ी दिखाई देती है. जैसे ही वह नीचे यह सब देखती है, उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कान आ जाती है. उसकी खुशी साफ दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि उसे इस सरप्राइज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी.

सोशल मीडिया पर लोगों को खूब भाया अंदाज

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस अनोखे प्रपोजल को खूब पसंद कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि ऐसा प्रपोजल हर किसी को नहीं मिलता. वहीं कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अगर परिवार भी साथ हो तो प्यार का इजहार और भी आसान हो जाता है. वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

Published at : 07 Mar 2026 06:23 PM (IST)
