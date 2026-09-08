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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG सिलेंडर पर खर्च होगा कम, आ गया गैस बचाने वाला नया चूल्हा

LPG सिलेंडर पर खर्च होगा कम, आ गया गैस बचाने वाला नया चूल्हा

भारत Hi-Star LPG स्टोव खासकर उन लोगों के लिए बेहतर है, जिनका एलपीजी सिलेंडर काफी कम दिन चलता है. अगर आपके भी घर में सिलेंडर कम दिन चलता है तो आप इस स्टोव को विकल्प के तौर पर देख सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 08 Sep 2026 05:29 PM (IST)
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  • ग्राहक इन स्टोव को अमेज़न से ऑनलाइन खरीद सकते हैं।

क्या आपको भी अपने किचन के लिए स्टोव लेना है, लेकिन इस बात से परेशान हैं कि कौन-सा स्टोव लेना बेहतर रहेगा तो भारत Hi-Star LPG स्टोव के आपके काम आ सकता है और खास बात तो यह है कि इसे खरीदने के लिए आपको बाजारों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं. 

गैस कंपनी ने एक्स पर दी जानकारी

दरअसल, गैस कंपनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस एलपीजी गैस स्टोव की जानकारी शेयर की है. इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे अगर आप 2 बर्नर वाला स्टोव चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं. इसके अलावा आपके पास 3 और 4 बर्नर वाले स्टोव भी खरीद सकते हैं. 

कम LPG होगी खर्च

भारत Hi-Star LPG स्टोव को ऐसे डिजाइन किया गया है कि एलपीजी की बचत के साथ खाना पकाया जा सके. इसलिए इसमें हाई-एफिशिएंसी बर्नर दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें स्टील बॉडी और ग्लास टॉप मॉडल भी मिल जाएंगे. यानी इस स्टोव का इस्तेमाल करने से आपका सिलेंडर ज्यादा दिनों तक चल सकता है.

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ऑनलाइन कहां खरीद सकते हैं?

अगर आपको भारत Hi-Star LPG स्टोव खरीदना है तो आप इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन से खरीद सकते हैं. यहां पर आपको 2,3 और 4 बर्नर वाला स्टोव मिल जाएगा. आप इसे अपने बजट और जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 08 Sep 2026 05:29 PM (IST)
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