LPG सिलेंडर पर खर्च होगा कम, आ गया गैस बचाने वाला नया चूल्हा
भारत Hi-Star LPG स्टोव खासकर उन लोगों के लिए बेहतर है, जिनका एलपीजी सिलेंडर काफी कम दिन चलता है. अगर आपके भी घर में सिलेंडर कम दिन चलता है तो आप इस स्टोव को विकल्प के तौर पर देख सकते हैं.
- ग्राहक इन स्टोव को अमेज़न से ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
क्या आपको भी अपने किचन के लिए स्टोव लेना है, लेकिन इस बात से परेशान हैं कि कौन-सा स्टोव लेना बेहतर रहेगा तो भारत Hi-Star LPG स्टोव के आपके काम आ सकता है और खास बात तो यह है कि इसे खरीदने के लिए आपको बाजारों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं.
गैस कंपनी ने एक्स पर दी जानकारी
दरअसल, गैस कंपनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस एलपीजी गैस स्टोव की जानकारी शेयर की है. इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे अगर आप 2 बर्नर वाला स्टोव चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं. इसके अलावा आपके पास 3 और 4 बर्नर वाले स्टोव भी खरीद सकते हैं.
भारत हाई-स्टार एलपीजी स्टोव। हर आधुनिक रसोई के लिए तैयार।— Bharat Petroleum LPG (@BPCLLPG) September 4, 2026
भारत हाई-स्टार एलपीजी स्टोव एक ही स्मार्ट पैकेज में स्टाइल, दक्षता और भरोसेमंद प्रदर्शन का बेहतरीन संयोजन है।
✔️ कुशल खाना पकाने का अनुभव
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कम LPG होगी खर्च
भारत Hi-Star LPG स्टोव को ऐसे डिजाइन किया गया है कि एलपीजी की बचत के साथ खाना पकाया जा सके. इसलिए इसमें हाई-एफिशिएंसी बर्नर दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें स्टील बॉडी और ग्लास टॉप मॉडल भी मिल जाएंगे. यानी इस स्टोव का इस्तेमाल करने से आपका सिलेंडर ज्यादा दिनों तक चल सकता है.
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ऑनलाइन कहां खरीद सकते हैं?
अगर आपको भारत Hi-Star LPG स्टोव खरीदना है तो आप इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन से खरीद सकते हैं. यहां पर आपको 2,3 और 4 बर्नर वाला स्टोव मिल जाएगा. आप इसे अपने बजट और जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं.
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