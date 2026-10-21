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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीटैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख आज, जानें चूक गए तो कितना लगेगा जुर्माना

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख आज, जानें चूक गए तो कितना लगेगा जुर्माना

आज, 21 अक्टूबर को असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की लास्ट डेट है. अगर आप आज भी चूंक जाते हैं तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 21 Oct 2026 11:47 AM (IST)
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अगर आप कारोबारी हैं या प्रोफेशनल काम करते हैं और आपके खातों का टैक्स ऑडिट होना जरूरी है, तो आपके लिए आज का दिन काफी अहम है. असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर 2026 है. इनकम टैक्स विभाग ने पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर फिक्स की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दिया गया. 

ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की है, उन्हें आज ही इस काम को पूरा कर लेना चाहिए. अगर आज रात तक रिपोर्ट जमा नहीं होती है तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. यहां से इसके बारे में डिटेल में जानिए. 

आखिरी तारीख क्या है?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 28 सितंबर 2026 को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न की समयसीमा बढ़ाने का ऐलान किया था. इसके बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई. वहीं, जिन टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए ITR जमा करने की आखिरी तारीख भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ITR जमा करना दो अलग-अलग काम हैं. रिपोर्ट की डेडलाइन आज खत्म हो रही है, लेकिन ITR दाखिल करने के लिए 21 नवंबर तक का समय मिला है.

कितना लगेगा जुर्माना?

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 271B के तहत अगर कोई व्यक्ति जरूरी टैक्स ऑडिट नहीं कराता है तो उस पर जुर्माना लगेगा. जुर्माना लगाने के भी दो तरीके हैं. अगर किसी कारोबारी का टर्नओवर 2 करोड़ है और वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट समय पर जमा नहीं करता है तो टर्नओवर का 0.5 फीसदी यानी 1 लाख जुर्माना लगेगा.

वहीं, अगर किसी का टर्नओवर 5 करोड़ है तो उसका 0.5 फीसदी 2.5 लाख होता है लेकिन जुर्माने की लिमिट 1.5 लाख ही है. ऐसे में जुर्माना 1.5 लाख तक हो सकता है. 

किन लोगों के लिए जरूरी है?

टैक्स ऑडिट हर नौकरी वाले लोगों के लिए जरूरी नहीं होता है. ये कारोबारियों पर लागू होता है. आमतौर पर कारोबारियों के लिए सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होने पर टैक्स ऑडिट की जरूरत पड़ती है. 

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कैसे जमा करें?

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए CA की मदद ली जाती है. इसके लिए आमतौर पर फॉर्म 3CA या 3CB के साथ फॉर्म 3CD का इस्तेमाल होता है. रिपोर्ट तैयार होने के बाद CA इसे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करता है. इसके बाद करदाता को अपने लॉगिन से रिपोर्ट को स्वीकार करना होता है. केवल CA से रिपोर्ट तैयार करवा लेना ही काफी नहीं है, उसे समय पर पोर्टल पर जमा भी कर देना चाहिए. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 21 Oct 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Income Tax Tax Audit
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