3 घंटे का सफर 45 मिनट में, DND-सोहना एक्सप्रेसवे तैयार, गडकरी ने क्या बताया?

दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. दिल्ली से सोहना और पलवल जाने में अब ट्रैफिक जाम के कारण घंटों बर्बाद नहीं करने पड़ सकते हैं.

डीएनडी-जैतपुर-फरीदाबाद-पलवल-सोहना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का आखिरी हिस्सा पूरा हो चुका है. इस सड़क के शुरू होने से यात्रियों को कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद मिलने की उम्मीद है.

59 किलोमीटर लंबा है एक्सप्रेसवे कॉरिडोर

डीएनडी-फरीदाबाद-सोहना एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे यानी NH-148A की लंबाई करीब 59 किलोमीटर है. इसके अलावा, डीएनडी फ्लाईवे से जैतपुर तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का लगभग 9 किलोमीटर हिस्सा भी इस कनेक्टिविटी का अहम भाग है. यह मार्ग दिल्ली को जैतपुर और मीठापुर के रास्ते फरीदाबाद से जोड़ता है. आगे इससे सोहना, पलवल और कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे तक पहुंचना आसान होगा.

दिल्ली और हरियाणा के हिस्सों की स्थिति

डीएनडी फ्लाईवे से जैतपुर तक का 9 किलोमीटर हिस्सा ट्रायल के आधार पर खोला गया है. इस हिस्से पर फिलहाल टोल नहीं लिया जा रहा और गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है. वहीं, हरियाणा की ओर लगभग 50 किलोमीटर का हिस्सा चालू है, जहां निर्धारित नियमों के अनुसार टोल वसूला जा रहा है.

ट्रायल में 3 घंटे का सफर 45 मिनट में हुआ पूरा

दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के मुताबिक, एक्सप्रेसवे पर किए गए ट्रायल के दौरान सराय काले खां से सोहना और पलवल तक का सफर करीब 40 से 45 मिनट में पूरा हुआ. आमतौर पर व्यस्त समय में इसी दूरी को तय करने में लगभग तीन घंटे लग जाते हैं. हालांकि, वास्तविक यात्रा का समय ट्रैफिक और सड़क पर लागू व्यवस्थाओं के अनुसार अलग हो सकता है.

उद्घाटन को लेकर क्या है तैयारी?

परियोजना के अंतिम हिस्से का निर्माण पूरा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने लोड टेस्टिंग समेत तकनीकी जांच की है. रिपोर्टों के अनुसार, कॉरिडोर का औपचारिक उद्घाटन इस साल के अंत तक हो सकता है. हालांकि, उद्घाटन की निश्चित तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

आश्रम चौक और मथुरा रोड पर कम हो सकता है दबाव

नया कॉरिडोर शुरू होने के बाद दिल्ली से हरियाणा की ओर जाने वाले वाहनों को एक वैकल्पिक रास्ता मिलेगा. इससे आश्रम चौक, कालिंदी कुंज और मथुरा रोड जैसे व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक का दबाव घटने की संभावना है. जाम में कम समय बिताने से यात्रियों के ईंधन और समय, दोनों की बचत हो सकती है.

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