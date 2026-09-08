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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीएलपीजी, शहरी लोगों को कब मिलेगी राहत... 45 से 25 हुआ ग्रामीण क्षेत्र में, 25 से 15 कब होगा

एलपीजी, शहरी लोगों को कब मिलेगी राहत... 45 से 25 हुआ ग्रामीण क्षेत्र में, 25 से 15 कब होगा

LPG Cylinder Booking: LPG सिलेंडर की बुकिंग को लेकर हाल ही में नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद उपभोक्ताओं के बीच सिलेंडर बुकिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 08 Sep 2026 01:24 PM (IST)
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एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण पेट्रोल-डीजल से लेकर गैस सिलेंडर तक की सप्लाई पर असर देखने को मिला था. इस दौरान तेल कंपनियों ने भी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग का समय शहरी इलाकों के लिए 25 दिन और ग्रामीण इलाकों के लिए 45 दिन कर दिया था. लेकिन अब ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को राहत दी गई है. 

केंद्र सरकार ने 7 सितंबर यानी कल ग्रामीण इलाकों में सिलेंडर रिफिल बुकिंग को 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया है, जिसके बाद अब शहरी इलाकों के लोगों के मन में सवाल है कि क्या आने वाले समय में शहरी उपभोक्ताओं के लिए भी सिलेंडर रिफिल बुकिंग को 25 दिन से घटाकर15 दिन किया जाएगा?

सिलेंडर बुकिंग में अंतर क्यों होता है?

दरअसल, एलपीजी की मांग और सप्लाई को देखते हुए तेल कंपनियां कुछ समय में बुकिंग के नियमों में बदलाव करती है. अगर मांग ज्यादा रहती है तो उसके आधार पर दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच कुछ समय का अंतर किया जाता है. इसके अलावा बुकिंग में अंतर रखने के पीछे एक ओर कारण है, जो कालाबाजारी को रोकना है. 

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क्या शहरी इलाकों में 25 से 15 होगा?

शहरी इलाकों में सिलेंडर रिफिल बुकिंग को 25 से 15 दिन कब तक किया जाएगा तो फिलहाल इस पर कोई नया नियम नहीं आया है. यानी अभी इसे लेकर तेल कंपनियों या सरकार ने किसी भी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

जल्दी खत्म होता है सिलेंडर?

कई घरों में सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है. ये बात घर में कितने सदस्य और कितनी गैस का इस्तेमाल किया जाता है इस पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आपका सिलेंडर जल्दी खत्म होता है तो आप डबल बॉटल कनेक्शन यानी DBC ले सकते हैं. वहीं जरूरत पड़ने पर आप 5 किलो वाला FTL सिलेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 08 Sep 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG Cylinder
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