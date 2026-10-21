Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG Rule: घर में रख सकते हैं 5 किलो के दो गैस सिलेंडर, जानें खरीदने के नियम और फायदे

LPG Rule: घर में रख सकते हैं 5 किलो के दो गैस सिलेंडर, जानें खरीदने के नियम और फायदे

अगर आप 5 किलो वाला छोटा एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए है. क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर में दो 5 किलो वाले सिलेंडर को रख सकते हैं या नहीं? अगर नहीं तो जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 21 Oct 2026 12:11 PM (IST)
Preferred Sources

अक्सर लोग घर में गैस खत्म होने के डर से अपने पास एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रखते हैं, ताकि जैसे ही गैस खत्म हो, वैसे ही वे दूसरे सिलेंडर का इस्तेमाल कर सके. ऐसे में अगर आप अकेले रहते हैं और 5 किलो वाले LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो कभी न कभी तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि क्या दो 5 किलो वाला सिलेंडर घर में रख सकते हैं या नहीं? अगर आप इस बात से अनजान हैं तो जानिए.

क्या दो सिलेंडर रख सकते हैं?

कई बार लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने अपने घर में दो 5 किलो वाले सिलेंडर रखें तो ऐसा करना नियमों के खिलाफ है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है.  आप 5 किलो वाले दो सिलेंडर अपने घर में रख सकते हैं. हां, लेकिन सिलेंडर को अपने घर में सुरक्षित तरीके से रखना जरूरी है. सबसे खास बात तो ये है कि 5 किलो वाले सिलेंडर को लेने के लिए एड्रेस प्रूफ की अनिवार्यता नहीं होती है. यानी अगर आपके पास किसी एड्रेस से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं भी है, तभी भी आप इसे खरीद सकते हैं.

किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत?

बता दें कि 5 किलो वाले सिलेंडर को लेने के लिए आपको वैध फोटो पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज दिखाने होंगे. आप इसे आसानी से अधिकृत डीलर या संबंधित बिक्री केंद्र से खरीद सकते हैं. ये खासतौर पर अकेले रहने वाले लोगों के लिए उपयोगी साबित होता है. ऐसे में अगर दो सिलेंडर होंगे तो एक के खत्म होते ही दूसरे सिलेंडर की मदद से खाना बनाया जा सकता है. 

5 किलो वाले सिलेंडर के फायदे क्या है?

अगर इसके फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि सिलेंडर छोटा होने की वजह से इसे रिफिल कराने के लिए जाना काफी आसान है. अगर दो सिलेंडर होंगे तो एक को इस्तेमाल करते समय दूसरे सिलेंडर को रिफिल करवाया जा सकता है. यानी आप अपनी जरूरत के हिसाब से 5 किलो वाला सिलेंडर दो भी रख सकते हैं. ऐसा करना नियमों के खिलाफ नहीं है. 

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख आज, जानें चूक गए तो कितना लगेगा जुर्माना

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG Cylinder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख आज, जानें चूक गए तो कितना लगेगा जुर्माना
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख आज, जानें चूक गए तो कितना लगेगा जुर्माना
यूटिलिटी
3 घंटे का सफर 45 मिनट में, DND-सोहना एक्सप्रेसवे तैयार, गडकरी ने क्या बताया?
3 घंटे का सफर 45 मिनट में, DND-सोहना एक्सप्रेसवे तैयार, गडकरी ने क्या बताया?
यूटिलिटी
आयकर ने खत्म किए 4 अलग-अलग TDS फॉर्म, अब लॉन्च किया Form 141
आयकर ने खत्म किए 4 अलग-अलग TDS फॉर्म, अब लॉन्च किया Form 141
यूटिलिटी
UP में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस हुई कम, रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा सस्ता
UP में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस हुई कम, रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा सस्ता
Advertisement

वीडियोज

Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके ने उद्धव ठाकरे को कहा- थैंक्यू, आशुतोष और सौरव केस में क्या है अपडेट?
अभिजीत दीपके ने उद्धव ठाकरे को कहा- थैंक्यू, आशुतोष और सौरव केस में क्या है अपडेट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PDA के साथ हिंदुत्व का दांव? 2027 के लिए अखिलेश ने बनाया सियासी चक्रव्यूह
PDA के साथ हिंदुत्व का दांव? 2027 के लिए अखिलेश ने बनाया सियासी चक्रव्यूह
इंडिया
राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस: पीएम ने दी श्रद्धांजलि, अमित शाह बोले- 'उन पुलिसकर्मियों को नमन, जिन्होंने...'
राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस: पीएम ने दी श्रद्धांजलि, अमित शाह बोले- 'उन पुलिसकर्मियों को नमन, जिन्होंने...'
क्रिकेट
'उन्हें बहुत पहले ही...' भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर मोहम्मद शमी का बड़ा बयान
'उन्हें बहुत पहले ही...' भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर मोहम्मद शमी का बड़ा बयान
बॉलीवुड
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
विश्व
जॉर्जिया मेलोनी का एक्शन, इटली के Gen-Z प्रदर्शनकारियों पर चलेगा केस, मां-बाप से होगी वसूली
जॉर्जिया मेलोनी का एक्शन, इटली के Gen-Z प्रदर्शनकारियों पर चलेगा केस, मां-बाप से होगी वसूली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 11 सीटों पर चुनाव, जानें सपा और बीजेपी के कौन हैं प्रत्याशी
यूपी में 11 सीटों पर चुनाव, जानें सपा और बीजेपी के कौन हैं प्रत्याशी
एग्रीकल्चर
आलू बोने की मशीन कितने रुपये की आती है? जानें 3 प्लांटर की खासियत
आलू बोने की मशीन कितने रुपये की आती है? जानें 3 प्लांटर की खासियत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget