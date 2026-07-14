झारखंड: गुमला में 3 साल की बच्ची से रेप, पैसे लेकर पंचायत ने दबाया मामला, आरोपी गिरफ्तार

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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJharkhand: गुमला में 3 साल की बच्ची से रेप, पैसे लेकर पंचायत ने दबाया मामला, आरोपी गिरफ्तार

Jharkhand: गुमला में 3 साल की बच्ची से रेप, पैसे लेकर पंचायत ने दबाया मामला, आरोपी गिरफ्तार

Jharkhand News: गुमला में 3 साल की मासूम से रेप के बाद पंचायत ने आरोपी पर जुर्माना लगाकर मामला दबाने की कोशिश की. गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है.

Written By : पंचानंद राय |  Updated at : 14 Jul 2026 08:57 PM (IST)
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झारखंड के गुमला जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. घाघरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोप में पंचायत का भी शर्मनाक चेहरा सामने आया है. आरोप है कि पंचायत के कुछ सदस्यों ने मामले को पुलिस तक पहुंचाने के बजाय दबाने की कोशिश की और आरोपी पर जुर्माना लगाकर समझौता कराने का प्रयास किया.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी सुनील लोहरा बच्ची की मां के घर पहुंचा. उसने बच्ची को खेलने के बहाने अपने साथ कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप किया. कुछ देर बाद जब बच्ची खून से लथपथ हालत में रोते हुए मिली, तो उसकी मां मौके पर पहुंची और घटना का पता चला.

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पहले डॉक्टर के पास ले गए, फिर बुलाई पंचायत

घटना के बाद गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना देने के बजाय पहले बच्ची को एक निजी डॉक्टर के पास ले जाया. इसके बाद रविवार को पंचायत की बैठक बुलाई गई. पंचायत के कुछ सदस्यों ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. आरोपी से तुरंत 20 हजार रुपये वसूल लिए गए और बाकी रकम एक सप्ताह के भीतर देने के लिए कहा गया.

पार्टी के दौरान आरोपी गिरफ्तार

इसी बीच किसी ग्रामीण ने पूरे मामले की गुप्त सूचना घाघरा थाना पुलिस को दे दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची. उस समय पंचायत के कुछ सदस्य आरोपी से वसूले गए 20 हजार रुपये से मांस और शराब की पार्टी कर रहे थे. पुलिस ने मौके से आरोपी सुनील लोहरा को गिरफ्तार कर लिया.

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मां के बयान पर केस दर्ज, जांच जारी

पुलिस ने पीड़िता की मां के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि मामले को दबाने और आरोपी का साथ देने में पंचायत के किन-किन लोगों की भूमिका रही. पुलिस का कहना है कि दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 14 Jul 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Gumla News Jharkhand News RAPE CASE
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