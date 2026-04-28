हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमौत हो गई और नॉमिनी भी नहीं है तो कैसे निकलेगा बैंक से पैसा, इसके लिए क्या हैं नियम?

मौत हो गई और नॉमिनी भी नहीं है तो कैसे निकलेगा बैंक से पैसा, इसके लिए क्या हैं नियम?

Claim After Death: अगर बैंक खाते में नॉमिनी नहीं है, तो पैसा निकालने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के जरिए ही क्लेम पूरा होता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 28 Apr 2026 05:59 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नॉमिनी होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र से क्लेम आसान.
  • बिना नॉमिनी के, 15 लाख तक जमानत बॉन्ड जरूरी.
  • 15 लाख से अधिक पर अतिरिक्त जमानत दस्तावेज की आवश्यकता.
  • विवाद होने पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या कोर्ट का आदेश.

No Nominee Bank Account Claim: किसी व्यक्ति के मौत के बाद उसके बैंक खाते या लॉकर में रखी रकम को निकालना परिवार के लिए आसान नहीं होता. अगर खाते में नॉमिनी पहले से दर्ज है, तो प्रक्रिया काफी सरल हो जाती है. ऐसे मामलों में बैंक में आवेदन देना होता है. साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र व KYC दस्तावेज जमा करने होते हैं. जिसके बाद क्लेम जल्दी निपट जाता है. 

लेकिन परेशानी तब बढ़ती है, जब खाते में कोई नॉमिनी नहीं होता है. साथ ही परिवार में एक से ज्यादा लोग दावेदार होते हैं. ऐसी स्थिति में बैंक सीधे पैसा नहीं देता. क्लेम के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है. आइए जानते हैं, ऐसे मामलों में पैसा कैसे क्लेम किया जा सकता है?

क्लेम के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

जब बैंक खाते या लॉकर की रकम पर दावा करना होता है, तो कुछ जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखना होता है. अगर रकम 15 लाख रुपये तक है, तो आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, KYC डॉक्यूमेंट और स्टाम्प पेपर पर बनाया हुआ जमानत बॉन्ड देना होता है. इसके साथ कानूनी वारिस प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है, तभी प्रक्रिया आगे बढ़ती है.

अगर रकम 15 लाख रुपये से ज्यादा है, तो नियम थोड़ा सख्त हो जाता है. ऐसे में इन सभी दस्तावेजों के अलावा एक अतिरिक्त जमानत दस्तावेज (Annexure I-C) भी जमा करना पड़ता है. जिसके बाद ही बैंक क्लेम प्रोसेस को पूरा मानती है और आपका पैसा आपको मिलता हैं. 

विवाद होने पर प्रक्रिया हो सकती है लंबी

जरूरी दस्तावेज देने के बाद भी हर बार काम जल्दी पास नहीं होता है. अगर बैंक को लगता है कि परिवार के लोगों के बीच क्लेम को लेकर मतभेद है, तो मामला और पेचीदा हो सकता है. ऐसे हालात में बैंक कुछ अतिरिक्त कानूनी कागज मांग सकता है. 

उदाहरण के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, वसीयत का प्रोबेट, प्रशासन पत्र या फिर कोर्ट का आदेश. इन डॉक्यूमेंट के होने पर ही आगे की कार्रवाई हो सकती है. आम तौर पर यह प्रक्रिया बैंकों की गाइडलाइन पर आधारित होती है. हालांकि, अलग-अलग जगह, शाखा या खाते के प्रकार के हिसाब से नियमों में थोड़ा बहुत फर्क भी हो सकता है.

क्या होता है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र?

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक ऐसा कानूनी कागज होता है, जिसे कोर्ट जारी करती हैं. इसके जरिए यह तय होता है कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी चल संपत्ति जैसे बैंक बैलेंस, एफडी, शेयर या बीमा की रकम पर किसका हक है. जिससे असली वारिस उस पैसे को आसानी से क्लेम कर सकें.

यह भी पढ़ें:

अमेजॉन या फ्लिपकार्ट... कहां सबसे सस्ता मिल रहा है AC, सबसे कम EMI कहां देनी पड़ेगी? जानें

 

Published at : 28 Apr 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Bank Utility News Nominee Rules Death Claim
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
मौत हो गई और नॉमिनी भी नहीं है तो कैसे निकलेगा बैंक से पैसा, इसके लिए क्या हैं नियम?
मौत हो गई और नॉमिनी भी नहीं है तो कैसे निकलेगा बैंक से पैसा, इसके लिए क्या हैं नियम?
यूटिलिटी
Investment Tips: रोजाना 100 रुपए की बचत और बन जाएंगे 68 लाख! जानिए म्यूचुअल फंड का यह जादुई फॉर्मूला
रोजाना 100 रुपए की बचत और बन जाएंगे 68 लाख! जानिए म्यूचुअल फंड का यह जादुई फॉर्मूला
यूटिलिटी
Summer 2026: भीषण गर्मी से बचाएंगे ये सस्ते सामान, मात्र 120 रुपए में खरीद लें, महंगे ब्रांड्स भी हैं फेल!
भीषण गर्मी से बचाएंगे ये सस्ते सामान, मात्र 120 रुपए में खरीद लें, महंगे ब्रांड्स भी हैं फेल!
यूटिलिटी
Delhi Ration Card: दिल्ली में राशन पर टेंशन खत्म! जल्द बनेंगे नए कार्ड, कब फ्री मिलेगा LPG गैस कनेक्शन? सरकार ने बताया
दिल्ली में राशन पर टेंशन खत्म! जल्द बनेंगे नए कार्ड, कब फ्री मिलेगा LPG गैस कनेक्शन? सरकार ने बताया
Advertisement

वीडियोज

Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला?
Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला? | BJP | TMC | News
Strait of Hormuz : होर्मुज निकला ईरान का सबसे घातक हथियार! | US-Iran War Update | Trump
US-Iran War Update : Trump के शिकंजे में फंसा Pakistan, ईरान ने हाथ खींचकर सबको चौंकाया ! |
US vs Iran War 2026 : होर्मुज में अमेरिका की महा-नाकेबंदी! तैनात किए सबसे घातक Fighter Jets |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
बिहार
बंगाल चुनाव: IPS अजय पाल शर्मा पर BJP की प्रतिक्रिया, 'ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि…'
बंगाल चुनाव: IPS अजय पाल शर्मा पर BJP की प्रतिक्रिया, 'ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि…'
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results 2026 Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
क्रिकेट
पर्पल कैप के लिए कांटे की टक्कर, भुवनेश्वर कुमार के सिर पर ताज; जानें ऑरेंज कैप पर किसका कब्जा
पर्पल कैप के लिए कांटे की टक्कर, भुवनेश्वर कुमार के सिर पर ताज; जानें ऑरेंज कैप पर किसका कब्जा
इंडिया
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
साउथ सिनेमा
राजामौली की 'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
हेल्थ
Cancer In Kids: बच्चों में दिख रहे ये संकेत हो सकते हैं चाइल्डहुड कैंसर का कारण, ऐसे करें पहचान
बच्चों में दिख रहे ये संकेत हो सकते हैं चाइल्डहुड कैंसर का कारण, ऐसे करें पहचान
ट्रेंडिंग
DC vs RCB में कोहली नहीं, इस ‘मिस्ट्री गर्ल’ ने लूटी महफिल! कैमरा भी छोड़ बैठा मैच, वायरल हुआ क्यूट मोमेंट
DC vs RCB में कोहली नहीं, इस ‘मिस्ट्री गर्ल’ ने लूटी महफिल! कैमरा भी छोड़ बैठा मैच, वायरल हुआ क्यूट मोमेंट
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget