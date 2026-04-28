अमेजॉन या फ्लिपकार्ट... कहां सबसे सस्ता मिल रहा है AC, सबसे कम EMI कहां देनी पड़ेगी? जानें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गर्मी के मौसम में फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर सस्ते एसी उपलब्ध।

वोल्टास का 1 टन 5 स्टार एसी सबसे किफायती विकल्प।

Lloyd का 1 टन 5 स्टार एसी अमेज़न पर सबसे सस्ता।

EMI और बैंक ऑफर्स के साथ एसी पर मिल रही छूट।

Cheapest Split AC: अप्रैल का महीना खत्म होने वाला हैं. पूरे देश में गर्मी अपना तेवर दिखाने लगी हैं. मई में तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं. बढ़ते तापमान से घर को ठंडा रखना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में बहुत से लोग नया एसी खरीदने का प्लान बना सकते हैं.

अगर आप भी गर्मी से बचने के लिए एसी लेने की सोच रहे हैं तो, यह खबर आपके बहुत काम आने वाली है. आइए जानते हैं, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर 1 टन वाले एसी की कीमत क्या चल रही है? साथ ही कहां पर कितनी EMI देनी होगी.

फ्लिपकार्ट पर एसी के दाम

फ्लिपकार्ट पर अलग-अलग ब्रांड्स के 5 स्टार स्प्लिट एसी अलग-अलग कीमतों पर मिल रहे हैं. जिससे लोग अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर सैमसंग का 1 टन 5 स्टार स्प्लिट एसी 37,490 रुपये में मिल रहा है.

वहीं अगर आप दूसरे ब्रांड्स देखना चाहें तो Lloyd का 1 टन 5 स्टार स्प्लिट एसी 40,250 रुपये में मिल रहा है. इसके अलावा Voltas का 1 टन 5 स्टार स्प्लिट एसी 35,490 रुपये में उपलब्ध है. जो इस लिस्ट में सबसे किफायती ऑप्शन माना जा सकता है.

अमेजॉन पर एसी के लेटेस्ट दाम

अमेजॉन पर भी अलग-अलग ब्रांड्स के 1 टन 5 स्टार स्प्लिट एसी अलग-अलग कीमतों पर उपलब्ध हैं. जिससे ग्राहक अपने बजट के हिसाब से सही विकल्प चुन सकते हैं. यहां वोल्टास का 1 टन 5 स्टार स्प्लिट एसी 41,940 रुपये में मिल रहा है, जो इस लिस्ट में थोड़ा महंगा ऑप्शन है.

वहीं Lloyd का 1 टन 5 स्टार स्प्लिट एसी 32,990 रुपये में उपलब्ध है. इसके अलावा सैमसंग का 1 टन 5 स्टार स्प्लिट एसी 37,490 रुपये में मिल रहा है. हालांकि, दोनों शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले इन एसी के कुछ फीचर्स या कॉन्फिगरेशन में थोड़ा फर्क हो सकता हैं.

कहां मिल रहा है सबसे सस्ता एसी?

तुलना करने पर Lloyd का 1 टन 5 स्टार स्प्लिट एसी अमेजॉन पर 32,990 रुपये में सबसे सस्ता मिल रहा है. वहीं बाकी ऑप्शंस की कीमत फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है.

EMI और ऑफर्स की डिटेल्स

फ्लिपकार्ट पर वोल्टास का एसी नो कॉस्ट EMI पर उपलब्ध है. साथ ही HDFC बैंक और Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 3000 रुपये तक की छूट भी मिल रही है.

फ्लिपकार्ट पर Lloyd का एसी 1861 रुपये प्रति महीने की EMI पर मिल रहा है. यानी कि इस डील में कुल मिलाकर 2 साल में आपको 44,655 रुपये चुकाने होंगे.

फ्लिपकार्ट पर सैमसंग का एसी भी नो कॉस्ट EMI पर मिल रहा है. जहां इसकी शुरुआती EMI 5749 रुपये से शुरू होती है. इसके अलावा अलग-अलग कार्ड्स पर अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है.

अमेजॉन पर वोल्टास का एसी भी नो कॉस्ट EMI पर उपलब्ध है. EMI की शुरुआत 1474 रुपये प्रति महीने से हो रही है.

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