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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबड़ा ऐलान, सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को मिलेगी सोने की अंगूठी, कौन होंगे पात्र? जानें योजना

बड़ा ऐलान, सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को मिलेगी सोने की अंगूठी, कौन होंगे पात्र? जानें योजना

Tamil Nadu News: तमिलनाडु सरकार एक अनोखी योजना शुरू करने की तैयारी में है, इस योजना के तहत अब सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले हर एक नवजात को एक ग्राम वजन की सोने की अंगूठी दी जाएगी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 24 Jun 2026 10:03 AM (IST)
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  • तमिलनाडु सरकार नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देगी।
  • थाई मामन योजना को ₹755.83 करोड़ बजट से मंजूरी मिली।
  • सरकारी अस्पतालों में जन्मे बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा।
  • यह योजना 15 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी।

Tamil Nadu News: अक्सर सरकार लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, जिनका मकसद उनको आर्थिक तौर से मदद पहुंचाना होता है. आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में सोने को काफी महत्व दिया जाता है और रोजमर्रा की जिंदगी में भी महिलाएं सोना पहनना पसंद करती हैं. ऐसे में अब तमिलनाडु सरकार एक अनोखी योजना शुरू करने की तैयारी में है, जिसका मकसद सामाजिक कल्याण को राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ना है. इस योजना के तहत अब सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले हर एक नवजात को एक ग्राम वजन की सोने की अंगूठी दी जाएगी. 

इस योजना के बारे में जानें

इस योजना का नाम थाई मामन गोल्ड रिंग स्कीम है. खास बात तो यह है कि इसे सरकार से औपचारिक मंजूरी भी मिल गई है, जिसके लिए करीब 755.83 करोड़ रुपये का सालान बजट तय किया गया है. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना किसी देरी के टेंडर प्रक्रिया शुरू कर योजना को लागू किया जाए.

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योजना शुरू करने का मकसद क्या है?

सरकार का कहना है कि इस योजना से नवजात बच्चों और उनके परिवारों को सहयोग मिलेगा और साथ ही तमिल सांस्कृतिक विरासत को भी प्रोत्साहित करना है. हालांकि, तमिलनाडु में पहले भी कई राजनीतिक दल अपने नेताओं के जन्मदिन के मौके पर सरकारी अस्पतालों में जन्में बच्चों को सोने की अंगूठियां देते रहे हैं. लेकिन सरकार का दावा है कि यह पहली बार हो रहा है कि जब इस तरह परंपरा को आधिकारिक रूप से तमिलनाडु की कल्याणकारी योजना का हिस्सा बनाया जा रहा है. 

किन बच्चों को मिलेगा योजना का लाभ?

  • इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनका जन्म 22 जून 2026 के बाद सरकारी अस्पतालों में होगा.
  • साथ ही योजना की शुरुआत 15 सितंबर 2026 से होगी.

सरकार ने ऐसे समय लिया फैसला

सरकार नवजात बच्चों को जन्म के बाद ही सोने की अंगूठी देने की तैयारी कर रही है. अब सोचने वाली बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. तमिलनाडु सरकार की यह पहल अब लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गई है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 24 Jun 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu News Utility News Thai Maman Gold Ring Scheme
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