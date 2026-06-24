Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तमिलनाडु सरकार नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देगी।

थाई मामन योजना को ₹755.83 करोड़ बजट से मंजूरी मिली।

सरकारी अस्पतालों में जन्मे बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा।

यह योजना 15 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी।

Tamil Nadu News: अक्सर सरकार लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, जिनका मकसद उनको आर्थिक तौर से मदद पहुंचाना होता है. आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में सोने को काफी महत्व दिया जाता है और रोजमर्रा की जिंदगी में भी महिलाएं सोना पहनना पसंद करती हैं. ऐसे में अब तमिलनाडु सरकार एक अनोखी योजना शुरू करने की तैयारी में है, जिसका मकसद सामाजिक कल्याण को राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ना है. इस योजना के तहत अब सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले हर एक नवजात को एक ग्राम वजन की सोने की अंगूठी दी जाएगी.

इस योजना के बारे में जानें

इस योजना का नाम थाई मामन गोल्ड रिंग स्कीम है. खास बात तो यह है कि इसे सरकार से औपचारिक मंजूरी भी मिल गई है, जिसके लिए करीब 755.83 करोड़ रुपये का सालान बजट तय किया गया है. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना किसी देरी के टेंडर प्रक्रिया शुरू कर योजना को लागू किया जाए.

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योजना शुरू करने का मकसद क्या है?

सरकार का कहना है कि इस योजना से नवजात बच्चों और उनके परिवारों को सहयोग मिलेगा और साथ ही तमिल सांस्कृतिक विरासत को भी प्रोत्साहित करना है. हालांकि, तमिलनाडु में पहले भी कई राजनीतिक दल अपने नेताओं के जन्मदिन के मौके पर सरकारी अस्पतालों में जन्में बच्चों को सोने की अंगूठियां देते रहे हैं. लेकिन सरकार का दावा है कि यह पहली बार हो रहा है कि जब इस तरह परंपरा को आधिकारिक रूप से तमिलनाडु की कल्याणकारी योजना का हिस्सा बनाया जा रहा है.

किन बच्चों को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनका जन्म 22 जून 2026 के बाद सरकारी अस्पतालों में होगा.

साथ ही योजना की शुरुआत 15 सितंबर 2026 से होगी.

सरकार ने ऐसे समय लिया फैसला

सरकार नवजात बच्चों को जन्म के बाद ही सोने की अंगूठी देने की तैयारी कर रही है. अब सोचने वाली बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. तमिलनाडु सरकार की यह पहल अब लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गई है.

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