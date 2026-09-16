आधार की जानकारी अलग होने पर कैसे बनेगा आयुष्मान कार्ड? जानें पूरा तरीका

आज के समय में ज्यादातर लोग आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अचानक आए इलाज से उन्हें कुछ राहत मिल सकें. अगर आप भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं, लेकिन आधार कार्ड और आयुष्मान योजना के रिकॉर्ड में जानकारी अलग होने की वजह से नहीं बन पा रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. डेटा मिसमैच होने पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के पात्र लाभार्थियों के लिए डेटा में जरूरी सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऐसे मामलों में सही डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रिकॉर्ड में बदलाव की प्रोसेस कराई जा सकती है.

दरअसल, कई बार आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, लिंग या पता जैसी जानकारी आयुष्मान कार्ड के सोर्स डेटा में अलग दर्ज होने के कारण आयुष्मान कार्ड बनाने में काफी परेशानी होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कैसे बनवाएं आयुष्मान कार्ड.

किन जानकारियों में करा सकते हैं सुधार?

डेटा मिसमैच की स्थिति में जरूरी रिकॉर्ड को सही कराने के लिए कुछ जानकारियों में बदलाव का आवेदन किया जा सकता है.

पिता के नाम: नाम की स्पेलिंग, उम्र या किसी अन्य गलती को ठीक कराया जा सकता है.

नाम की स्पेलिंग, उम्र या किसी अन्य गलती को ठीक कराया जा सकता है. Date of Birth: जन्मतिथि या उम्र गलत दर्ज होने पर.

जन्मतिथि या उम्र गलत दर्ज होने पर. लिंग: Male या Female की जानकारी गलत होने पर भी इसे सही कराया जा सकता है.

Male या Female की जानकारी गलत होने पर भी इसे सही कराया जा सकता है. एड्रेस: आधार या योजना के रिकॉर्ड में पता गलत या अधूरा होने पर भी अपडेट कराया जा सकता है.

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डेटा मिसमैच के कारण आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा? परेशान न हों! पात्र लाभार्थी सही दस्तावेजों के साथ CHC या CMO कार्यालय में संपर्क करें। BDM पोर्टल के माध्यम से आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया की जाएगी। @archana_ias2014 https://t.co/nZPq6kN7KP — PMJAY-UP (Ayushman Uttar Pradesh) (@PmjayP) September 10, 2026

आधार और योजना के रिकॉर्ड में अंतर कैसे समझें?

उदाहरण के तौर पर आधार कार्ड में आपका नाम Suresh Kumar और जन्मतिथि 01/01/1985 और लिंग Male दर्ज है, जबकि आयुष्मान योजना के रिकॉर्ड में आपका नाम Suresh kumar और जन्मतिथि 01/07/1985 है. यानी दोनों रिकॉर्ड में जानकारी एक जैसा नहीं है. ऐसे अंतर की वजह से आपको डेटा मिसमैच की परेशानी आ सकती है और आयुष्मान कार्ड बनाने में परेशानी आ सकती है.

डेटा सही कराने के लिए क्या करना होगा?

सबसे पहले अपने नजदीकी CHC (Community Health Centre) या CMO कार्यालय में संपर्क करें. ध्यान रखें कि सही जानकारी साबित करने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेकर जाएं. इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित सरकारी डॉक्यूमेंट्स शामिल हो सकते हैं.

हालांकि, अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद संबंधित BDP (Beneficiary Database Management Portal) पर डेटा सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन दर्ज करेंगे. आवेदन के बाद रिकॉर्ड में जरूरी बदलाव की प्रोसेस को आगे बढ़ाई जाएगी. जिसके बाद आपका आयुष्मान कार्ड बन कर तैयार हो जाएगा और आप योजना का लाभ लें सकेंगे.

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