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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ: यूपी PET एग्जाम को लेकर CM योगी सख्त, दिए कड़े सुरक्षा निर्देश

लखनऊ: यूपी PET एग्जाम को लेकर CM योगी सख्त, दिए कड़े सुरक्षा निर्देश

यूपी में 25-30 अक्टूबर और 2 नवंबर को पीईटी 2026 की परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसको दो पाली में कराया जाएगा. वहीं परीक्षा को लेकर सीएम योगी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के निर्देश दिए.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 24 Oct 2026 04:33 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2026 (पीईटी) को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकलविहीन तरीके से संपन्न कराने के लिए लखनऊ में प्रशासन अलर्ट मोड पर है. वहीं UP PET 2026 को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं.

सीएम ने परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के भी निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए. परीक्षा के दिन जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए भी कहा गया. वहीं भीड़-भाड़ वाले इलाकों का सर्वे कर अधिकारी सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करें.

अभ्यर्थियों को आसानी से केंद्र तक पहुंचाने के निर्देश

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जिला प्रशासन अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक आसानी से पहुंचाने की व्यवस्था करे. सीएम ने कहा कि दूसरे जनपदों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए रैन बसेरों में सम्मानजनक ठहरने की भी व्यवस्था की जाए.

सीएम ने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन फील्ड में मुस्तैद रहकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर नजर रखे. साथ ही यह भी कहा कि जिला प्रशासन परिवहन विभाग से समन्वय कर पर्याप्त बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करे. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि रेलवे के साथ समन्वय स्थापित कर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं.

25 से 30 अक्टूबर के बीच होगी परीक्षा 

बता दें कि 25 से 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को UP PET 2026 की परीक्षा होगी. इसमें करीब 37 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में होगी. पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है. 

गौतमबुद्धनगर में भी परीक्षा की तैयारियां

वहीं गौतमबुद्धनगर में भी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रियंका ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक ऑफिसर, केंद्र व्यवस्थापक तथा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया.

अपर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी तैयारियां परीक्षा से पहले पूरी कर ली जाएं.

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Published at : 24 Oct 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH UP PET 2026
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