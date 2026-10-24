छठ-दीवाली पर स्पेशल ट्रेनों की पूरी डिटेल, कब-कब, किस किस शहरों से चलेंगी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सर्वाधिक फेरे बिहार के लिए, उसके बाद यूपी, दिल्ली।

दुर्गा पूजा दीवाली और छठ के दौरान अपने घर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. इस दौरान हर साल रेलवे भी कई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला करता है, ताकि यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सकें और वे त्योहार मनाने अपने घर जा सकें. इस साल भी रेलवे ने त्योहारों के दौरान दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, झारखंड और सूरत जैसे बड़े शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया.

त्योहारों के दौरान भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि ट्रेन ही नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन तक पर पैर रखने की जगह नहीं बचती है. ट्रेन के साथ-साथ ही बसों का भी टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि रेलवे ने इस साल कितनी स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है और वहीं किस रूट पर सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है? आइए जानते हैं विस्तार से.

कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं?

बता दें कि दुर्गा पूजा, दीवाली और छठ पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक की अवधि के लिए 1000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. वहीं ये ट्रेनें अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान कुल मिलाकर 8,454 फेरे लगाएंगी. अहम बात ये है कि पिछले साल की तुलना में स्पेशल ट्रेन फेरों में लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.

किस रूट पर ज्यादा ट्रेन फेरे?

रेलवे क उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेन फेरे बिहार के लिए निर्धारित किए गए हैं. जानिए इसके बाद किसका नंबर है?

बिहार - 2057 स्पेशल ट्रेन फेरे

यूपी- 1056 स्पेशल ट्रेन फेरे

दिल्ली-975 स्पेशल ट्रेन फेरे

महाराष्ट्र - 863 स्पेशल ट्रेन फेरे

पश्चिम बंगाल-464 स्पेशल ट्रेन फेरे





दिल्ली से बिहार जानें की ट्रेन

नई दिल्ली से पटना वंदे भारत स्टेशल

ट्रेन नंबर 02252/02251 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल

ये ट्रेन दिल्ली और पटना के बीच चलाई जा रही है.

ट्रेन नंबर 02252 नई दिल्ली से सुबह 8 बजकर 35 मिनट पर रवाना होगी और उसी दिन रात में 9 बजकर 30 बजे पटना पहुंचती है.

ट्रेन नंबर 02251 पटना से सुबह 10 बजे चलकर रात 11 बजकर 30 मिनट बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

ट्रेन के स्टॉपेज - अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा. दिल्ली से पटना के लिए 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हफ्ते में सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलाई जाएगी. वहीं वापसी ट्रेन की सेवा 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलाई जाएगी. ये ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलाई जाएगी.

2. नई दिल्ली-सुपौल स्पेशल

वहीं बिहार के सुपौल और आसपास के इलाकों के यात्रियों के लिए इस रूट की उपलब्धता देखी जा सकती है. ट्रेन नंबर 04072 दिल्ली से सुपौल की ओर जाएगी और ट्रेन नंबर 04071 वापसी की सेवा है.

3. आनंद विहार-भागलपुर स्पेशल

ट्रेन नंबर 04062/04061 आनंद विहार-भागलपुर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है. वहीं इस ट्रेन का भी रूट बिहार के प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरता है. इसलिए पहले ट्रेन कब चलेगी, किस तारीख तक चलेगी और समय की जानकारी जरूर रखें.

मुंबई से बिहार जाने वाली ट्रेन

मुंबई से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए दानापुर, पटना और समस्तीपुर की तरफ भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है.

ट्रेन नंबर 01143 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-दानापुर स्पेशल चलाई जा रही है. ये ट्रेन 19 अक्टूबर से 21 नवंबर तक चलाई जा रही है. ये ट्रेन सुबह लोकमान्य तिलक से 10 बजकर 30 मिनट पर चलती है और दूसरे दिन 9 बजकर 50 मिनट पर दानापुर पहुंचती है.

ट्रेन नंबर 01044 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-समस्तीपुर स्पेशल चलाई जा रही है. ये ट्रेन 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलाई जाएगी.

झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेनें

इसके अलावा दीवारी और छठ के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए भी ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

ट्रेन नंबर 02877/02878 रांची-आनंद विहार स्पेशल झारखंड और दिल्ली के बीच सफर करने वालों के लिए है. ये स्पेशल ट्रेन 3 अक्टूबर से 29 नवंबर 2026 तक चलाई जाएगी.

ट्रेन नंबर 03041/03042 हावड़ा-रक्सौल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. ये ट्रेन 15 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलाई जा रही है.

ट्रेन नंबर 03135/03136 सियालहद-पटना स्पेशल ट्रेन कोलकाता और पटना के बीच सफर करने वालों के लिए है.

ट्रेन नंबर 03185/03186 कोलकाता-मधुबनी स्पेशल पश्चिम बंगाल से बिहार के मुधबनी जाने वालों के लिए है. ये ट्रेन 14 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच चलाई जाएगी.

सूरत से पटना के लिए भी ट्रेनें

सूरत से बिहार जाने के लिए पटना और जयनगर की तरफ चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के ऑप्शन भी हैं.

ट्रेन नंबर 09045/09046 उधना-पटना स्पेशल ट्रेन पटना और आसपास के क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों के लिए है.

इसके अलावा उधना-जयनगर स्पेशल ट्रेन मिथिलांचल और जयनगर के आसपास के क्षेत्र में जाने वालों के लिए है.





कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें

रेलवे ने हर रूट पर कई ट्रेनों को चलाया है. इसलिए आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से टिकट बुक कर सकते हैं.

इसके अलावा ये भी चेक करें कि कौनसी ट्रेन किस तारीख को चलाई जाएगी. क्योंकि कई ट्रेनें हफ्ते में तय दिनों में चलाई जा रही हैं.

वहीं स्पेशल ट्रेनों के चलने का मतलब ये नहीं है कि इन ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिल ही जाएगी, क्योंकि इस दौरान यात्रियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है.

साथ ही केवल आप जाने वाली ट्रेनों की ही टिकट बुक न करें, वापसी के लिए भी टिकट अभी बुक कर लें.

सबसे अहम बात ये है कि ट्रेन के समय, स्टॉरपेज, संचालन, तारीख से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं.

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