प्राइवेट कर्मचारियों की बड़ी जीत, ज्यादा सैलरी पर भी पेंशन मिलेगी

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले उन सभी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, जो ज्यादा सैलरी के आधार पर पेंशन पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ किया है कि किसी कर्मचारी की ज्यादा पेंशन के लिए जॉइंट ऑप्शन की अर्जी सिर्फ इस वजह से खारिज नहीं की जा सकती कि कंपनी के PF ट्रस्ट के नियम ज्यादा योगदान की अनुमति नहीं देते हैं.

19 अक्टूबर 2026 को दिए गए इस फैसले में कोर्ट ने 40 से ज्यादा कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए EPFO के उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनके जरिए उनकी ज्यादा पेंशन की मांग खारिज की गई थी. कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संबंधित कर्मचारियों के जॉइंट ऑप्शन आवेदनों पर आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई करें.

क्या है ज्यादा पेंशन के लिए जॉइंट ऑप्शन?

जॉइंट ऑप्शन कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से मिलकर दिया जाने वाला एक ऑप्शन है. इसके जरिए पात्र कर्मचारी ज्यादा वेतन के आधार पर पेंशन की गणना कराने की मांग कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर आपकी हर महीने की सैलरी 40,000 रुपए है और आप अपने सैलरी के आधार पर PF में योगदान किया है, तो आप नियमों के मुताबिक ज्यादा पेंशन के लिए दावा कर सकता है. लेकिन ध्यान रहें सिर्फ ज्यादा सैलरी होना ही ज्यादा पेंशन पाने की गारंटी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको कुछ अन्य जरूरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी.

EPFO ने कर्मचारियों की अर्जी क्यों खारिज की थी?

कुछ कंपनियों के अपने PF ट्रस्ट है, निनके नियमों के जरिए योगदान एक तय वेतन सीमा तक लिमिट था। EPFO ने इन्हीं नियमों का हवाला देकर कर्मचारियों के ज्यादा पेंशन वाले आवेदन क खारिज कर दिए थे। हालांकि, कर्मचारियों का कहना था कि कंपनी के ट्रस्ट के नियमों के आधार पर उन्हें EPS के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?

जस्टिस संदीप वी. मार्ने की पीठ ने कहा कि कंपनी के PF ट्रस्ट के नियमों को पात्र कर्मचारियों की ज्यादा पेंशन के लिए दिए गए जॉइंट ऑप्शन को खारिज करने का अकेला आधार नहीं बनाया जा सकता.

कोर्ट के मुताबिक, PF ट्रस्ट के नियम मुख्य रूप से भविष्य निधि के प्रबंधन और उससे जुड़े मामलों पर लागू होते हैं. इन नियमों के आधार पर किसी पात्र कर्मचारी को EPS के तहत ज्यादा पेंशन का ऑप्शन अपनाने से नहीं रोका जा सकता, बशर्ते वह योजना की जरूरी शर्तें पूरी करता हो.

क्या सभी कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा पेंशन?

इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि अब हर प्राइवेट कर्मचारी को अपने आप ज्यादा पेंशन मिलने लगेगी. ज्यादा पेंशन का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को लागू नियमों के तहत पात्र होना जरूरी है. इसके अलावा, वेतन के आधार पर किए गए PF योगदान, जरूरी डॉक्युमेंट्स और अन्य शर्तों की जांच भी की जा सकती है.

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