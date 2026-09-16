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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनई दिल्ली और निजामुद्दीन समेत 4 रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मिलेगा OTP वाला डिजिटल लॉकर

नई दिल्ली और निजामुद्दीन समेत 4 रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मिलेगा OTP वाला डिजिटल लॉकर

उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल के चार स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू कर रहा है. नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पर सेवा उपलब्ध है, जबकि दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार पर जल्द शुरू होगी.

Written By : अहमद बिलाल |  Updated at : 16 Sep 2026 10:41 AM (IST)
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रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए उत्तर रेलवे ने दिल्ली मंडल के चार प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू करने की पहल की है. यानि अब अगर रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए अपना सामान सुरक्षित रखने का आसान और टेक्नोलॉजी बेस्ड विकल्प मिलेगा.

डिजिटल लॉकर की सुविधा नई दिल्ली (NDLS), हजरत निजामुद्दीन (NZM), दिल्ली जंक्शन (DLI) और आनंद विहार टर्मिनल (ANVT) पर उपलब्ध कराई जा रही है. हालांकि, फिलहाल नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू हो चुकी है, जबकि दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल पर इसे जल्द शुरू किया जाएगा.

किसे मिलेगा डिजिटल लॉकर का सबसे ज्यादा फायदा?

यह सुविधा खासतौर पर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी, जिनकी ट्रेनों के बीच समय का लंबा अंतर होता है या जो स्टेशन से बाहर घूमने जाना चाहते हैं. इसके बाद यात्री भारी सामान को स्टेशन पर सुरक्षित लॉकर में रखकर बिना सामान के आसानी से बाहर जा सकेंगे.

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मोबाइल नंबर और OTP से खुलेगा लॉकर

डिजिटल लॉकर में मोबाइल नंबर और OTP आधारित एक्सेस सिस्टम दिया गया है. सामान जमा करने के लिए यात्री को पहले अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. OTP वेरिफिकेशन के बाद लॉकर का आकार और सामान रखने का ऑप्शन चुनकर डिजिटल पेमेंट करना होगा. इसके बाद सामान लॉकर में रखकर उसे लॉक किया जा सकेगा.

सामान वापस लेने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और OTP से वेरीफिकेशन करना होगा. इसके बाद ‘Release’ का ऑप्शन चुनकर लॉकर खोला जा सकेगा और सामान निकालने के बाद लॉकर को दोबारा बंद करना होगा.

लॉकर की सुविधा के लिए Google Pay, Paytm, PhonePe समेत बाकी उपलब्ध डिजिटल भुगतान सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है.

रेलवे ने यात्रियों की अलग-अलग जरूरतों को देखते हुए डिजिटल लॉकर Mini, Small, Medium, Large और Extra Large आकार में उपलब्ध कराए गए हैं. यात्री अपने सामान के आकार के हिसाब से लॉकर का चुनाव कर सकते हैं.

नई दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशन  पर कहां मिलेगी सुविधा?

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर डिजिटल लगेज लॉकर प्लेटफॉर्म नंबर 16 के पास, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के नीचे मेन हॉल में उपलब्ध है. वहीं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यह लॉकर मुख्य प्रवेश द्वार के पास सीढ़ियों के बगल में स्थित है.इन दोनों स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर की सुविधा 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने इस पहल पर कहा कि डिजिटल लॉकर सुविधा को यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और उपलब्ध स्थान के बेहतर इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थानों पर उपलब्ध कराया जा रहा है. रेलवे का मानना है कि यह पहल यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और परेशानी से मुक्त यात्रा का अनुभव देने में मदद करेगी.

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Published at : 16 Sep 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS Digital Luggage Locker
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