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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीElectricity Bill: बिजली बिल दे रहा 440 वोल्ट का झटका? चेक करें कहीं आपसे तो नहीं हो रही ये 5 गलती

Electricity Bill: बिजली बिल दे रहा 440 वोल्ट का झटका? चेक करें कहीं आपसे तो नहीं हो रही ये 5 गलती

Electricity Bill: अगर आपके बिजली का बिल ज्यादा आता है तो इसके लिए आपको चेक करना है कि आपसे कुछ गलतियां तो नहीं हो रही हैं. यहां हम आपको इसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 22 Jun 2026 04:45 PM (IST)
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Electricity Bill: गर्मी बढ़ते ही ज्यादातर घरों का बिजली बिल भी तेजी से बढ़ जाता है. कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ एसी की वजह से ही ज्यादा बिजली बिल आता है, लेकिन ऐसा नहीं है. सच ये है कि आपकी ही रोजमर्रा की कुछ छोटी- बड़ी गलतियां भी बड़ा असर डालती हैं. अगर आप हर महीने बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ही कुछ आदतों पर ध्यान देना चाहिए. 

यहां से जानें कि आपको क्या नहीं करना है- 

1. बहुत लोग पंखा, टीवी, गीजर या लाइट बिना जरूरत के चालू छोड़ देते हैं. छोटी लगने वाली यही आदत महीने के आखिर में बड़ा बिल बना देती है.

2. पुराने फ्रिज, एसी और मोटर ज्यादा बिजली खाते हैं. नई स्टार रेटिंग वाली मशीनें बिजली बचाने में मदद करती हैं.

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3. एसी को बहुत कम तापमान पर रखना, दरवाजा बार-बार खोलना, समय पर सर्विस न कराने जैसी वजहों से AC ज्यादा बिजली खींचता है.

4. बहुत लोग चार्जर निकालना जरूरी नहीं समझते. लेकिन प्लग में लगे रहने पर भी बिजली खर्च होती रहती है.

5. घर की पुरानी वायरिंग भी बिजली बिल बढ़ा सकती है. कई बार करंट लीकेज की वजह से बिना इस्तेमाल के भी यूनिट खर्च होती रहती है.

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बिजली बचाने के दूसरे आसान तरीके- 

  • LED बल्ब इस्तेमाल करें
  • 5 Star रेटिंग वाले उपकरण लें
  • AC को 24 डिग्री पर चलाएं
  • इस्तेमाल करने के बाद बिजली उपकरणों का स्विच बंद करें

स्मार्ट मीटर वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

अगर घर में स्मार्ट मीटर लगा है तो बिजली खपत पर लगातार नजर रखें. इससे ज्यादा यूनिट खर्च होने का जल्दी पता चल जाता है. बिजली बिल बढ़ने की वजह सिर्फ महंगी बिजली नहीं, बल्कि हमारी रोज की आदतें भी होती हैं. छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर हर महीने अच्छा पैसा बचाया जा सकता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 22 Jun 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Electricity Bill Electricity Utility News
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