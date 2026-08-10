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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडExclusive: बृजभूषण सिंह ने खोले पत्ते! बताया आगे का प्लान- 'किंगमेकर तो पहले से हूं, अब...'

Exclusive: बृजभूषण सिंह ने खोले पत्ते! बताया आगे का प्लान- 'किंगमेकर तो पहले से हूं, अब...'

Brij Bhushan Singh Exclusive: महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बरी हो गए हैं. जिसके बाद उनकी आगे की सियासी राह को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैंय

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 10 Aug 2026 08:40 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कैसरगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बरी हो गए हैं, जिसके बाद अब उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. जिस पर अब खुद बृजभूषण शरण सिंह का बयान आया है, जिसमें उन्होंने अपने आगे की रणनीति का खुलासा किया है. 

एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम में 'चर्चा With चित्रा' में बृज भूषण शरण सिंह से EXCLUSIVE बातचीत में उन्होंने अपनी आगे की सियासी रणनीति और यूपी चुनाव पर खुलकर बात की. बृजभूषण शरण सिंह से जब ये सवाल किया गया कि कोर्ट से बरी होने के बाद अब उनकी आगे की भूमिका क्या होगी. क्या वो 2027 के विधानसभा चुनाव जाएंगे या 2029 तक इंतजार करेंगे? 

 
 
 
 
 
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बृजभूषण शरण सिंह ने बताई आगे की रणनीति

इस सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि "राजनीतिक व्यक्ति राजनीति नहीं छोड़ सकता है. वो राजनीति ही करेगा. अब यहां पर ये देखना है कि राजनीति करेगा या कराएगा. मैं किंग मेकर तो हूं लेकिन, अभी छोटा हूं.. हो सकता है बड़ा बन जाऊं. मेकर तो भगवान ने बना रखा है. हमारी पार्टी में तय करेगी जो उसको करना है." 

बीजेपी नेता ने कहा कि "अभी हम भी जवां हैं. पार्टी जो मेरी भूमिका निश्चित करेगी वो मैं करूंगा. मेरा एक बेटा विधायक है, एक सांसद हैं, अभी मामला हाईकोर्ट में जाएगा..फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा. मेरी आगे की भूमिका क्या होगी वो पार्टी तय करेगी और जरूर करेगी." 

2027 के चुनाव को लेकर किया दावा

वहीं जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पूछे गए एक सवाल में उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई कठिन हैं. इस बार दोनों के बीच अच्छी लड़ाई होगी. बृजभूषण ने कहा कि इस बार लड़ाई इसलिए दिख रही है कि योगी जी की दस साल से सरकार है. उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव अच्छा चुनाव लड़े.  

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Published at : 10 Aug 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Brij Bhushan Sharan Singh UP NEWS Brij Bhushan Singh UP Election 2027
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