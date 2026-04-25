SIP में निवेश करने से पहले न करें ये 5 गलतियां, वरना हो सकता है लाखों का नुकसान

Systematic Investment Plan: सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP लंबे टाइम में पैसा बनाने का एक आसान और भरोसेमंद तरीका माना जाता है. इसमें आप हर महीने एक तय रकम इन्वेस्ट करते हैं और समय के साथ कंपाउंडिंग के कारण से आपका पैसा बढ़ता जाता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग SIP शुरू कर तो देते हैं पर कुछ छोटी-छोटी गलतियों की वजह से वे इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते. ऐसे में सही जानकारी होना काफी जरूरी है.

1.SIP को बीच में छोड़ देना

सबसे जरूरी बात कि SIP में सबसे जरूरी चीज़ है अनुशासन और लगातार इन्वेस्टमेंट.

काफी बार देखा गया है कि लोग बाजार गिरने या फिर किसी और वजह से SIP बंद कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है.

उदाहरण के तौर पर समझें - अगर कोई व्यक्ति 15 साल तक हर महीने 10 हजार इन्वेस्ट करता है तो वह अच्छा खासा फंड बना सकता है.

अगर बीच-बीच में SIP छोड़ दी जाए तो लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है तो इसलिए SIP को लंबी अवधि तक बिना रुके जारी रखना चाहिए.

2.SIP की रकम समय के साथ न बढ़ाना

जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे आपका इन्वेस्ट भी बढ़ना चाहिए.

लेकिन काफी लोग एक ही रकम पर कई सालों तक SIP चलाते हैं.

वहीं अगर आप हर साल थोड़ी-थोड़ी SIP बढ़ाते हैं तो लंबे समय में आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है तो इसलिए आपको हर साल SIP में थोड़ा इजाफा जरूर करना चाहिए.

3. Growth Plan की जगह IDCW Plan चुनना

म्यूचुअल फंड में आमतौर पर दो ऑप्शन होते हैं पहला Growth और IDCW ( Dividend).

Growth Plan में आपका पैसा दोबारा इन्वेस्ट होता रहता है.

IDCW Plan में आपको समय-समय पर पैसा मिलता है.

IDCW में कंपाउंडिंग का फायदा कम हो जाता है और टैक्स भी ज्यादा लग सकता है.

जरूरी बात अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो Growth Plan चुनना बेहतर ऑप्शन होगा.

4. बिना लक्ष्य के SIP शुरू करना पड़ सकता है भारी

काफी लोग SIP शुरू कर देते हैं, लेकिन यह तय नहीं करते कि वे किस लक्ष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं.

आपको अपनी SIP को किसी खास लक्ष्य से जोड़ना चाहिए जैसे...

रिटायरमेंट

बच्चों की पढ़ाई

शादी

या फिर विदेश यात्रा

5. SIP की नियमित जांच न करना