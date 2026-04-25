हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेल में कंफर्म मिलेगा टिकट, गर्मियों में चलेंगी 18 हजार 262 समर स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने X पर किया ऐलान

रेल में कंफर्म मिलेगा टिकट, गर्मियों में चलेंगी 18 हजार 262 समर स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने X पर किया ऐलान

Summer Special Train: भारतीय रेलवे ने गर्मियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है और 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 के बीच 18,262 समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाने का ऐलान किया है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 25 Apr 2026 06:15 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण और सहायता व्यवस्था।

Summer Special Train: अप्रैल खत्म होने को है और मई में बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां शुरू हो जाती है और इसी बीच काफी लोग घूमने या फिर अपने घर जाने की सोचते हैं, जिसके चलते ट्रेन में जमकर भीड़ हो जाती है और सफर मुश्किलों से भर जाता है, लेकिन अब भारतीय रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. भारतीय रेलवे के मुताबिक, 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 के बीच कुल 18 हजार 262 समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाने की घोषणा की है. इससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी और साथ ही ट्रेनों में भीड़ कम होगी.

रेलवे के मुताबिक, ये स्पेशल ट्रेनें खास तौर पर पीक सीजन को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं. अभी की बात करें तो अब तक 11 हजार 878 ट्रिप्स की घोषणा की जा चुकी है और साथ ही बाकी ट्रेनों की जानकारी भी जल्द जारी की जाएगी. Ministry of Railways  का कहना है कि इस बार पूरी तैयारी के साथ योजना बनाई गई है, जिसमें कोच की संख्या बढ़ाना, टाइम टेबल को बेहतर करना शामिल है.

किन शहरों को मिलेगा फायदा?

इन स्पेशल ट्रेनों से देश के बड़े और छोटे शहरों के बीच सफर आसान होगा जैसे....

  • नई दिल्ली
  • मुंबई
  • सूरत
  • अहमदाबाद
  • बैंगलुरु 

स्टेशनों पर खास इंतजाम होंगे

इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्टेशनों पर भी कई सुधार किए हैं. Western Railway ने Udhna Railway Station पर रियल-टाइम क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है, जिससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.

इसके अलावा जैसे...

  • Railway Protection Force (RPF) के जवान यात्रियों को सुरक्षित तरीके से ट्रेन में चढ़ने में मदद कर रहे हैं.
  • प्लेटफॉर्म पर भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है.
  • बोर्डिंग और सीटिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाया गया है.
  • यात्रियों को बेहतर गाइडेंस और सहायता दी जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 25 Apr 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
Utility News Summer Special Trains INDIAN RAILWAYS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
रेल में कंफर्म मिलेगा टिकट, गर्मियों में चलेंगी 18 हजार 262 समर स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने X पर किया ऐलान
रेल में कंफर्म मिलेगा टिकट, गर्मियों में चलेंगी 18 हजार 262 समर स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने X पर किया ऐलान
यूटिलिटी
Credit Card: बंद पड़ा क्रेडिट कार्ड है 'साइलेंट किलर'? जानिए क्यों बिना सोचे कार्ड क्लोज करना है गलत
बंद पड़ा क्रेडिट कार्ड है 'साइलेंट किलर'? जानिए क्यों बिना सोचे कार्ड क्लोज करना है गलत
यूटिलिटी
SIP Calculator: ₹1 करोड़ का टारगेट अब दूर नहीं, 10 और 20 साल के लिए अपनाएं ये स्मार्ट प्लान
SIP Calculator: ₹1 करोड़ का टारगेट अब दूर नहीं, 10 और 20 साल के लिए अपनाएं ये स्मार्ट प्लान
यूटिलिटी
जेब में पड़ा है फटा नोट? बस करें ये काम, जानिए कितना हिस्सा होने पर मिलेगा पूरा पैसा
जेब में पड़ा है फटा नोट? बस करें ये काम, जानिए कितना हिस्सा होने पर मिलेगा पूरा पैसा
Advertisement

वीडियोज

Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीर में पीएम मोदी की नई सौगात, वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू तवी तक बढ़ाया जाएगा
कश्मीर में पीएम मोदी की नई सौगात, वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू तवी तक बढ़ाया जाएगा
दिल्ली NCR
सबसे भरोसेमंद साथी से बागी तक, राघव चड्ढा का जाना अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका?
सबसे भरोसेमंद साथी से बागी तक, राघव चड्ढा का जाना अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका?
आईपीएल 2026
IPL में विराट कोहली के 800 चौके, देखें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाजों की लिस्ट
IPL में विराट कोहली के 800 चौके, देखें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाजों की लिस्ट
पंजाब
Raghav Chadha News: राघव चड्ढा के कदम से हिल गई अरविंद केजरीवाल की सियासत!अब AAP का क्या होगा?
राघव चड्ढा के कदम से हिल गई अरविंद केजरीवाल की सियासत!अब AAP का क्या होगा?
बॉलीवुड
'बुरा लगा तो पैर छू लूंगा...', तमन्ना भाटिया को 'दूधिया बदन' कहने पर ट्रोल हुए अन्नू कपूर, तो अब दी सफाई
'बुरा लगा तो पैर छू लूंगा...', तमन्ना भाटिया को 'दूधिया बदन' कहने पर ट्रोल हुए अन्नू कपूर, तो अब दी सफाई
इंडिया
Explained: मोदी कैबिनेट का 'तोहफा' या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? AAP के 7 सांसदों की विदाई के साथ बने 4 सिनेरियो
मोदी कैबिनेट में जगह या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? 7 सांसदों के जाने से 4 सिनेरियो बने
शिक्षा
UP New University 2026: यूपी में नया विश्वविद्यालय बनेगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान को मिली NOC, 3 साल में पूरी होगी प्रक्रिया
यूपी में नया विश्वविद्यालय बनेगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान को मिली NOC, 3 साल में पूरी होगी प्रक्रिया
एग्रीकल्चर
खेती से बनना है मालामाल? खस की फसल देगी आपको साल भर तगड़ा मुनाफा
खेती से बनना है मालामाल? खस की फसल देगी आपको साल भर तगड़ा मुनाफा
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
Embed widget