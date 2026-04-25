रेल में कंफर्म मिलेगा टिकट, गर्मियों में चलेंगी 18 हजार 262 समर स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने X पर किया ऐलान
Summer Special Train: भारतीय रेलवे ने गर्मियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है और 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 के बीच 18,262 समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाने का ऐलान किया है.
- स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण और सहायता व्यवस्था।
Summer Special Train: अप्रैल खत्म होने को है और मई में बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां शुरू हो जाती है और इसी बीच काफी लोग घूमने या फिर अपने घर जाने की सोचते हैं, जिसके चलते ट्रेन में जमकर भीड़ हो जाती है और सफर मुश्किलों से भर जाता है, लेकिन अब भारतीय रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. भारतीय रेलवे के मुताबिक, 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 के बीच कुल 18 हजार 262 समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाने की घोषणा की है. इससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी और साथ ही ट्रेनों में भीड़ कम होगी.
रेलवे के मुताबिक, ये स्पेशल ट्रेनें खास तौर पर पीक सीजन को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं. अभी की बात करें तो अब तक 11 हजार 878 ट्रिप्स की घोषणा की जा चुकी है और साथ ही बाकी ट्रेनों की जानकारी भी जल्द जारी की जाएगी. Ministry of Railways का कहना है कि इस बार पूरी तैयारी के साथ योजना बनाई गई है, जिसमें कोच की संख्या बढ़ाना, टाइम टेबल को बेहतर करना शामिल है.
Hon’ble MR Shri @AshwiniVaishnaw reviews the operation of Summer Special Trains in New Delhi, as Indian Railways plans 18,262 special train trips during the peak summer travel period to ease passenger movement and strengthen connectivity across high-demand routes.— Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 24, 2026
Read more:…
किन शहरों को मिलेगा फायदा?
इन स्पेशल ट्रेनों से देश के बड़े और छोटे शहरों के बीच सफर आसान होगा जैसे....
- नई दिल्ली
- मुंबई
- सूरत
- अहमदाबाद
- बैंगलुरु
स्टेशनों पर खास इंतजाम होंगे
इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्टेशनों पर भी कई सुधार किए हैं. Western Railway ने Udhna Railway Station पर रियल-टाइम क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है, जिससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.
इसके अलावा जैसे...
- Railway Protection Force (RPF) के जवान यात्रियों को सुरक्षित तरीके से ट्रेन में चढ़ने में मदद कर रहे हैं.
- प्लेटफॉर्म पर भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है.
- बोर्डिंग और सीटिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाया गया है.
- यात्रियों को बेहतर गाइडेंस और सहायता दी जा रही है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL