सोसायटी में वसूला जा रहा जिम और स्विमिंग पूल का पैसा? समझें अपने अधिकार

Housing Society Maintenance Charges: अगर आप किसी हाउसिंग सोसायटी या अपार्टमेंट में रहते हैं तो हर महीने मेंटेनेंस चार्ज जरूर देते होंगे. इसके बावजूद कई सोसायटी जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस जैसी सर्विस के इस्तेमाल के लिए अलग से यूजर चार्ज भी वसूलती हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि जब मेंटेनेंस पहले से दिया जा रहा है तो अब इन सुविधाओं के लिए अलग से पैसे क्यों दें.

लीगल एक्सपर्ट के हिसाब से सोसायटी जिम, स्विमिंग पूल और क्लब हाउस जैसी सर्विस के लिए अलग फीस ले सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी नियम मानने होते हैं. सबसे अहम बात ये है कि ऐसे चार्ज का जिक्र डीड ऑफ डिक्लेरेशन, सोसायटी के बायलॉ या एसोसिएशन के नियमों में होना चाहिए. अगर इन डोकउमेन्टस में इसका इंतेजाम नहीं है तो ऐसी फीस के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं.

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सभी फ्लैट मालिकों पर एक जैसे होने चाहिए नियम

सोसायटी के जिम और पूल जैसी जगहों के लिए सभी फ्लैट मालिकों से एक बराबर मेंटेनेंस फीस लेनी चाहिए. सोसायटी अपनी मर्जी से कोई भी फालतू चार्ज नहीं ले सकती. डीड ऑफ डिक्लेरेशन एक बहुत ज़रूरी कानूनी डॉक्यूमेंट है, जो फ्लैट वालों को सोसायटी की मनमाना फीस से बचाता है. अगर बिल्डर नियम तोड़ता है तो इसी कागज़ के दम पर उस पर कोर्ट केस किया जा सकता है.

डीड ऑफ डिक्लेरेशन किसी भी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट का सबसे जरूरी डॉक्युमेंट्स माना जाता है. इसमें ये फिक्स होता है कि कौन सी सर्विस कॉमन एरिया का हिस्सा हैं, फ्लैट मालिकों के हक क्या हैं और सर्विस का इस्तेमाल किस नियमों के अनुसार किया जाएगा. अगर सोसायटी का कोई फैसला इस डॉक्युमेंट्स के खिलाफ जाता है तो उसे मंजूरी नहीं मिलती.

बिल्डर ने सर्विस का वादा किया था तो क्या होगा?

अगर बिल्डर ने फ्लैट देते समय जिम, स्विमिंग पूल, पार्क या क्लब हाउस जैसी सर्विस का वादा किया था, तो बाद में सोसायटी इन्हें मनमाने तरीके से बंद नहीं कर सकती. फ्लैट मालिकों को इन सर्विस का इस्तेमाल करने का हक मिलता है. अगर पहले से ही बायलॉ या एसोसिएशन के नियमों में अलग यूजर चार्ज का रूल है, तो ऐसी फीस ली जा सकती है.

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