अगर चेक बाउंस हो गया है तो कोर्ट केस टालना पड़ेगा भारी, अब देरी के हिसाब से लगेगा भारी जुर्माना

Cheaque Bounce Court Case: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा समय रहते सेटलमेंट कर लिया तो राहत, लेकिन देर होने पर चेक की रकम के हिसाब से ज्यादा होगी एक्स्ट्रा चार्ज अगर आपका चेक बाउंस हो गया है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, तो अब उसे लंबे समय तक टालना महंगा पड़ सकता है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान साफ किया है कि अगर दोनों तरफ के लोग समय रहते समझौता कर लेते हैं तो ज्यादा जिम्मेदारी से बचा जा सकता है. लेकिन जैसे-जैसे मामला आगे जाएगा, समझौते के लिए एक्स्ट्रा रकम भी ज्यादा होती जाएगी.

दरअसल, हाई कोर्ट में चेक बाउंस का एक मामला आया था. इसमें आरोपी को पहले ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और बाद में सेशन कोर्ट ने उसकी अपील भी खारिज कर दी थी. इसके बाद जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, तब दोनों तरफ के लोगों ने आपसी समझौता कर लिया. अदालत ने समझौते को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फिक्स नियमों का हवाला दिया.

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जिला कोर्ट में लगेगा 5% एक्स्ट्रा चार्ज

सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से , अगर चेक बाउंस का मामला शुरुआती दौर में ही सुलझा लिया जाए तो किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा. लेकिन अगर बचाव तरफ के सबूत दर्ज होने के बाद और ट्रायल कोर्ट का फैसला आने से पहले समझौता होता है, तो चेक की रकम का 5% एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है.

अगर मामला जिला अदालत से आगे जाकर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो ये एक्स्ट्रा चार्ज चेक की रकम का 7.5% हो सकती है. वहीं, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद सुलझता है, तो ये चार्ज ज्यादा होकर 10% तक हो सकती है. ये रकम चेक मेन अमाउन्ट के अलावा देनी होगी.

सजा के बाद भी हो सकता है समझौता

हाई कोर्ट ने ये भी दोहराया कि चेक बाउंस का मामला सजा मिलने के बाद भी समझौते के जरिए खत्म किया जा सकता है. लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज माफ करने का हक अदालत के पास है, लेकिन ऐसा सिर्फ मुश्किल वक्त में ही होगा और कोर्ट को इसकी वजह भी दर्ज करनी होगी.

यानी अगर चेक बाउंस केस में समझौते की संभावना है, तो उसे जल्द से जल्द करना ही समझदारी होगी. इससे कोर्ट के लंबे चक्कर, समय और एक्स्ट्रा चार्ज तीनों से बचा जा सकता है.

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