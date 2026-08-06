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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअमृतसर ट्रिप हुई बर्बाद, रेलवे पर लगा 2 लाख का जुर्माना, कोर्ट से मिला इंसाफ

अमृतसर ट्रिप हुई बर्बाद, रेलवे पर लगा 2 लाख का जुर्माना, कोर्ट से मिला इंसाफ

Indian Railway: दिल्ली से एक मामला सामने आया, जहां एक यात्री और उसके परिवार को रेलवे की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. दिल्ली राज्य उपभोक्ता ने रेलवे को यात्री को मुआवजा देना का आदेश दिया.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 06 Aug 2026 12:34 PM (IST)
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  • उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश।

Indian Railway Compensation: हर व्यक्ति ट्रेन से सफर करने के दौरान यही चाहता है कि वह समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाए. इसी वजह से वह अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेन की टिकट बुक करता है. लेकिन अगर सफर के दिन ट्रेन बीच रास्ते में ही लौट जाए या आपको बीच में ही उतरना पड़ जाए और आगे का सफर दूसरे साधन से पूरा करना पड़े, तो ऐसे में कोई भी यात्री परेशान हो जाएगा.

ऐसा ही एक मामला दिल्ली से सामने आया, जहां एक यात्री और उसके परिवार को रेलवे की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसके बाद परिवार ने दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आयोग ने रेलवे को यात्री को 2 लाख रुपये का मुआवजा देना का आदेश दिया.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला साल 2015 का है. दिल्ली के एक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ अमृतसर जाने के लिए स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट बुक किया था, लेकिन सफर के दौरान ही ट्रेन ब्यास स्टेशन पर रुक गई. ट्रेन इस स्टेशन पर किसान आंदोलन के कारण लगभग 4 घंटे तक रुकी रही. यात्रियों का आरोप है कि इतनी देर रुकने के बाद भी रेलवे ने किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई.

इस दौरान न ही यात्रियों को खाने के लिए कुछ दिया गया और न ही पानी तक उपलब्ध कराया गया. इतना ही नहीं, बल्कि चार घंटे के लंबे इंतजार के बाद ट्रेन को अमृतसर ले जाने की बजाय वापस दिल्ली लौटा दिया गया. 

रेलवे  को देना पड़ा जुर्माना

यात्रियों के मुताबिक, उनसे कहा गया कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए वे खुद ही कोई दूसरा विकल्प तलाश करें. जिसके बाद यात्री और उसके परिवार ने 4 हजार रुपये में ऑटो किया और  उसकी मदद से अमृतसर पहुंच पाए. 

यात्री ने रेलवे के खिलाफ की शिकायत उपभोक्ता आयोग में की, जिसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने रेलवे को यात्री और उसके परिवार को कुल 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया. आयोग का मामले पर कहना था कि यात्रियों को समय पर सूचना न देना रेलवे की सेवा में कमी थी. 

ट्रेन की तरफ से दिक्कत हो तो करें ये काम

अगर आपको सफर के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप जरूरी कदम उठा सकते हैं जैसे...

  • आप तुरंत RailMadad ऐप पर शिकायत कर सकते हैं.
  • शिकायत के दौरान टिकट, PNR और खर्च के बिल अपने पास संभालकर रखें.
  • अगर जरूरत पड़ती है तो आप उपभोक्ता आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं.

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किस स्थिति में मिलेगा मुआवजा?

  • अगर रेलवे की तरफ से कोई लापरवाही साबित होती है.
  • आपको जरूरी सुविधाएं न मिलने पर भी मुआवजा मिल सकता है.
  • अगर आपको गलत जानकारी दी गई हो.
  • साथ ही किसी तरह की मदद न मिलने पर.
  • वहीं अगर रेलवे की वजह से आपका आर्थिक नुकसान होने पर.
  • ऐसे मामले में आप कानूनी तरीके से मुआवजे की मांग कर सकते हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 06 Aug 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS DELHI Swarna Shatabdi Express
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