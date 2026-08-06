ट्रेन लेट होने पर रेलवे देता है ये मुफ्त सुविधाएं, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लंबी देरी पर वेटिंग रूम, रूट बदलने पर पूरा रिफंड।

Train Amenities List: अगर आप स्टेशन पहुंच गए हैं और प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तभी आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन किसी कारणवश लेट हो गई है. ऐसे में जाहिर सी बात है कि सभी यात्री स्टेशन पर इंतजार करते-करते थक जाएंगे. लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि इस स्थिति में भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई जरूरी सेवाएं उपलब्ध करवाता है. अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो इसकी जानकारी होना आपके लिए भी महत्वपूर्ण है.

यात्रियों की सुरक्षा का रखा जाता है ध्यान

ट्रेन अगर ज्यादा समय के लिए लेट है तो ऐसी स्थिति में रेलवे यात्रियों के लिए खास इंतजाम भी करता है. वहीं अगर जरूरत पड़ती है तो रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के जवान स्टेशन पर तैनात किए जाते हैं, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो.

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ट्रेन लेट होने पर क्या-क्या मिलती हैं सुविधा?

अगर आपका टिकट शताब्दी, राजधानी, दुरंतो या फिर वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में है और ट्रेन 2 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो गई है तो IRCTC यात्रियों को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के खाना उपलब्ध कराता है.

खाने के अलावा क्या मिलती हैं सुविधा?

अगर ट्रेन आने में ज्यादा समय लगता है तो यात्रियों को रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में रुकने की भी सुविधा दी जाती है. यात्री अपनी जरूरत के मुताबिक एसी और नॉन एसी वेटिंग रूम का इस्तेमाल करते हैं. इस सुविधा की मदद से यात्रियों को स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

किन मामलों में मिलता है पूरा रिफंड?

अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा देर से चल रही है या फिर उसका रूट बदल दिया गया है और अब यात्री सफर नहीं करना चाहते हैं तो तय नियमों के तहत टिकट का रिफंड पूरा लिया जा सकता है.

ट्रेन रद्द हो जाने पर क्या है नियम?

अगर आपकी ट्रेन किसी कारण रद्द कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है. ऐसे में कोई भी चार्ज कटता है.

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कुछ बातों का खास ध्यान रखें

ट्रेन लेट होने पर फ्री खाने की सुविधा खासतौर पर प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियों को दी जाती है. इसके अलावा रिफंड और सुविधाएं भी रेलवे के तय नियमों के आधार पर ही दिए जाते हैं.