हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAnand Vihar Namo Bharat Station: आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर बनेगा पॉड होटल और फाइन डाइनिंग, यात्रियों को मिलेंगी कई प्रीमियम सुविधाएं

Anand Vihar Namo Bharat Station: आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर बनेगा पॉड होटल और फाइन डाइनिंग, यात्रियों को मिलेंगी कई प्रीमियम सुविधाएं

कोई यात्री मेरठ से नमो भारत ट्रेन द्वारा दिल्ली पहुंचता है और उसे आनंद विहार रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेन पकड़नी है. ऐसे में होटल खोजने के लिए स्टेशन से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: Sonam | Updated at : 23 Jan 2026 09:16 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की सुविधाओं को नया आयाम देने की दिशा में एनसीआरटीसी ने बड़ा कदम उठाया है. आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर पॉड होटल, फाइन डाइनिंग रेस्तरां और कई यात्री-केंद्रित कॉमर्शियल सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे यह स्टेशन केवल ट्रांजिट हब ही नहीं बल्कि आधुनिक सुविधाओं का केंद्र भी बनेगा.

प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी

एनसीआरटीसी ने दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट फ्लोर की लाइसेंसिंग का कार्य अवार्ड कर दिया है. इस लाइसेंस के तहत स्टेशन परिसर के भीतर लगभग 30 पॉड्स की क्षमता वाला आधुनिक पॉड होटल, एक प्रीमियम फाइन डाइनिंग रेस्तरां और अन्य कॉमर्शियल सुविधाएं विकसित की जाएंगी. आनंद विहार पहले से ही एनसीआर के सबसे व्यस्त ट्रांजिट हब में शामिल है, ऐसे में यहां यात्री सुविधाओं का विस्तार खास महत्व रखता है.

कम समय के ठहराव के लिए पॉड होटल बनेगा बड़ा सहारा

पॉड होटल को नए दौर के यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है. यह स्टेशन परिसर के अंदर ही कम समय के लिए ठहरने की सुरक्षित और किफायती सुविधा उपलब्ध कराता है. आनंद विहार जैसे अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इंटरचेंज स्टेशन पर यह सुविधा उन यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी होगी, जिनका ले-ओवर कम समय का होता है या जिन्हें लंबी दूरी की यात्रा के दौरान थोड़े आराम की जरूरत होती है.

यात्रियों का समय और मेहनत दोनों बचाएगी यह सुविधा

मान लीजिए कोई यात्री मेरठ से नमो भारत ट्रेन द्वारा दिल्ली पहुंचता है और उसे आनंद विहार रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेन पकड़नी है. ऐसे में होटल खोजने के लिए स्टेशन से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी. यात्री स्टेशन परिसर में ही आराम कर सकेगा, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी. कम समय वाले ले-ओवर के दौरान यह विकल्प यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक और किफायती साबित होगा.

चार अलग-अलग लेवल पर विकसित होगा 4,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र

इस परियोजना के तहत लगभग 4,000 वर्ग मीटर से अधिक का संभावित प्रॉपर्टी डेवलपमेंट क्षेत्र लाइसेंस पर दिया गया है. यह क्षेत्र स्टेशन के अलग-अलग लेवल पर चार स्थानों पर फैला होगा. इसका उद्देश्य यात्रियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में हॉस्पिटैलिटी और कॉमर्शियल सुविधाओं को सहज रूप से एकीकृत करना है.

फाइन डाइनिंग से लेकर रिटेल तक मिलेंगी कई सुविधाएं

पॉड होटल के साथ-साथ आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर एक फाइन डाइनिंग रेस्तरां भी विकसित किया जाएगा. इसके अलावा फूड एंड बेवरेज रिटेल आउटलेट, ऑफिस स्पेस, कपड़ों के शोरूम और अन्य यात्री उपयोगी सुविधाएं प्रस्तावित हैं. इन सुविधाओं के शुरू होने से यात्रियों का कुल यात्रा अनुभव और अधिक बेहतर हो सकेगा.

एनसीआर का प्रमुख मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब है आनंद विहार

गौरतलब है कि, आनंद विहार नमो भारत स्टेशन एनसीआर के सबसे व्यस्त मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब में से एक है. यहां से दिल्ली मेट्रो की पिंक और ब्लू लाइन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और दो अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों से सीधी कनेक्टिविटी मिलती है. आनंद विहार रेलवे स्टेशन पूर्वी भारत की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक प्रमुख गेटवे है, जिसके चलते यहां रोजाना भारी भीड़ रहती है.

नॉन-फेयर बॉक्स रेवेन्यू बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा

पॉड होटल और अन्य कॉमर्शियल सुविधाओं का विकास, दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की कॉमर्शियल क्षमता का बेहतर उपयोग करने की एनसीआरटीसी की व्यापक योजना का हिस्सा है. इस पहल के जरिए नॉन-फेयर बॉक्स रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कॉरिडोर की आर्थिक मजबूती भी सुनिश्चित होगी.

82 किमी लंबे कॉरिडोर में मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन पर खास जोर

82 किलोमीटर लंबा दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरता है. इस परियोजना में मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है. आनंद विहार और सराय काले खां जैसे स्टेशन नमो भारत, मेट्रो, रेलवे, आईएसबीटी और सिटी बस सेवाओं के बीच आसान ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करते हैं.

यात्री संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी

बताते चलें कि, परिचालन शुरू होने के बाद से दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. महज दो वर्षों में नमो भारत अब तक 2 करोड़ से अधिक कम्यूटर ट्रिप्स पूरी कर चुका है. वर्तमान में 11 स्टेशनों के साथ 55 किलोमीटर का सेक्शन संचालित है, जबकि शेष खंडों को भी जल्द ही जनता के लिए खोलने की तैयारी है. फिलहाल रोजाना औसतन 55,000 से 60,000 यात्री इस कॉरिडोर पर सफर कर रहे हैं, जो पूरे कॉरिडोर के चालू होने के बाद और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: ट्रेन पकड़ने से पहले पढ़ लें ये अपडेट, इस रूट की 14 ट्रेनें कैंसिल

Published at : 23 Jan 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
Anand Vihar Pod Hotel Anand Vihar Namo Bharat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
विश्व
अमेरिका में अधिकारियों ने 5 साल के बच्चे को हिरासत में लिया, मचा बवाल, कमला हैरिस बोलीं- ये तो बेबी
अमेरिका में अधिकारियों ने 5 साल के बच्चे को हिरासत में लिया, मचा बवाल, कमला हैरिस बोलीं- ये तो बेबी
दिल्ली NCR
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
विश्व
अमेरिका में अधिकारियों ने 5 साल के बच्चे को हिरासत में लिया, मचा बवाल, कमला हैरिस बोलीं- ये तो बेबी
अमेरिका में अधिकारियों ने 5 साल के बच्चे को हिरासत में लिया, मचा बवाल, कमला हैरिस बोलीं- ये तो बेबी
दिल्ली NCR
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' को रिलीज से चंद घंटे पहले बड़ा झटका, सुबह के शो हो सकते हैं कैंसिल, चौंका देगी वजह
'बॉर्डर 2' को रिलीज से चंद घंटे पहले बड़ा झटका, सुबह के शो हो सकते हैं कैंसिल, चौंका देगी वजह
हेल्थ
सर्दियों में रेटिनॉल लगाने से पहले जान लें यह 6 जरूरी हैक्स, वरना बढ़ सकती है स्किन की परेशानी
सर्दियों में रेटिनॉल लगाने से पहले जान लें यह 6 जरूरी हैक्स, वरना बढ़ सकती है स्किन की परेशानी
ट्रेंडिंग
बच्चे के नाम को लेकर आपस में भिड़े मां बाप! 1 साल के बच्चे को खींच ले गए कोर्ट? इसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
बच्चे के नाम को लेकर आपस में भिड़े मां बाप! 1 साल के बच्चे को खींच ले गए कोर्ट? इसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
नौकरी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर पदों पर बंपर भर्ती, 1 लाख से ज्यादा सैलरी; लास्ट डेट से पहले करें आवेदन
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर पदों पर बंपर भर्ती, 1 लाख से ज्यादा सैलरी; लास्ट डेट से पहले करें आवेदन
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget