कितने रुपये में मिलता है अमृत उद्यान का टिकट, विदेशियों से कितना लिया जाता है पैसा?

कितने रुपये में मिलता है अमृत उद्यान का टिकट, विदेशियों से कितना लिया जाता है पैसा?

Amrit Udyan Ticket Price: अमृत उद्यान घूमने की प्लानिंग से पहले जान लें टिकट कितने की और कैसे मिलती है. क्या भारतीय और विदेशी विजिटर्स के लिए नियम अलग हैं? जान लीजिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 03 Feb 2026 02:17 PM (IST)
Amrit Udyan Ticket Price:  आज यानी 3 फरवरी 2026 से दिल्ली का मशहूर अमृत उद्यान खुल गया है. इसे मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता रहा है . अमृत उद्यान अपनी शानदार फ़ूलों और हरियाली के लिए हर साल फरवरी-मार्च में खुलता है. लोग देशभर से नहीं बल्कि विदेशों से भी देखने आते हैं.

लेकिन अमृत उद्यान घूमने जाने वाले लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है. यहां घूमने के लिए टिकट कितने रुपये का मिलता है और क्या विदेशियों से इसके लिए ज्यादा रुपये लिए जाते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कितने का मिलता है अमृत उद्यान का टिकट और कहां से लिया जाता है.  

कितने में मिलता है अमृत उद्यान का टिकट?

अगर आप भारतीय हैं और अमृत उद्यान घूमने की सोच रहे हैं. लेकिन मन में सवाल है कि वहां घूमने के लिए कितने का टिकट लेना पड़ता है तो आपको बता दें अमृत उद्यान में एंट्री पूरी तरह फ्री है. चाहे आप भारतीय नागरिक हों या विदेश से आए हुए पर्यटक. कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी होती. हालांकि इसके लिए आपको ऑनलाइन स्लॉट बुक करना जरूरी है. 

जिससे टाइम और लोगों का मैनेजमेंट सही हो सके. एंट्री के लिए टिकट आपको वेबसाइट पर फ्री में ही मिलता है. और इसे दिखाकर गेट पास करते हैं. विदेशी लोगों से भी इसी तरह कोई अलग फीस नहीं ली जाती. बस अपना स्लॉट पहले से बुक कर लें और तय दिन-समय पर गेट पर पहुंच जाएं.

टिकट कहां मिलेगा?

अमृत उद्यान का  टिकट लेने का पूरा प्रोसेस डिजिटल है. इसलिए इसे पार्क पर जाकर खरीदने की  फैसिलिटी नहीं होती. आपको अधिकारिक वेबसाइट visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर जाकर पहले से अपना स्लॉट बुक करना होता है. बुकिंग एक दिन पहले सुबह 10 बजे तक बंद हो जाती है. इसलिए प्लानिंग पहले से कर के चलें. एक स्लॉट पर आप आमतौर पर अपने परिवार समेत कुछ लोगों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं.

वॉक-इन रजिस्ट्रेशन भी होता है

ऑनलाइन स्लाॅट बुक करके लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता और टिकट स्कैन करके सीधा गार्डन में एंट्री कर सकते हैं. अगर आप पहले से टिकट नहीं बुक कर पाते हैं. तो कुछ लिमिटेड वॉक-इन रजिस्ट्रेशन कियोस्क भी गेट के पास मौजूद रहते हैं. 

Published at : 03 Feb 2026 02:17 PM (IST)
