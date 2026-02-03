राशन कार्ड खो गया है तो इस तरह दोबारा बनवाएं, जान लें पूरा प्रोसेस

Duplicate Ration Card: देश में रहने के लिए लोगों के पास बहुत से दस्तावेज होने ज़रूरी होते हैं. जिनमें राशन कार्ड भी एक अहम दस्तावेज है. देश में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो दो वक्त के खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाते हैं. ऐसे लोगों को सरकार की ओर से कम कीमत पर और फ्री राशन उपलब्ध करवाया जाता है. जिसके लिए राशन कार्ड की जरूरत होती है.

यह आपको सरकारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं, सस्ते राशन, और कई सुविधाओं से जोड़ता है. कई बार लोगों के राशन कार्ड खो जाते हैं. ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं. लेकिन अगर आपका राशन कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है. तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसे दोबारा बनवाना अब पहले से कहीं आसान है. चाहे आप ऑफलाइन जाएं या घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करें. जान लें प्रोसेस

राशन कार्ड खोने पर क्या करें?

जब आपका राशन कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए. तो सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर इसकी FIR दर्ज कराएं. आपको बता दें कि डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए FIR की कॉपी कई जगहों पर जरूरी होती है. FIR दर्ज होने के बाद इसकी एक काॅपी अपने पास रखें. ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको इसी FIR की स्कैन कॉपी पेश करनी पड़ेगी. FIR करने के बाद आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ऐसे ऑफलाइन करें आवदेन

अगर आप ऑफलाइन डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं. तो अपने जिले के जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय जाएं. वहां राशन कार्ड डुप्लीकेट के लिए आवेदन फॉर्म लें और इसे ध्यान से भरें. आवेदन के साथ पुलिस से मिली FIR की कॉपी, परिवार के सदस्यों की फोटो, आधार कार्ड और बाकी जरूरी दस्तावेज़ जमा करें. कुछ राज्यों में इसके लिए फीस भी जी जा सकती है. दस्तावेज जमा करने के बाद आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है. आम तौर पर कुछ दिनों के भीतर अधिकारी आपको जानकारी दे देते हैं कि आपका नया कार्ड तैयार हो गया है. इसके बाद आप अपने नज़दीकी राशन कार्यालय से ले सकते हैं.

ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?

अगर आप घर बैठे राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं. तो कई राज्यों ने डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कर दिए हैं. सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य और आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहाँ डुप्लीकेट राशन कार्ड सेक्शन सिलेक्ट करें और मांगी गई जानकारी भरें. जरूरी दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करें, जिसमें FIR, आधार कार्ड और परिवार की जानकारी शामिल होती है. आवेदन सबमिट करने के बाद आप ऑनलाइन ही अपने आवेदन के स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

