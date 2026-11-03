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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीविदेश से भारत आ रहे हो तो Air Suvidha फॉर्म जरूरी, नहीं तो एंट्री नहीं

विदेश से भारत आ रहे हो तो Air Suvidha फॉर्म जरूरी, नहीं तो एंट्री नहीं

भारत आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है. अब कोई भी यात्री जो विदेश से भारत आ रहा हो, उसे Air Suvidha फॉर्म भरना जरूरी होगा. ये फैसला सरकार ने इबोला के खतरे के मद्देनजर लिया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 03 Nov 2026 08:14 PM (IST)
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कोई भी व्यक्ति यदि आने वाले समय में विदेश से भारत आने वाला हो, तो ये खबर उसके लिए बहुत अहम है. भारत सरकार ने फैसला किया है कि अब जो भी अंतरराष्ट्रीय यात्री भारत आएगा उसे एयर सुविधा का फॉर्म भरना होगा. इबोला वायरस के फैलने के खतरे के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला किया है.

एयर सुविधा (Air Suvidha) एक सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिसे भरना अब से अनिवार्य होगा. ये नियम यात्रियों की राष्ट्रीयता या उनके पिछले ट्रैवल रिकॉर्ड की परवाह किए बिना लागू होगा. इका मतलब ये है कि भारतीय नागरिकों, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों और विदेशी नागरिकों, सभी को ये फॉर्म भरना होगा.

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ऑनलाइन जमा होगा फॉर्म
यात्रियों को भारत पहुंचने से पहले ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा. सरकार ने सलाह दी है कि यात्री अपनी फ्लाइट में सवार होने से पहले ही ये प्रक्रिया पूरी कर लें. फॉर्म जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद या एक्नोलेजमेंट को डाउनलोड करके अपने पास रखना होगा. एयरपोर्ट पर जांच के दौरान अधिकारी इसे दिखाने के लिए कह सकते हैं.

क्या है एयर सुविधा 2.0 पोर्टल?
भारत सरकार ने 25 जून 2026 को एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया था. इसका उद्देश्य एयरपोर्ट पर यात्रियों के हेल्थ चेकअप को बेहतर बनाना और संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकना है. इस पोर्टल के जरिए सरकार ऐसे यात्रियों की पहचान कर सकेगी, जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी एक्स्ट्रा जांच या मेडिकल सहायता की जरूरत हो सकती है.

ऐसे भरें ऑनलाइन फॉर्म?
एयर सुविधा का फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है, इसके लिए यात्रियों को 24 घंटे पहले इन स्टेप्स के जरिए फॉर्म फिल करना होगा:

  • सबसे पहले सरकार की Air Suvidha 2.0 वेबसाइट पर जाएं और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन चुनें.
  • इसके बाद फॉर्म में अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, राष्ट्रीयता और फ्लाइट से जुड़ी जानकारी भरें.
  • इसके बाद पिछले 21 दिनों में आपने किन-किन देशों की यात्रा की है, इसकी जानकारी भरें. अगर किसी देश में फ्लाइट बदलने के लिए रुके थे, तो उस ट्रांजिट स्टॉप की जानकारी भी दें.
  • भारत आने के बाद आप जहां रुकेंगे, उस जगह का पूरा पता दर्ज करें. इसके साथ अपना मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी संपर्क जानकारी भी भरें.
  • फॉर्म में इबोला वायरस से संभावित संपर्क और बीमारी के लक्षणों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इनका सही-सही जवाब दें.
  • सारी जानकारी भरने के बाद उसे अच्छी तरह चेक कर लें. फिर फॉर्म सबमिट करें और मिलने वाली पावती (Acknowledgement) डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
यात्रियों के लिए सलाह है कि वो वेब चेक-इन के दौरान या फ्लाइट में सवार होने से पहले ही ये फॉर्म भर लें. इससे भारत पहुंचने के बाद इमिग्रेशन और स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया में देरी से बचने में मदद मिलेगी.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 03 Nov 2026 08:03 PM (IST)
Tags :
Ebola Outbreak Air Suvidha
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