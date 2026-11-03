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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदीवाली की सफाई को बनाएंगे आसान ये गैजेट्स, बजट में मिलेंगे कई विकल्प

दीवाली की सफाई को बनाएंगे आसान ये गैजेट्स, बजट में मिलेंगे कई विकल्प

दीवाली की सफाई के लिए अगर आप कुछ ऐसे सफाई प्रोडक्ट्स की तलाश में हैं, जिनकी मदद से आपका काम आसान हो जाए तो ऑनलाइन आपको कई सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 03 Nov 2026 06:44 PM (IST)
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  • किचन-बाथरूम टाइल्स के जिद्दी दागों को इलेक्ट्रिक स्क्रबर साफ करेगा।

दीवाली आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और अब लगभग ज्यादातर लोगों ने अपने घर के कोने-कोने की सफाई करनी शुरू कर दी है. ऐसे में सफाई करने के लिए कई जरूरी उपकरण ऑनलाइन मिलते हैं, जो आपको सफाई करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और अमेजन पर कई तरह के सफाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जिनको आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं.

धूल हटाने के लिए वैक्यूम क्लीनर

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दीवाली के समय लोग अपने घर के कोनों, सोफे की साफ-सफाई करते हैं. अगर आपको भी सोफे और घर के कानों की सफाई करनी है तो आपके लिए पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर काम आ सकता है. अमेजन और फ्लिपकार्ट पर पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर आपको आसानी से मिल जाएगा. इसकी अनुमानित कीमत 1399 रुपये से शुरू हो सकती है. हां, लेकिन इसकी कीमत अलग-अलग ब्रांड और क्वालिटी के हिसाब से अलग हो सकती है. आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं.

Wet & Dry वैक्यूम क्लीनर

अगर आप दीवाली पर डीप क्लीनिंग करना चाह रहे हैं तो आपके लिए Wet & Dry वैक्यूम क्लीनर काम आ सकता है. इनकी मदद से आप सूखी धूल के साथ गीली गंदगी भी साफ कर सकते हैं. ये भी आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाएंगे. 

किचन और बाथरूम की टाइल्स होंगी साफ

अक्सर बाथरूम और किचन की टाइल्स में जिद्दी दाग लग जाते हैं, जिन्हें साफ करना आसान नहीं होता है. आप इन्हीं दागों को साफ करने के लिए इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर भी खरीद सकते हैं. ये कॉर्डलेस पावर स्क्रबर होता है. इसकी मदद से आप आसानी से कोने-कोने की सफाई कर सकते हैं.

अमेजन और फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत लगभग 1500 से 3000 रुपये के बीच होती है. इनके अलावा भी कई सारे सफाई प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं, जिनकी मदद से सफाई करना आपके लिए आसान हो सकता है. इनकी कीमत, क्वालिटी, साइज के हिसाब से अलग हो सकती है तो खरीदते समय आप अपनी जरूरत आप बजट का खास ध्यान रखें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 03 Nov 2026 06:44 PM (IST)
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