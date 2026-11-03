दीवाली की सफाई को बनाएंगे आसान ये गैजेट्स, बजट में मिलेंगे कई विकल्प

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom किचन-बाथरूम टाइल्स के जिद्दी दागों को इलेक्ट्रिक स्क्रबर साफ करेगा।

दीवाली आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और अब लगभग ज्यादातर लोगों ने अपने घर के कोने-कोने की सफाई करनी शुरू कर दी है. ऐसे में सफाई करने के लिए कई जरूरी उपकरण ऑनलाइन मिलते हैं, जो आपको सफाई करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और अमेजन पर कई तरह के सफाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जिनको आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं.

धूल हटाने के लिए वैक्यूम क्लीनर

दीवाली के समय लोग अपने घर के कोनों, सोफे की साफ-सफाई करते हैं. अगर आपको भी सोफे और घर के कानों की सफाई करनी है तो आपके लिए पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर काम आ सकता है. अमेजन और फ्लिपकार्ट पर पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर आपको आसानी से मिल जाएगा. इसकी अनुमानित कीमत 1399 रुपये से शुरू हो सकती है. हां, लेकिन इसकी कीमत अलग-अलग ब्रांड और क्वालिटी के हिसाब से अलग हो सकती है. आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं.

Wet & Dry वैक्यूम क्लीनर

अगर आप दीवाली पर डीप क्लीनिंग करना चाह रहे हैं तो आपके लिए Wet & Dry वैक्यूम क्लीनर काम आ सकता है. इनकी मदद से आप सूखी धूल के साथ गीली गंदगी भी साफ कर सकते हैं. ये भी आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाएंगे.

किचन और बाथरूम की टाइल्स होंगी साफ

अक्सर बाथरूम और किचन की टाइल्स में जिद्दी दाग लग जाते हैं, जिन्हें साफ करना आसान नहीं होता है. आप इन्हीं दागों को साफ करने के लिए इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर भी खरीद सकते हैं. ये कॉर्डलेस पावर स्क्रबर होता है. इसकी मदद से आप आसानी से कोने-कोने की सफाई कर सकते हैं.

अमेजन और फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत लगभग 1500 से 3000 रुपये के बीच होती है. इनके अलावा भी कई सारे सफाई प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं, जिनकी मदद से सफाई करना आपके लिए आसान हो सकता है. इनकी कीमत, क्वालिटी, साइज के हिसाब से अलग हो सकती है तो खरीदते समय आप अपनी जरूरत आप बजट का खास ध्यान रखें.

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