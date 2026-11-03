लैंडिंग के वक्त हवा में टकराए हेलिकॉप्टर, तबाही देख कांप जाएगी रूह

नेपाल के सोलुखुम्बू जिले में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) के बर्फीले इलाके से एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा सामने आया है. आज सुबह लैंडिंग की कोशिश के दौरान दो हेलीकॉप्टर आपस में भीषण रूप से टकरा गए. इस भयानक हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है.

लैंडिंग के वक्त बिगड़ा संतुलन, बर्फ की सफेद चादर पर मचा कोहराम

घटना सोलुखुम्बू जिले के अत्यधिक ऊंचाई वाले बर्फीले इलाके की है. जानकारी के मुताबिक, दोनों हेलीकॉप्टर पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों को लेकर जा रहे थे. बर्फीली पहाड़ियों के बीच जैसे ही एक हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी हवा के दबाव या संतुलन बिगड़ने के कारण वह वहां पहले से मौजूद दूसरे हेलीकॉप्टर से जा टकराया.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स और पंखे हवा में बिखर गए और चारों तरफ बर्फ का गुबार उड़ने लगा. मौके पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

एक और बहाना मौत का...नेपाल में दो हेलिकॉप्टर लैंडिंग के वक्त आपस में टकरा गए जिसमें एक भारतीय पर्यटक की मौत हो गई. https://t.co/GcVHYpkHs5 — आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) November 3, 2026

एक यात्री की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी

नेपाल पुलिस और स्थानीय रेस्क्यू टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया. अधिकारियों के अनुसार, इस टक्कर में एक यात्री की जान चली गई है, जबकि घायल यात्रियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है. नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दिल दहला देने वाला वीडियो

हादसे का खौफनाक वीडियो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया है. लोग नेपाल की इस दुर्गम और खतरनाक एयर स्ट्रिप जोन में उड़ानों की सुरक्षा पर चिंता जता रहे हैं..

"बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच ऐसा हादसा देखकर रूह कांप गई, भगवान घायलों की रक्षा करे."

"एवरेस्ट रीजन में मौसम और हवा का रुख कभी भी जानलेवा बन जाता है, यह वीडियो बेहद भयावह है."

"पायलटों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियों में लैंडिंग कराना वाकई में जान जोखिम में डालने जैसा है."

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