IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटस्टार गेंदबाज हुआ फिट, NZ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ी राहत 

स्टार गेंदबाज हुआ फिट, NZ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ी राहत 

न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ी राहत मिली है. स्टार तेज गेंदबाज को तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया गया है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 03 Nov 2026 08:04 PM (IST)
Preferred Sources

टीम इंडिया को न्यूजीलैंड दौरे पर बुधवार (04 नवंबर) से पांच मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. इससे पहले मेन इन ब्लू के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. टीम के स्टार तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने तीनों फॉर्मेट के लिए फिट घोषित कर दिया गया है. टीम का एलान होते वक्त प्रसिद्ध न्यूजीलैंड वनडे सीरीज (शुरुआती 3 मैच) के लिए टीम इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन फिर भारतीय बोर्ड ने उनके बाहर होने का अपडेट दिया था. 

क्रिकबज में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि बेंगलुरु में स्थित केंद्र में पिछले दो दिनों में किए गए सिमुलेशन टेस्ट के बाद भारतीय तेज गेंदबाज को CoE की मेडिकल टीम से मंजूरी मिल गई है. आगे बताया गया कि उनके जल्द ही न्यूजीलैंड रवाना होने की उम्मीद है. संभवत: अगली उपलब्ध फ्लाइट से ही- ताकि वह 7 नवंबर से शुरू होने वाले इंडिया-ए और न्यूजीलैंड-ए की टीम के बीच तीसरे और आखिरी अनौपचारिक टेस्ट के लिए उपलब्ध रह सकें. हालांकि वनडे सीरीज वह बाहर ही रहेंगे. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
पहले वनडे में ऐसी होगी भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
पहले वनडे में ऐसी होगी भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
क्रिकेट
प्रेस कॉन्फ्रेंस: 'अगर मेरे हाथ में होता...' वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल का छलका दर्द
'अगर मेरे हाथ में होता...' वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल का छलका दर्द
क्रिकेट
IPL 2027 से पहले ट्रेड की खबरों पर सूर्यकुमार यादव ने लगाया पूर्णविराम!
IPL 2027 से पहले ट्रेड की खबरों पर सूर्यकुमार यादव ने लगाया पूर्णविराम!
क्रिकेट
रोहित-गिल फ्लॉप, फिर भी जीती टीम इंडिया; न्यूजीलैंड को वनडे मैच में 35 रन से हराया
रोहित-गिल फ्लॉप, फिर भी जीती टीम इंडिया; न्यूजीलैंड को वनडे मैच में 35 रन से हराया

वेस्टइंडीज सीरीज में हुई थी इंजरी 

बता दें कि प्रसिद्ध को वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे (30 सितंबर) के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी. न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर हो चुके प्रसिद्ध उसके बाद होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे.

प्रसिद्ध कृष्णा का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

प्रसिद्ध भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने अब तक अपने करियर में 9 टेस्ट, 30 वनडे और 8 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट की 17 पारियों में वह 30.34 की औसत से 32 विकेट चटका चुके हैं, जिसमें मैच बेस्ट फिगर 8/188 का है. वनडे की 30 पारियों में उन्होंने 27.09 की औसत से 53 विकेट अपने नाम किए हैं, जिसमें बेस्ट फिगर 5/23 का है. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 8 पारियों में प्रसिद्ध ने 9 विकेट अपनी झोली में डाले, जिसमें बेस्ट फिगर 3/41 का है. यहां उन्होंने 11 की इकॉनमी से रन खर्चे हैं. 

 

यह भी पढ़ें: प्रेस कॉन्फ्रेंस: 'अगर मेरे हाथ में होता...' वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल का छलका दर्द

Published at : 03 Nov 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
India New Zealand Prasidh Krishna INDIAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पहले वनडे में ऐसी होगी भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
पहले वनडे में ऐसी होगी भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
क्रिकेट
प्रेस कॉन्फ्रेंस: 'अगर मेरे हाथ में होता...' वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल का छलका दर्द
'अगर मेरे हाथ में होता...' वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल का छलका दर्द
क्रिकेट
IPL 2027 से पहले ट्रेड की खबरों पर सूर्यकुमार यादव ने लगाया पूर्णविराम!
IPL 2027 से पहले ट्रेड की खबरों पर सूर्यकुमार यादव ने लगाया पूर्णविराम!
क्रिकेट
रोहित-गिल फ्लॉप, फिर भी जीती टीम इंडिया; न्यूजीलैंड को वनडे मैच में 35 रन से हराया
रोहित-गिल फ्लॉप, फिर भी जीती टीम इंडिया; न्यूजीलैंड को वनडे मैच में 35 रन से हराया
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Bollywood News: 'कपिल शर्मा शो' में तड़के के बाद अब 'कॉफ़ी विद करण' में गॉसिप बॉम्ब फोड़ेंगे बेबो और सैफ़ (03.11.26)
Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR: 'पुराने वोटर्स को राहत, नए सिरे से रजिस्ट्रेशन', फॉर्म-6 पर EC का स्पष्टीकरण
SIR: 'पुराने वोटर्स को राहत, नए सिरे से रजिस्ट्रेशन', फॉर्म-6 पर EC का स्पष्टीकरण
इंडिया
नेहा बोरा के बयान पर बवाल, बीजेपी ने घेरा, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि...'
नेहा बोरा के बयान पर बवाल, बीजेपी ने घेरा, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि...'
बिहार
क्राइम और अपराध में उलझ गए CM सम्राट! क्या बोले चिराग पासवान?
क्राइम और अपराध में उलझ गए CM सम्राट! क्या बोले चिराग पासवान?
क्रिकेट
रोहित-गिल फ्लॉप, फिर भी जीती टीम इंडिया; न्यूजीलैंड को वनडे मैच में 35 रन से हराया
रोहित-गिल फ्लॉप, फिर भी जीती टीम इंडिया; न्यूजीलैंड को वनडे मैच में 35 रन से हराया
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
विश्व
LIVE: यूएस मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी, ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी?
LIVE: यूएस मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी, ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी?
ट्रेंडिंग
लैंडिंग के वक्त हवा में टकराए हेलिकॉप्टर, तबाही देख कांप जाएगी रूह
लैंडिंग के वक्त हवा में टकराए हेलिकॉप्टर, तबाही देख कांप जाएगी रूह
इंडिया
'24 घंटे हो गए मोदी जी, मैंने आपको चैलेंज दिया है', प्रधानमंत्री से राहुल गांधी ने किया ये सवाल
'24 घंटे हो गए मोदी जी, मैंने आपको चैलेंज दिया है', प्रधानमंत्री से राहुल गांधी ने किया ये सवाल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget