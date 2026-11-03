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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR: 'पुराने वोटर्स को राहत, नए सिरे से रजिस्ट्रेशन', फॉर्म-6 पर EC का स्पष्टीकरण

SIR: 'पुराने वोटर्स को राहत, नए सिरे से रजिस्ट्रेशन', फॉर्म-6 पर EC का स्पष्टीकरण

चुनाव आयोग ने साफ किया है कि पुराने वोटर्स के नाम अगर ड्राफ्ट एसआईआर लिस्ट में नहीं हैं तो वे भी अपना नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 जमा कर सकते हैं.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 03 Nov 2026 08:00 PM (IST)
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चुनाव आयोग ने Form-6 को लेकर बड़ी राहत दी है. SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर पुराने मतदाता भी Form-6 भरकर दोबारा पंजीकरण करा सकते हैं. चुनाव आयोग ने साफ किया है कि पहले से मतदाता होने के बावजूद Form-6 भरना अपने आप में झूठी घोषणा नहीं है और न ही इस आधार पर जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 31 के तहत कार्रवाई होगी.

हालांकि, यह राहत तभी मिलेगी जब आवेदक किसी अन्य विधानसभा या संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो. आयोग ने सभी राज्यों को स्थानीय भाषाओं में इसका व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए हैं.

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ECI ने साफ किया है कि ऐसे मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए 'फॉर्म 6' जमा करना होगा, भले ही वे पहले से पंजीकृत रहे हों. ऐसा करने को 'गलत घोषणा' नहीं माना जाएगा.

'निलोतपल दत्ता व अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग व अन्य' मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के 14 अक्तूबर 2026 के आदेश का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि SIR के दौरान या उसके बाद 'फॉर्म 6' जमा करने वाले किसी भी मतदाता के खिलाफ 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. बशर्ते, वे किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पहले से पंजीकृत न हों और उनकी घोषणा कानून के अनुरूप हो.

ECI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वे उपलब्ध मीडिया के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में इस स्पष्टीकरण का व्यापक प्रचार-प्रसार करें.

चुनाव आयोग के फॉर्म-6 पर 10 अहम बातें

1. पुराने मतदाताओं को राहत: SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर पुराने मतदाता भी फॉर्म-6 भर सकते हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि झूठी  घोषणा का मामला दर्ज नहीं होगा.

2. नए सिरे से पंजीकरण: ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने पर अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने के लिए दोबारा आवेदन करना होगा.

3. पहले से पंजीकृत होना बाधा नहीं: पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद फॉर्म-6 जमा किया जा सकता है.

4. झूठी घोषणा नहीं मानी जाएगी: केवल पहले से मतदाता होने के आधार पर फॉर्म-6 भरना झूठी घोषणा नहीं है.

5. धारा 31 में कार्रवाई नहीं: सिर्फ पुराने मतदाता होने और फॉर्म-6 जमा करने के आधार पर ERO कार्रवाई नहीं करेंगे.

6. दूसरी जगह पंजीकरण की शर्त: यह राहत तभी मिलेगी, जब मतदाता किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में पहले से पंजीकृत न हो.

7. कानूनी घोषणा जरूरी: फॉर्म-6 में दी गई घोषणा अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए.

8. हाईकोर्ट के फैसले का हवाला: आयोग ने 14 अक्टूबर 2026 के दिल्ली हाईकोर्ट के नीलोत्पल दत्ता मामले का उल्लेख किया.

9. फॉर्म-6 को लेकर आशंका दूर: हाईकोर्ट ने पुराने मतदाताओं की झूठी घोषणा संबंधी आशंका को गलत माना था.

10. व्यापक प्रचार के निर्देश: चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्थानीय भाषाओं में भी इस स्पष्टीकरण का प्रचार करने को कहा है.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता पिछले करीब ढाई दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने सहारा समय, न्यूज़ 24 और स्टार न्यूज़ (अब एबीपी न्यूज़) जैसे प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों में काम किया है. वर्तमान में वह एबीपी न्यूज़ में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. अपने लंबे करियर में उन्होंने पांच लोकसभा चुनावों, दर्जनों विधानसभा चुनावों और संसद के पिछले एक दशक से अधिक समय के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. जीएसटी, तीन तलाक, अनुच्छेद 370 और महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक विधायी फैसलों की कवरेज उनके अनुभव का हिस्सा रही है.

न्यायिक मामलों की रिपोर्टिंग में उन्हें दिल्ली की सीलिंग और डिमोलिशन कार्रवाई, जेसिका लाल हत्याकांड, प्रियदर्शिनी मट्टू केस, उपहार सिनेमा अग्निकांड, निर्भया कांड, आरुषि हत्याकांड, 2जी और कोयला घोटाले, राम रहीम, रामपाल, आसाराम और संजय दत्त से जुड़े मामलों सहित कई चर्चित मुकदमों की कवरेज का अनुभव है. उन्होंने तीन तलाक, समलैंगिकता और अनुच्छेद 370 से जुड़े मामलों के साथ राम मंदिर विवाद की हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की सुनवाई और ऐतिहासिक फैसले को भी कवर किया है. राम मंदिर के शिलान्यास और प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की कवरेज भी उनके अनुभव का अहम हिस्सा है.

इसके अलावा, 26/11 मुंबई आतंकी हमला, दिल्ली ब्लास्ट, सुशांत सिंह राजपूत मामला, उत्तराखंड त्रासदी, नेपाल भूकंप और दक्षिण एशिया के राजनीतिक बदलावों सहित देश-विदेश की बड़ी घटनाओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए उन्होंने दर्शकों तक महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई हैं. 

संपर्क करें- ankitg@abpnetwork.com, X हैंडल- @ReporterAnkitG
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Published at : 03 Nov 2026 07:48 PM (IST)
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EC Election Commission Breaking News Abp News SIR
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