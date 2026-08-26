सड़क पर गड्ढे से हुआ हादसा? जानिए कैसे और किससे मांग सकते हैं सरकारी मुआवजा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उपचार दस्तावेज़, गड्ढे की फोटो, मरम्मत बिल महत्वपूर्ण सबूत हैं।

बारिश के मौसम में सड़क पर गड्डे होने की कई खबर सामने आती है. गड्ढे की वजह से वाहनों को आने-जाने में काफी दिक्कत हो जाती है. ऐसे में सोचिए, सड़क पर हुए गड्ढे के कारण कोई बड़ा हादसा हो जाता है जैसे किसी वाहन चालक को गंभीर चोट लग जाती है या फिर वाहन को काफी नुकसान पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में किससे मुआवजा की मांग की जा सकती है?

हादसा होने के बाद क्या करें?

दरअसल, अगर सड़क पर गड्ढे की वजह से हादसा होता है तो इसके लिए देश में कोई विशेष या अलग से कानून नहीं है. लेकिन ऐसे मामलों में हादसे का शिकार हुआ व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 300 और इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कानूनी रास्ता अपना सकते हैं.

कहां करें शिकायत?

अगर आपको गड्ढे से जुड़ी शिकायत करनी है तो इसके लिए CPGRAMS या Meri Sadak App के जरिए कर सकते हैं. ऐसे में हो सकता है कई लोग सोचें कि शिकायत करने से ही मुआवजा मिल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है.

एक बात का ध्यान रखें, शिकायत करने का मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत मुआवजा मिल जाएगा, बल्कि गड्ढे की वजह से हुए हादसे या नुकसान के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया फॉलो करनी होगी.

मुआवजे की मांग किससे की जा सकती है?

सड़क पर हुए गड्ढे की वजह से अगर हादसा होता है तो इसके लिए मुआवजे की मांग आप सड़क जिस सरकारी विभाग या प्राधिकरण के जिम्मेदारी है उनसे कर सकते हैं. यह सड़क के हिसाब से NHAI, नगर निगम या फिर PWD हो सकता है.

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सबूत रखना है जरूरी

अगर गड्ढे की वजह से कोई घटना होती है तो आप मुआवजे के लिए दावा करने से पहले कुछ जरूरी सबूत अपने पास जरूर रखें. इनमें शामिल है...

सबसे पहले इलाज से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज जरूर रखें.

वहीं सड़क पर हुए गड्ढे की वीडियो और फोटो भी अपने पास रखें.

गाड़ी को ठीक करवाने का बिल भी संभालकर रखें.

क्या मुआवजा मिलेगा?

इसके लिए संबंधित विभाग और पेश किए गए सबूतों को देखकर अदालत या प्राधिकरण तय करता है कि मुआवजा मिलेगा या नहीं और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा?

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