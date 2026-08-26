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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिजली बिल पर 2000 से ज्यादा की बचत, बस AC की सेटिंग्स में करें ये चेंज

बिजली बिल पर 2000 से ज्यादा की बचत, बस AC की सेटिंग्स में करें ये चेंज

AC को 22°C की जगह 28°C पर चलाने से बिजली बिल कम होने का दावा सामने आया है. जानिए कैसे AC की सेटिंग बदलकर 2,208 महीने और करीब 26,500 साल का बचाने की बात कही गई है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 26 Aug 2026 07:32 PM (IST)
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गर्मी में AC चलाते ही अगर आपका बिजली बिल भी तेजी से ज्यादा हो जाता है, तो ये देखे. हर महीने हजारों रुपये का बिल भरने के बजाय सिर्फ AC की एक सेटिंग बदलकर बड़ी बचत का दावा किया गया है. एक कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से, 22°C की जगह AC को 28°C पर चलाने से उनका हर महीने बिजली बिल करीब 3,500 से कम होकर 1,292 रह गया. यानी बिना नया AC खरीदे या कोई बड़ा खर्च किए करीब 2,208 महीने की बचत.

पूजा ने बताया कि वो पहले रोज करीब 5 से 7 घंटे AC चलाती थीं और तापमान 22°C रखती थीं. करीब दो महीने तक ऐसा करने के बाद उनका महीने का बिजली बिल लगभग 3,500 आया. इसके बाद उन्होंने AC की सेटिंग 28°C कर दी और अगले दो महीने तक लगभग उतने ही समय तक AC चलाया. इस बदलाव के बाद उनके मुताबिक बिजली का बिल सिर्फ 1,292 आया. इस हिसाब से करीब 2,208 महीने की बचत हुई. अगर पूरे साल इसी तरह बचत होती रहे तो ये रकम करीब 26,500 तक पहुंच सकती है.

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28°C पर भी कमरा में रही अच्छी ठंडक 

पूजा के मुताबिक, शुरुआत में 28°C पर कमरा ठंडा होने में थोड़ा ज्यादा समय लगा. लेकिन कुछ देर बाद कमरे का तापमान अच्छा हो गया. उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए उन्हें नया AC खरीदने या किसी बड़े बदलाव पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी. इस तरीके से हर व्यक्ति का बिजली बिल 2,208 कम हो, ये जरूरी नहीं है. बिजली कितनी इस्तेमाल हुई है वो कई चीजों पर डिपेंड करती है. कमरे कितना बड़ा है, बाहर का तापमान, AC का मॉडल, उसकी बिजली बचाने की ताकत और रोज कितने घंटे AC चलता है, इन सभी का असर बिल पर पड़ सकता है.

AC का इस्तेमाल समझदारी से करें

पूजा ने AC के फिल्टर को समय समय पर साफ करने की सलाह भी दी. गंदे फिल्टर की वजह से AC को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. उनका कहना है कि अच्छे तापमान के लिए हमेशा AC को 18°C से 22°C के बीच रखना जरूरी नहीं है. ध्यान देने वाली बात ये है कि ये  दावा एक कंटेंट क्रिएटर के अपने इस्तेमाल के आधार पर है और इसकी अभी कोई जांच नहीं हुई है. इसलिए इसे हर घर में होने वाली फिक्स बचत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 07:32 PM (IST)
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