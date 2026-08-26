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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी2 लाख करोड़ में दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, अनुमान से दो गुना ज्यादा हो रहा खर्च

2 लाख करोड़ में दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, अनुमान से दो गुना ज्यादा हो रहा खर्च

Bullet Train: अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का खर्च अब करीब 2.1 लाख करोड़ हो गया है. शुरुआती अनुमान से लगभग दोगुने खर्च के पीछे जमीन लेने में देरी और दूसरे वजह बताई गई हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 26 Aug 2026 06:55 PM (IST)
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बुलेट ट्रेन की रफ्तार देखने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट का खर्च जरूर तेज रफ्तार से ज्यादा हो गया है. अहमदाबाद, मुंबई बुलेट ट्रेन की खर्च अब करीब 2.1 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है, जबकि शुरुआत में इसके लिए करीब 1.1 लाख करोड़ का बजट फिक्स किया गया था. यानी अब इस प्रोजेक्ट पर पहले के हिसाब से लगभग दोगुना खर्च होने जा रहा है.508 किलोमीटर लंबे इस हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट की ज्यादा हुई खर्च को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा गया है.

रेलवे के हिसाब से प्रोजेक्ट की खर्च ज्यादा होने की बड़ी वजह काम में हुई देरी है. खास तौर पर महाराष्ट्र में प्रॉजेक्ट के लिए जमीन लेने में काफी समय लगा. इसके अलावा जापान से ट्रेन सेट मिलने में देरी और प्रोजेक्ट से जुड़े दूसरे कामों में समय लगने से खर्च ज्यादा हुआ है. इससे पहले जनवरी 2026 में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इसकी खर्च करीब 1.98 लाख करोड़ होने की जानकारी दी थी.

508 किमी लंबा होगा रूट

मुंबई, अहमदाबाद हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की लंबाई 508 किलोमीटर है. इस रूट पर मुंबई, ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती समेत 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं. सरकार के अनुसार प्रोजेक्ट में गुजरात, महाराष्ट्र , दादरा और नगर हवेली इलाका भी शामिल हैं. नई जानकारी के अनुसार पूरे कॉरिडोर को करीब 2030 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है. वहीं, इसके पहले हिस्से को अगस्त 2027 में शुरू करने की योजना है. यानी ट्रैवलर्स को पूरी मुंबई,अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सर्विस के लिए अभी कुछ और वक्त इंतजार करना होगा.

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भारत में बनेंगी हाईस्पीड ट्रेनें

इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती फंडिंग में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और बजट से मिली रकम शामिल है. अब ज्यादा हुई खर्च का बड़ा हिस्सा सरकारी बजट से पूरा किए जाने की उम्मीद है. रेलवे ने ये भी बताया है कि हाईस्पीड ट्रेनें भारत में ही बनाई जाएगी और एक ट्रेन पर करीब 390-400 करोड़ हो खर्च हो सकती है. सरकार का कहना है कि ये प्रोजेक्ट भारत में हाईस्पीड रेल तकनीक के लिए अहम है. इसके जरिए देश में तेज रफ्तार रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
Bullet Train Mumbai Ahmedabad Bullet Train
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