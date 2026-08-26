रोड सेफ्टी पर NHAI दे रहा 1 लाख रुपए जीतने का मौका, कैसे करें आवदेन?

NHAI Mascot Competition: अगर आपको डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी का शौक है, तो आपके लिए इनाम जीतने का एक शानदार मौका आया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने MyGov के सहयोग से NHAI मैस्कॉट डिजाइन प्रतियोगिता की शुरुआत की है. इसमें बेहतरीन डिजाइन बनाने वाले प्रतिभोगी 1 लाख रुपये तक का इनाम जीत सकते हैं.

इस प्रतियोगिता का खास मकसद ऐसा मैस्कॉट तैयार करना है, जो NHAI की बेहतर कनेक्टिविटी, इनोवेशन, भरोसे, टिकाऊ बुनियादी ढांचे और राष्ट्र निर्माण की सोच को दर्शाए. प्रतियोगिता में चुना गया मैस्कॉट NHAI के जागरूकता अभियानों, कार्यकमों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कई प्रचार गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाएगा.

विजेताओं को मिलेगा 1 लाख रुपये तक का इनाम

प्रतियोगिता में शीर्ष तीन प्रतिभोगियों को नकद पुरस्कार के तौर पर दिया जाएगा.

पहला पुरस्कार: 1,00,000

दूसरा पुरस्कार: 50,000

दूसरा पुरस्कार: 25,000

सभी विजेताओं को NHAI की तरफ से Certificate of Recognition भी दिया जाएगा.

NHAI, in collaboration with @mygovindia, invites citizens to participate in the NHAI Mascot Design Competition. Design an original mascot that reflects NHAI's vision of seamless connectivity, road safety, innovation, trust, sustainable infrastructure and nation-building.



The… pic.twitter.com/dc3gRpDXUK — NHAI (@NHAI_Official) August 24, 2026

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कैसा होना चाहिए मैस्कॉट डिजाइन?

प्रतिभागियों को ऐसा मौलिक मैस्कॉट डिजाइन तैयार करना होगा, जो NHAI के काम और उसके विजन को सही तरीके से पेश करे. हालांकि इस डिजाइन में सड़क सुरक्षा, हाइवे, कनेक्टिविटी, आधुनिक तकनीक, टिकाऊ विकास और राष्ट्र निर्माण जैसे इन पहलुओं की झलक दिखाई देना बेहद जरूरी है.

इसके अलावा इस डिजाइन के पीछे का मकसद को समझाने के लिए अधिकतम 200 शब्दों का Concept Note/Rationale भी देना होगा. इसमें खासतौर पर आपको बताना होगा कि आपके मैस्कॉट का विचार क्या है और वह यह NHAI के उद्देश्य को कैसे दर्शाता है. हालांकि आपको यह कॉन्सेप्ट नोट PDF फॉर्मेट में जमा करना होगा.

कैसे करें प्रतियोगिता के लिए आवेदन?

सबसे पहले आधिकारिक MyGov पोर्टल पर जाएं.

पोर्टल पर NHAI Mascot Design Competition पेज को खोलें.

प्रतियोगिता में दिए गए नियम और पात्रता की सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें.

अपना ऑरिजिनल मैस्कॉट डिजाइन तैयार करें.

अपने डिजाइन के साथ अधिकतम 200 शब्दों का Concept Note भी तैयार करें.

मांगे गए फॉर्मेट में अपनी एंट्री और सभी जरूरी जानकारी को पोर्टल पर अपलोड करें.

सभी जानकारी को अच्छी तरह जांचने के बाद अपनी एंट्री सबमिट कर दें.

ध्यान रखें कि इस प्रतियोगिता में AI से तैयार की गई डिजाइन या किसी दूसरे की डिजाइन को नकल को गई एंट्री एक्सेप्ट नहीं की जाएगी.

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