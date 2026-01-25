आपका आधार कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा, घर बैठे ऐसे करें चेक

Aadhaar Authentication History: आज लगभग हर जरूरी काम में हमसे सबसे पहले जो चीज मांगी जाती है. वह है आधार नंबर. कहीं बैंक में केवाईसी, कहीं सरकारी योजना, कहीं मोबाइल सिम और कहीं किसी ऐप पर वेरिफिकेशन. धीरे-धीरे आधार हमारी पहचान से आगे बढ़कर हमारी डिजिटल चाबी बन गया है. लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है. क्या आपको वाकई पता है कि आपका आधार कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है?

अगर जवाब नहीं है तो यह लापरवाही भारी पड़ सकती है. क्योंकि अगर आधार की जानकारी गलत हाथों में पहुंच जाए. तो आपके नाम पर ऐसे काम भी हो सकते हैं जिनका आपको अंदाजा तक न हो. राहत की बात यह है कि UIDAI ने एक ऐसा सिस्टम दिया है. जिससे आप घर बैठे मिनटों में यह चेक कर सकते हैं कि आपके आधार का इस्तेमाल कब कहां और किसलिए हुआ.

आधार कहां इस्तेमाल हुआ यह कैसे देखें?

UIDAI की वेबसाइट पर एक खास फीचर दिया गया है. जिसे Aadhaar Authentication History कहा जाता है. यह फीचर ठीक वैसे काम करता है जैसे मोबाइल में कॉल हिस्ट्री. यहां आपको दिखता है कि पिछले कुछ महीनों में आपका आधार कब किस तारीख को और किस तरह के वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ. इसमें बैंक, सरकारी विभाग या किसी और सर्विस से जुड़े ऑथेंटिकेशन का रिकॉर्ड होता है.

इसे चेक करने के लिए सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और Aadhaar Authentication History वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. अब अपना 12 अंकों का आधार नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी कोड डालें. इसके बाद Send OTP पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. ओटीपी डालते ही आपकी पूरी हिस्ट्री स्क्रीन पर खुल जाएगी.

अगर कोई गलत एंट्री दिखे तो क्या करें?

मान लीजिए आप हिस्ट्री चेक करते हैं और उसमें कोई ऐसा रिकॉर्ड दिखता है. जिसे आपने कभी किया ही नहीं. यह एक साफ संकेत है कि आपका आधार कहीं गलत जगह इस्तेमाल हुआ है. ऐसे मामलों में देरी करना नुकसानदायक हो सकता है. तुरंत UIDAI को जानकारी देना सबसे जरूरी कदम है. आप 1947 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

इसके अलावा help@uidai.gov.in पर ईमेल भेजकर भी पूरा मामला लिख सकते हैं. UIDAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन कंप्लेंट का ऑप्शन भी मौजूद है. जहां आप स्टेप बाय स्टेप शिकायत दर्ज कर सकते हैं. जरूरत पड़े तो आप अस्थायी रूप से अपना बायोमेट्रिक लॉक भी कर सकते हैं. जिसे आगे कोई वेरिफिकेशन आपकी परमिशन के बिना न हो सके.

यह भी पढ़ें:26 जनवरी की परेड के लिए कौन से मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा, मेट्रो, बस और अपनी गाड़ी से कैसे पहुंचे? यहां जानें डिटेल्स