आधार कार्ड में पता अपडेट करना हुआ और भी आसान, नए एप पर फॉलो करें ये स्टेप्स

Aadhaar Address Update: अब आधार कार्ड में पता अपडेट करना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आसान हो गया है. ऐसे में अगर आप भी अपने आधार कार्ड में पता बदलना चाहते हैं, तो अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से आधार अपडेट कर सकते हैं. हाल ही में UIDAI के नए Aadhaar App की शुरुआत हुई है, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल से ही आधार में अपना नया पता अपडेट करने के लिए तुरंत आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा परिवार के मुखिया की मदद से भी पता अपडेट करने की सुविधा मिल सकती है.

इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब आपको हर छोटी-छोटी जानकारी के लिए आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी. बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप ऐप के जरिए अपना नया पता अपडेट कर सकते हैं.

आधार ऐप से कैसे करें पता अपडेट?

सबसे पहले अपने मोबाइल में UIDAI का Aadhaar App डाउनलोड करें.

ऐप ओपन करके 6 अंकों के PIN से लॉगिन करें.

इसके बाद Services सेक्शन में जाएं.

वहां Address Update ऑप्शन को चुनें.

अपना नया पता सही-सही भरें.

इसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

कौन-कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?

पता अपडेट करने के लिए आप अपना बिजली बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या अन्य मान्य एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहें कि आपका डॉक्यूमेंट्स साफ और सही हो, वरना आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है.

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आवेदन पूरा करने के बाद क्या करें?

भरे गए नए पते का प्रीव्यू जरूर चेक करें.

चेक करें कि अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में जानकारी सही है या नहीं.

Face Authentication प्रक्रिया पूरी करें.

75 शुल्क का पेमेंट करें.

आवेदन जमा करने के बाद मिलने वाले SRN नंबर वाली रसीद को अपने पास संभालकर रखें. इसकी मदद से आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

ध्यान रखें ये जरूरी बातें

ऑनलाइन आधार अपडेट के लिए मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना बेहद जरूरी है.

आधार ऐप से फिलहाल पता और कुछ जरूरी कामों को अपडेट किया जा सकता है.

वहीं नाम और जन्मतिथि जैसे बड़े बदलाव के लिए आपको आधार केंद्र जाना पड़ सकता है.

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