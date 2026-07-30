#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआधार कार्ड में पता अपडेट करना हुआ और भी आसान, नए एप पर फॉलो करें ये स्टेप्स

आधार कार्ड में पता अपडेट करना हुआ और भी आसान, नए एप पर फॉलो करें ये स्टेप्स

UIDAI Aadhaar App: UIDAI के नए Aadhaar App से अब घर बैठे मोबाइल पर आधार का पता अपडेट किया जा सकता है. आइए जानते हैं ऐप और परिवार के मुखिया की मदद से पता बदलने का आसान तरीका.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 30 Jul 2026 06:53 PM (IST)
Preferred Sources

Aadhaar Address Update: अब आधार कार्ड में पता अपडेट करना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आसान हो गया है. ऐसे में अगर आप भी अपने आधार कार्ड में पता बदलना चाहते हैं, तो अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से आधार अपडेट कर सकते हैं. हाल ही में UIDAI के नए Aadhaar App की शुरुआत हुई है, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल से ही आधार में अपना नया पता अपडेट करने के लिए तुरंत आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा परिवार के मुखिया की मदद से भी पता अपडेट करने की सुविधा मिल सकती है.

इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब आपको हर छोटी-छोटी जानकारी के लिए आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी. बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप ऐप के जरिए अपना नया पता अपडेट कर सकते हैं.

आधार ऐप से कैसे करें पता अपडेट?

  • सबसे पहले अपने मोबाइल में UIDAI का Aadhaar App डाउनलोड करें.
  • ऐप ओपन करके 6 अंकों के PIN से लॉगिन करें.
  • इसके बाद Services सेक्शन में जाएं.
  • वहां Address Update ऑप्शन को चुनें.
  • अपना नया पता सही-सही भरें.
  • इसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

कौन-कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?

पता अपडेट करने के लिए आप अपना बिजली बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या अन्य मान्य एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहें कि आपका डॉक्यूमेंट्स साफ और सही हो, वरना आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है.

LPG: बिना रुकावट जारी रखें गैस सिलेंडर का कनेक्शन, अभी कर लें ये काम, कंपनी ने बताया

आवेदन पूरा करने के बाद क्या करें?

  • भरे गए नए पते का प्रीव्यू जरूर चेक करें.
  • चेक करें कि अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में जानकारी सही है या नहीं.
  • Face Authentication प्रक्रिया पूरी करें.
  • 75 शुल्क का पेमेंट करें.

आवेदन जमा करने के बाद मिलने वाले SRN नंबर वाली रसीद को अपने पास संभालकर रखें. इसकी मदद से आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

ध्यान रखें ये जरूरी बातें

  • ऑनलाइन आधार अपडेट के लिए मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना बेहद जरूरी है.
  • आधार ऐप से फिलहाल पता और कुछ जरूरी कामों को अपडेट किया जा सकता है.
  • वहीं नाम और जन्मतिथि जैसे बड़े बदलाव के लिए आपको आधार केंद्र जाना पड़ सकता है.

Train News: रेलवे ने दो अनजानों को दिया एक ही कंबल, कोर्ट ने ठोका भारी जुर्माना

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
Aadhaar Address Update Aadhaar Card UIDAI Aadhaar App
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
आधार कार्ड में पता अपडेट करना हुआ और भी आसान, नए एप पर फॉलो करें ये स्टेप्स
आधार कार्ड में पता अपडेट करना हुआ और भी आसान, नए एप पर फॉलो करें ये स्टेप्स
यूटिलिटी
आम जनता के साथ धोखा बंद, बीमा एजेंटों पर IRDAI ने कसा शिकंजा, बदले ये नियम
आम जनता के साथ धोखा बंद, बीमा एजेंटों पर IRDAI ने कसा शिकंजा, बदले ये नियम
यूटिलिटी
क्या हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अलग लोको पायलट होता है? जानें कितनी होती है सैलरी
क्या हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अलग लोको पायलट होता है? जानें कितनी होती है सैलरी
यूटिलिटी
रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, जानें नया तरीका
रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, जानें नया तरीका
Advertisement

वीडियोज

Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फैमिली को मुश्किलों से बचाने के लिए करें BJP..., धमकी का आरोप लगा बोले दीपके
फैमिली को मुश्किलों से बचाने के लिए करें BJP..., धमकी का आरोप लगा बोले दीपके
इंडिया
राज्यसभा से पास होने के एक दिन बाद लोकसभा में भी वंदे मातरम् बिल पास
राज्यसभा से पास होने के एक दिन बाद लोकसभा में भी वंदे मातरम् बिल पास
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
Xप्लेन: देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
इंडिया
Parliament Monsoon Session Day 9 Live: 'छात्रों की मांग पर हुआ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा', राज्यसभा में बोले सुधांशु त्रिवेदी
Live: 'छात्रों की मांग पर हुआ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा', राज्यसभा में बोले सुधांशु त्रिवेदी
इंडिया
भोजशाला विवाद में SC ने मुस्लिम पक्ष को दिलवाई जगह, नमाज की अनुमति दी
भोजशाला विवाद में SC ने मुस्लिम पक्ष को दिलवाई जगह, नमाज की अनुमति दी
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget