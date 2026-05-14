EPFO पर बड़ा अपडेट, अब क्लेम सेटलमेंट में नहीं होगी देरी, ऐसे मिनटों में होगा घंटों का काम

EPFO Latest News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी (EPFO) से जुड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. जहां, अपने 7 करोड़ से ज्यादा के सदस्यों के लिए PF निकासी के साथ-साथ ट्रांसफर की प्रक्रिया को पहले के मुताबिक बेहद ही आसान बनाने का एक बड़ा फैसला लिया गया है. जहां, हाल ही में EPFO के केंद्रीय भविष्य निधी आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति और केंद्रीय श्रम सचिव वंदना गुरनानी ने संगठन में होने वाले बड़े तकनीकी बदलावों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है.

आखिर क्या है ऑटोमेटेड फाइनल सेटलमेंट?

दरअसल, अब तक सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपये तक के आंशिक (Advance) क्लेम का सेटलमेंट ऑटोमेटेड तरीके से किया जाता था. लेकिन, अब EPFO फाइनल सेटलमेंट को भी पूरी तरह ऑटोमैटिक करने की तैयारी लगातार जुटा हुआ है. जहां, नौकरी छोड़ने के बाद भी PF का पूरा पैसा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तेजी से बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा.

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बिना फॉर्म के अब अकाउंट होगा ट्रांसफर

जानकारी के मुताबिक, अगर कोई सदस्य अपनी नौकरी को बदलता है, तो उसके PF खाते को पुरानी कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए अब किसी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो वहीं, EPFO इसे ऑटो-ट्रांसफर मोड पर डालने की लगातार कोशिश कर रहा है ताकि नौकरी बदलते समय किसी को भी फॉर्म भरने की आवश्यकता न पड़े.

ATM और UPI से निकासी

हांलाकि, मई 2026 के आाखिरी तक सदस्य सीधे ATM और UPI के माध्यम से बिना किसी परेशानी के अपने PF फंड से पैसा निकाल सकते हैं. इसके साथ ही इस को सुविधा 'EPFO 3.0' अपग्रेड के हिस्से में पूरी तरह से शामिल किया गया है, जिसके तहत सदस्यों को विशेष कार्ड भी जारी किए जा सकता है.

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नई योजनाओं का नोटिफिकेशन

इतना ही नहीं, EPF योजना 1952, पेंशन योजना 1995 और बीमा योजना 1976 को नए कानूनी ढांचे के तहत फिर से अधिसूचित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा लिए गए सुधारवादी फैसलों को पूरी तरह से शामिल भी किया गया है.