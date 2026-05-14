किसी के भी लोन गारंटर बनने से पहले जान लें ये बड़े जोखिम, कहीं मदद करना ना पड़ जाए भारी

Loan Guarantor: जब कोई व्यक्ति बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेता है, तो कई बार बैंक उससे एक गारंटर की मांग करता है. गारंटर वो व्यक्ति होता है जो ये भरोसा दिलाता है कि अगर लोन लेने वाला व्यक्ति पैसा वापस नहीं चुका पाएगा, तो वो जिम्मेदारी गारंटर की होगी. कई बार अपने परिवार या दोस्तों की मदद करने के लिए बैंक के गारंटर तो बन जाते हैं, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में नहीं जानते हैं. तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि किसी के होम लोन या किसी भी अन्य लोन लेने पर गारंटर बनने के फायदे और नुकसान क्या है.

गारंटर बनने के फायदे

सबसे पहले यहां पर किसी के गारंटर बनने के फायदों के बारे में बात करते हैं. इसली लिस्ट ज्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहां जानें मुख्य फायदे:

जरूरतमंद की मदद होती है, गारंटर बनकर आप किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को लोन दिलाने में मदद कर सकते हैं. कई बार गारंटर न होने की वजह से लोगों का लोन पास नहीं हो पाता.

जब आप किसी के लिए गारंटी देते हैं, तो इससे आपके और उस व्यक्ति के बीच विश्वास बढ़ता है. परिवार और रिश्तों में सहयोग की भावना मजबूत होती है.

कई लोग गारंटर बनने को जिम्मेदारी और भरोसे की निशानी मानते हैं. इससे समाज में आपकी अच्छी छवि बन सकती है.

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गारंटर बनने के नुकसान

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गारंर बनने के फायदे से ज्यादा नुकसान होते हैं. इन्हें जाने लेंगें तो अगली बार बहुत सोच समझकर ही इस तरह के फैसले लेंगे.

अगर लोन लेने वाला व्यक्ति समय पर EMI नहीं भरता, तो बैंक गारंटर से पैसे मांग सकता है. यानी पूरा कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है.

यदि लोन की किश्तें समय पर नहीं भरी जातीं, तो उसका असर गारंटर के CIBIL स्कोर पर भी पड़ सकता है. इससे भविष्य में आपको खुद लोन लेने में परेशानी हो सकती है.

लोन डिफॉल्ट होने पर बैंक गारंटर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है. कई मामलों में नोटिस या कोर्ट- कचहरी तक की नौबत आ जाती है.

जब आप किसी के लोन के गारंटर बनते हैं, तो बैंक उसे आपकी वित्तीय जिम्मेदारी मान सकता है. इससे भविष्य में आपके होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की क्षमता कम हो सकती है.

अगर लोन लेने वाला व्यक्ति पैसा वापस नहीं करता, तो पैसों को लेकर रिश्तों में विवाद और तनाव पैदा हो सकता है.

आपको यदि किसी दोस्त या रिश्तेदार का गारंटर बनना है तो उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. जैसे कि जिस व्यक्ति के लिए गारंटर बन रहे हैं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है. क्या वह व्यक्ति लोन की राशि और EMI समय पर चुका सकता है या नहीं. बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर साइन ना करें. अपनी आय और जिम्मेदारियां देखते हुए ही फैसला करें और सबसे खास बात ये है बहुत बड़े अमाउंट का लोन लेने पर गारंटी ना दें.

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