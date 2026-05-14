हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLoan Guarantor: किसी के भी लोन गारंटर बनने से पहले जान लें ये बड़े जोखिम, कहीं मदद करना ना पड़ जाए भारी

Loan Guarantor: किसी के भी लोन गारंटर बनने से पहले जान लें ये बड़े जोखिम, कहीं मदद करना ना पड़ जाए भारी

Loan Guarantor: घर के लिए लोन लेते समय किसी को गारंटर बनाना पड़ता है. कई बार लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए भी गारंटर बन जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक बड़ा जोखिम भी साबित हो सकता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 14 May 2026 12:25 AM (IST)
Preferred Sources

Loan Guarantor: जब कोई व्यक्ति बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेता है, तो कई बार बैंक उससे एक गारंटर की मांग करता है. गारंटर वो व्यक्ति होता है जो ये भरोसा दिलाता है कि अगर लोन लेने वाला व्यक्ति पैसा वापस नहीं चुका पाएगा, तो वो जिम्मेदारी गारंटर की होगी. कई बार अपने परिवार या दोस्तों की मदद करने के लिए बैंक के गारंटर तो बन जाते हैं, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में नहीं जानते हैं. तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि किसी के होम लोन या किसी भी अन्य लोन लेने पर गारंटर बनने के फायदे और नुकसान क्या है.

गारंटर बनने के फायदे
सबसे पहले यहां पर किसी के गारंटर बनने के फायदों के बारे में बात करते हैं. इसली लिस्ट ज्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहां जानें मुख्य फायदे:

  • जरूरतमंद की मदद होती है, गारंटर बनकर आप किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को लोन दिलाने में मदद कर सकते हैं. कई बार गारंटर न होने की वजह से लोगों का लोन पास नहीं हो पाता.
  • जब आप किसी के लिए गारंटी देते हैं, तो इससे आपके और उस व्यक्ति के बीच विश्वास बढ़ता है. परिवार और रिश्तों में सहयोग की भावना मजबूत होती है.
  • कई लोग गारंटर बनने को जिम्मेदारी और भरोसे की निशानी मानते हैं. इससे समाज में आपकी अच्छी छवि बन सकती है.

ये भी पढ़ें: Business Ideas: हाउस वाइफ से बनना चाहती हैं बिजनेस वुमन? घर बैठे कर सकती हैं ये 5 काम, ना लगेंगे ज्यादा पैसे ना मेहनत

गारंटर बनने के नुकसान
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गारंर बनने के फायदे से ज्यादा नुकसान होते हैं. इन्हें जाने लेंगें तो अगली बार बहुत सोच समझकर ही इस तरह के फैसले लेंगे.

  • अगर लोन लेने वाला व्यक्ति समय पर EMI नहीं भरता, तो बैंक गारंटर से पैसे मांग सकता है. यानी पूरा कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है.
  • यदि लोन की किश्तें समय पर नहीं भरी जातीं, तो उसका असर गारंटर के CIBIL स्कोर पर भी पड़ सकता है. इससे भविष्य में आपको खुद लोन लेने में परेशानी हो सकती है.
  • लोन डिफॉल्ट होने पर बैंक गारंटर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है. कई मामलों में नोटिस या कोर्ट- कचहरी तक की नौबत आ जाती है.
  • जब आप किसी के लोन के गारंटर बनते हैं, तो बैंक उसे आपकी वित्तीय जिम्मेदारी मान सकता है. इससे भविष्य में आपके होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की क्षमता कम हो सकती है.
  • अगर लोन लेने वाला व्यक्ति पैसा वापस नहीं करता, तो पैसों को लेकर रिश्तों में विवाद और तनाव पैदा हो सकता है.

आपको यदि किसी दोस्त या रिश्तेदार का गारंटर बनना है तो उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. जैसे कि जिस व्यक्ति के लिए गारंटर बन रहे हैं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है. क्या वह व्यक्ति लोन की राशि और EMI समय पर चुका सकता है या नहीं. बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर साइन ना करें. अपनी आय और जिम्मेदारियां देखते हुए ही फैसला करें और सबसे खास बात ये है बहुत बड़े अमाउंट का लोन लेने पर गारंटी ना दें.

ये भी पढ़ें: Metro Card Vs NCMC Card: मेट्रो और एनसीएमसी कार्ड, क्या है इन दोनों में अंतर? दिल्ली वालों के लिए कौन- सा कार्ड ज्यादा बेहतर?

और पढ़ें
Published at : 14 May 2026 12:25 AM (IST)
Tags :
Home Loan Personal Loan Loan Guarantor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Loan Guarantor: किसी के भी लोन गारंटर बनने से पहले जान लें ये बड़े जोखिम, कहीं मदद करना ना पड़ जाए भारी
किसी के भी लोन गारंटर बनने से पहले जान लें ये बड़े जोखिम, कहीं मदद करना ना पड़ जाए भारी
यूटिलिटी
Business Ideas: हाउस वाइफ से बनना चाहती हैं बिजनेस वुमन? घर बैठे कर सकती हैं ये 5 काम, ना लगेंगे ज्यादा पैसे ना मेहनत
हाउस वाइफ से बनना चाहती हैं बिजनेस वुमन? घर बैठे कर सकती हैं ये 5 काम, ना लगेंगे ज्यादा पैसे ना मेहनत
यूटिलिटी
Metro Card Vs NCMC Card: मेट्रो और एनसीएमसी कार्ड, क्या है इन दोनों में अंतर? दिल्ली वालों के लिए कौन- सा कार्ड ज्यादा बेहतर?
Metro Card और NCMC Card, क्या है इन दोनों में अंतर? दिल्ली वालों के लिए कौन- सा कार्ड ज्यादा बेहतर?
यूटिलिटी
भारत में किस राज्य के कर्मचारियों को मिलता है सबसे ज्यादा DA और कहां सबसे कम? जानिए पूरा गणित
State Wise DA Percentage: भारत में किस राज्य के कर्मचारियों को मिलता है सबसे ज्यादा DA और कहां सबसे कम? जानिए पूरा गणित
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दीवानी बेटी को मौत की सजा ! | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi: सलाह मोदी की..सवाल आपका! | PM Modi Gold Appeal | Modi Convoy | Rahul
Prateek Yadav Death News: प्रतीक की डेथ मिस्ट्री...हो गया खुलासा! | Bharat ki Baat | Aparna Yadav
Abp Report | NEET Paper Leak | Exam Cancelled:पेपर लीक का मास्टरमाइंड शुभम गिरफ्तार!
Gold Silver Price Hike | Sandeep Chaudhary: आम जनता बेहाल, महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सीधा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘खर्च कम करने की नहीं, समझदारी से करने की अपील’, PM मोदी ने देश से क्यों किया ऐसा अनुरोध?
‘खर्च कम करने की नहीं, समझदारी से करने की अपील’, PM मोदी ने देश से क्यों किया ऐसा अनुरोध?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पेट्रोल-डीजल संकट के बीच PM की अपील पर CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा फैसला, कर दिया ये ऐलान
महाराष्ट्र: पेट्रोल-डीजल संकट के बीच PM की अपील पर CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा फैसला, कर दिया ये ऐलान
इंडिया
केरल के तिरुवनंतपुर में कल 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम पर लगेगी मुहर
केरल के तिरुवनंतपुर में कल 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम पर लगेगी मुहर
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
बॉलीवुड
वरुण धवन ने 'नो एंट्री 2' फिल्म से किया किनारा, होल्ड हुई फिल्म?
वरुण धवन ने 'नो एंट्री 2' फिल्म से किया किनारा, होल्ड हुई फिल्म?
हेल्थ
Sweet With Water Tradition: भारतीय कल्चर में पानी के साथ क्यों दिया जाता है मीठा, क्या इसका सेहत से कुछ लेना-देना?
भारतीय कल्चर में पानी के साथ क्यों दिया जाता है मीठा, क्या इसका सेहत से कुछ लेना-देना?
जनरल नॉलेज
US-Israel-Iran War Impact : युद्ध हजारों किमी दूर और असर आपकी रसोई पर, जानिए कैसे इस युद्ध की आग ने आपके घर में बनाई जगह?
युद्ध हजारों किमी दूर और असर आपकी रसोई पर, जानिए कैसे इस युद्ध की आग ने आपके घर में बनाई जगह?
इंडिया
NEET यूजी-2026 परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार, कई ठिकानों पर पड़े छापे
NEET पेपर लीक केस: CBI का बड़ा एक्शन, 3 ठिकानों से अब तक 5 गिरफ्तार, कई जगहों पर दी जा रही दबिश
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget