आपका मकानमालिक अचानक बढ़ा रहा किराया, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?

कई बार लोगों को रहने के लिए किराए का सही घर मिल जाता है. लेकिन मकानमालिक बिना बताए ही किराया बढ़ा देता है. और यही मकान मालिक या किराएदार के बीच झगड़े की वजह बन जाती है. अगर कोई अचानक किराया बढ़ा देता है या एग्रीमेंट की बातों को नहीं मानता. तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है.