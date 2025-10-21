एक्सप्लोरर
आपका मकानमालिक अचानक बढ़ा रहा किराया, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?
Tenant Rights: अगर मकानमालिक बिना बताकर या सहमति के बिना किराया बढ़ा रहा है. तो आप रेंट कंट्रोल अथॉरिटी और इन जगहों पर शिकायत करवा सकते हैं दर्ज. जान लें नियम.
कई बार लोगों को काम के सिलसिले में या किसी और वजह से अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ता है. दूसरे शहरों में ज्यादातर लोग किराए के घरों में रहते हैं. लेकिन सही कीमत पर अच्छा घर ढूंढ पाना एक मुश्किल काम होता है.
Published at : 21 Oct 2025 11:40 AM (IST)
