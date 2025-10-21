हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आपका मकानमालिक अचानक बढ़ा रहा किराया, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?

आपका मकानमालिक अचानक बढ़ा रहा किराया, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?

Tenant Rights: अगर मकानमालिक बिना बताकर या सहमति के बिना किराया बढ़ा रहा है. तो आप रेंट कंट्रोल अथॉरिटी और इन जगहों पर शिकायत करवा सकते हैं दर्ज. जान लें नियम.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Oct 2025 11:40 AM (IST)
Tenant Rights: अगर मकानमालिक बिना बताकर या सहमति के बिना किराया बढ़ा रहा है. तो आप रेंट कंट्रोल अथॉरिटी और इन जगहों पर शिकायत करवा सकते हैं दर्ज. जान लें नियम.

कई बार लोगों को काम के सिलसिले में या किसी और वजह से अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ता है. दूसरे शहरों में ज्यादातर लोग किराए के घरों में रहते हैं. लेकिन सही कीमत पर अच्छा घर ढूंढ पाना एक मुश्किल काम होता है.

1/6
कई बार लोगों को रहने के लिए किराए का सही घर मिल जाता है. लेकिन मकानमालिक बिना बताए ही किराया बढ़ा देता है. और यही मकान मालिक या किराएदार के बीच झगड़े की वजह बन जाती है. अगर कोई अचानक किराया बढ़ा देता है या एग्रीमेंट की बातों को नहीं मानता. तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है.
कई बार लोगों को रहने के लिए किराए का सही घर मिल जाता है. लेकिन मकानमालिक बिना बताए ही किराया बढ़ा देता है. और यही मकान मालिक या किराएदार के बीच झगड़े की वजह बन जाती है. अगर कोई अचानक किराया बढ़ा देता है या एग्रीमेंट की बातों को नहीं मानता. तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है.
2/6
अगर आप किराए के घर में रहते हैं और आपका मकानमालिक बिना बात किए किराया बढ़ा रहा है. तो यह गलत है. रेंट कंट्रोल एक्ट के मुताबिक किराया तभी बढ़ाया जा सकता है जब दोनों पक्ष इसकी लिखित मंजूरी दें. बिना सहमति के किराया बढ़ाना कानून के खिलाफ है.
अगर आप किराए के घर में रहते हैं और आपका मकानमालिक बिना बात किए किराया बढ़ा रहा है. तो यह गलत है. रेंट कंट्रोल एक्ट के मुताबिक किराया तभी बढ़ाया जा सकता है जब दोनों पक्ष इसकी लिखित मंजूरी दें. बिना सहमति के किराया बढ़ाना कानून के खिलाफ है.
3/6
हर राज्य में रेंट अथॉरिटी या रेंट कंट्रोल कोर्ट होती है. जहां किराए से जुड़े विवादों की सुनवाई होती है. वहां आवेदन देकर आप गलत तरीके से किराया बढ़ाने या किसी और परेशानी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अधिकारी दोनों की बात सुनकर फैसला लेते हैं.
हर राज्य में रेंट अथॉरिटी या रेंट कंट्रोल कोर्ट होती है. जहां किराए से जुड़े विवादों की सुनवाई होती है. वहां आवेदन देकर आप गलत तरीके से किराया बढ़ाने या किसी और परेशानी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अधिकारी दोनों की बात सुनकर फैसला लेते हैं.
4/6
अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है. तो उसमें किराया बढ़ाने की शर्तें साफ लिखी होती हैं. जैसे हर साल 5 या 10 प्रतिशत तक किराया बढ़ाया जा सकता है. अगर इससे ज्यादा या बिना बताए बढ़ाया जाए. तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.
अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है. तो उसमें किराया बढ़ाने की शर्तें साफ लिखी होती हैं. जैसे हर साल 5 या 10 प्रतिशत तक किराया बढ़ाया जा सकता है. अगर इससे ज्यादा या बिना बताए बढ़ाया जाए. तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.
5/6
आपको बता दें अलग-अलग राज्यों के हिसाब से रेंट अथॉरिटी में शिकायत करने के नियम और तरीके अलग हो सकते हैं. इसलिए जिस राज्य में आप किराए पर रह रहे हैं उस राज्य की रेंट अथॉरिटी के बार में पहले ही जानकारी लेना बेहतर है.
आपको बता दें अलग-अलग राज्यों के हिसाब से रेंट अथॉरिटी में शिकायत करने के नियम और तरीके अलग हो सकते हैं. इसलिए जिस राज्य में आप किराए पर रह रहे हैं उस राज्य की रेंट अथॉरिटी के बार में पहले ही जानकारी लेना बेहतर है.
6/6
अगर मकानमालिक झगड़ा बढ़ा रहा है या इससे आपको मानसिक परेशानी हो रही है. तो आप पुलिस थाने या उपभोक्ता अदालत में भी रिपोर्ट कर सकते हैं. वहां से नोटिस जारी किया जाता है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाती है.
अगर मकानमालिक झगड़ा बढ़ा रहा है या इससे आपको मानसिक परेशानी हो रही है. तो आप पुलिस थाने या उपभोक्ता अदालत में भी रिपोर्ट कर सकते हैं. वहां से नोटिस जारी किया जाता है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाती है.
Published at : 21 Oct 2025 11:40 AM (IST)
Rent Rent Agreement Utility News

विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
टेलीविजन
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
