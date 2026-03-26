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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थDark Circles on Neck: गर्दन के पीछे बनने लगे हैं काले-काले घेरे, समझ लीजिए खराब होने लगा है शरीर का यह पार्ट

Dark Circles on Neck: गर्दन के पीछे बनने लगे हैं काले-काले घेरे, समझ लीजिए खराब होने लगा है शरीर का यह पार्ट

Dark Circles on Neck: गर्दन के पीछे या साइड में काले, मोटे या मखमली धब्बे अचानक दिखाई दे सकते हैं. इसका कारण सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि शरीर में हार्मोन, ब्लड शुगर या वजन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 26 Mar 2026 06:53 AM (IST)
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हम में से कई लोग अक्सर गर्दन पर काले या मखमली जैसे निशान को सिर्फ गंदगी समझकर रगड़ देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि आपके शरीर में चल रही किसी बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है. अगर यह निशान साफ करने पर भी नहीं हटते हैं, तो इसे अनदेखा करना खतरनाक साबित हो सकता है.  यह इस बात का शुरुआती संकेत हो सकते है कि आपके शरीर का कोई पार्ट खराब होने लगा है. तो आइए जानते हैं कि गर्दन पर काले निशान क्यों आते हैं,  इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और  ये शरीर के किस पार्ट के खराब होने का संकेत है. 

गर्दन पर काले निशान क्यों होते हैं?

गर्दन के पीछे या साइड में काले, मोटे या मखमली धब्बे अचानक दिखाई दे सकते हैं. इसका कारण सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि शरीर में हार्मोन, ब्लड शुगर या वजन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं. अगर यह निशान धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं या साफ करने के बावजूद नहीं हट रहे, तो इसे गंभीरता से लें. 

गर्दन पर काले निशान किन बीमारियों का संकेत हो सकते हैं?

1. इंसुलिन रेजिस्टेंस (Insulin Resistance) - गर्दन पर काले और मखमली धब्बे सिर्फ त्वचा की समस्या नहीं होते, बल्कि ये अक्सर शरीर में चल रही गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी होते हैं. सबसे आम कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है. जब शरीर इंसुलिन का सही यूज नहीं कर पाता, तो ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने लगता है, जिससे गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं. इसके साथ ही वजन बढ़ना, थकान या भूख में बदलाव जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं. अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो यह आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकता है. 

2. टाइप 2 डायबिटीज (Type 2 Diabetes) - टाइप 2 डायबिटीज में लगातार बढ़े हुए ब्लड शुगर के कारण त्वचा पर बदलाव आ सकते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में Acanthosis Nigricans कहा जाता है. यह मुख्य रूप से गर्दन, बगल, कोहनी और जांघों के आसपास दिखता है. जिन लोगों के परिवार में डायबिटीज का इतिहास है, उन्हें इन संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए. 

3. हार्मोनल असंतुलन - हार्मोनल असंतुलन भी काले निशानों का कारण बन सकता है. थायराइड की समस्या या पीसीओएस जैसी स्थिति में त्वचा का रंग गहरा हो जाता है. महिलाओं में अनियमित पीरियड्स, बाल झड़ना और वजन बढ़ना इसके साथ अक्सर दिखता है.

4. मोटापा और मेटाबोलिक सिंड्रोम - मोटापा और मेटाबोलिक सिंड्रोम भी गर्दन पर काले निशानों से जुड़े हैं. ज्यादा वजन शरीर में इंसुलिन स्तर को बढ़ा देता है, जिससे स्किन में मोटे और मखमली धब्बे बन जाते हैं. अगर पेट के आसपास भी चर्बी जमा हो रही है, तो यह संकेत है कि लाइफस्टाइल में बदलाव करना जरूरी है. 

यह भी पढ़ें - Covid Variant 2026: आ गया कोरोना का 'सुपर वेरिएंट', क्या फेल हो जाएगी आपकी वैक्सीन? वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा

गर्दन के काले निशानों को कैसे ठीक करें?

1. लाइफस्टाइल में बदलाव - नियमित एक्सरसाइज करें, हेल्दी और संतुलित आहार लें, तनाव कम करें और नींद पूरी लें, स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन कम करें. 

2.  प्री डायबिटीज के लक्षण नियंत्रित करें - डायबिटीज में सिर्फ गर्दन पर काले निशान नहीं बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों पर भी असर होता है. वजन, ब्लड शुगर और हार्मोन स्तर पर ध्यान दें. 

3. थायराइड और हार्मोन जांच - स्किन पर पीले, लाल या भूरे धब्बे खुजली या जलन के साथ दिखें, तो थायराइड या हार्मोनल असंतुलन की संभावना होती है. 

4. डॉक्टर से सलाह लें - अगर गर्दन, कंधे या कमर पर मखमली स्किन दिखे, तो यह इंसुलिन की मात्रा बढ़ने का संकेत हो सकता है. समय पर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है. 

यह भी पढ़ें -  Gen Z Body Image Trends: सावधान! 'Ozempic Face' बना रहा युवाओं को समय से पहले बूढ़ा, कहीं आप भी तो नहीं हैं शिकार?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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Published at : 26 Mar 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
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