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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में मौसम ने मारी पलटी, नोएडा-गाजियाबाद समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

UP Weather: यूपी में मौसम ने मारी पलटी, नोएडा-गाजियाबाद समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव होता दिख रहा है. मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी दी है. कहीं-कहीं वज्रपात का भी अलर्ट है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 26 Mar 2026 07:03 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में पलटी मार दी हैं. जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से बारिश का दौर शुरू होगा, इस दौरान आसमान में काले बादलों की आवाजाही रहेगी और कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हो सकती हैं. अगले पाँच दिन प्रदेश में ऐसा मौसम रहने का अनुमान है. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 26 मार्च गुरुवार को पश्चिमी संभाग में नोएडा-गाजियाबाद समेत कई जिलों में बारिश के आसार बन रहे है. इन जिलों में सुबह से ही हल्के बादल छाए रहेंगे, जिससे कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं. हालांकि पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा. इन जिलों में आसमान साफ़ है और दिन में खिली-खिली धूप निकलेगी. 

यूपी में फिर से शुरू होगा बारिश का सिलसिला

शुक्रवार से मौसम में तेजी से बदलाव आएगा और प्रदेश के दोनों ही संभागों में काले बादलों का साया देखने को मिलेगा. 27 मार्च के प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होने का यलो अलर्ट दिया गया है. कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है. बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन, बिन मौसम बरसात से किसानों की फसलों को नुक़सान होगा.

इन जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और इटावा में कहीं-कहीं बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने का अलर्ट दिया गया है. इन जिलों में 30-40 किमी की रफ़्तार से हवाएं चलेगी. 

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 29 मार्च से बारिश का सिलसिला और तेज होगा. इसके बाद 30 और 31 मार्च को भी दोनों ही संभागों में आंधी के साथ तेज बारिश होने का अनुमान हैं. मौसम में आए इस बदलाव की वजह से तापमान में भी गिरावट आएगी. राज्य में अगले 24 घंटों में धीरे-धीरे 2-4 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा उसके बाद अगले दो दिनों में 2-3 डिग्री तक की गिरावट आएगी और फिर अगले तीन दिन 3-5 डिग्री की कमी आ सकती है. 

Published at : 26 Mar 2026 07:03 AM (IST)
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