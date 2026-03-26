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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: मथुरा स्टेशन पर 'सांप' लेकर टहलने लगा लड़का, वीडियो देख आपके भी छूट जाएंगे पसीने

Viral Video: मथुरा स्टेशन पर 'सांप' लेकर टहलने लगा लड़का, वीडियो देख आपके भी छूट जाएंगे पसीने

मथुरा रेलवे स्टेशन पर एक लड़का सांप जैसी दिखने वाली चीज को रस्सी से बांधकर घसीटता नजर आ रहा है, जिसे देखकर यात्री डर के मारे इधर-उधर भागने लगे. वहीं बाद में पता चला कि यह असली नहीं बल्कि नकली सांप था

By : कविता गाडरी | Updated at : 26 Mar 2026 06:55 AM (IST)
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क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप भीड़-भाड़ वाली जगह पर खड़े हैं और वहां अचानक से सांप आ जाए तो क्या होगा. दरअसल इन दिनों मथुरा रेलवे स्टेशन से एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है. जिसने वहां मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया. एक लड़का स्टेशन पर सांप जैसी दिखने वाली चीज को रस्सी से बांधकर घसीटता नजर आ रहा है, जिसे देखकर यात्री डर के मारे इधर-उधर भागने लगे. वहीं बाद में पता चला कि यह असली नहीं बल्कि नकली सांप था, लेकिन तब तक यह मजाक लोगों के लिए खौफ का कारण बन चुका था. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर अपने गुस्से वाले रिएक्शंस देते नजर आ रहे हैं.

मथुरा स्टेशन पर सांप लेकर टहलने लगा लड़का

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक रेलवे स्टेशन पर सांप जैसी दिखने वाली चीज को रस्सी से बांधकर पीछे-पीछे घसीटता हुआ चल रहा है. इसे देखते ही आसपास मौजूद लोग डर कर भागने लगते हैं और वहां अफरा-तफरी जैसा माहौल बन जाता है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है, जहां यह तेजी से वायरल हो रहा है.

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वहीं इस वीडियो में साफ नजर आता है कि जैसे ही लोग सांप को देखते हैं, वह घबरा जाते हैं और इधर-उधर भागने लगते हैं. रेलवे परिसर के अंदर इस तरह की लापरवाही भरी हरकतें मजाकिया नहीं बल्कि खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना मानी जाती है. इस तरह की हरकत से भगदड़ या दुर्घटनाएं हो सकती है. इस वीडियो को देखकर लोग भी कह रहे हैं की भीड़ वाले इलाके में इस तरह की हरकत से बड़ा हादसा हो सकता है. वहीं इस वीडियो को शेयर करने वाले यूजर ने रेलवे प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है.


लोगों में गुस्सा उठाई, कार्रवाई की मांग

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स कड़ी नाराजगी जताते हुए और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया अगर यह असली सांप होता तो इसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए. वहीं किसी और ने कमेंट किया यह नकली है, लेकिन असली जैसा लग रहा है और रेलवे स्टाफ को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए.  एक और यूजर कमेंट करता है यह तो भीड़ भरी बस में बम-बम चिल्लाने जैसा है. एक और यूजर कमेंट करता है कि इस आदमी को इसकी इस हरकत के लिए तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है ऐसे मजाक से भगदड़ मच सकती है और जान का खतरा भी हो सकता है. कुछ और यूजर्स ने कहा कि ऐसे प्रैंक बिल्कुल भी मजाक वाले नहीं होते हैं, बल्कि गंभीर हादसे की वजह बन सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 26 Mar 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Mathura Station Snake Viral Video Fake Snake Prank At Mathura Station Mathura Railway Station Viral Video Crowd Panic Snake Prank
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