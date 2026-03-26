मथुरा स्टेशन पर 'सांप' लेकर टहलने लगा लड़का, वीडियो देख आपके भी छूट जाएंगे पसीने

क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप भीड़-भाड़ वाली जगह पर खड़े हैं और वहां अचानक से सांप आ जाए तो क्या होगा. दरअसल इन दिनों मथुरा रेलवे स्टेशन से एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है. जिसने वहां मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया. एक लड़का स्टेशन पर सांप जैसी दिखने वाली चीज को रस्सी से बांधकर घसीटता नजर आ रहा है, जिसे देखकर यात्री डर के मारे इधर-उधर भागने लगे. वहीं बाद में पता चला कि यह असली नहीं बल्कि नकली सांप था, लेकिन तब तक यह मजाक लोगों के लिए खौफ का कारण बन चुका था. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर अपने गुस्से वाले रिएक्शंस देते नजर आ रहे हैं.

मथुरा स्टेशन पर सांप लेकर टहलने लगा लड़का



वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक रेलवे स्टेशन पर सांप जैसी दिखने वाली चीज को रस्सी से बांधकर पीछे-पीछे घसीटता हुआ चल रहा है. इसे देखते ही आसपास मौजूद लोग डर कर भागने लगते हैं और वहां अफरा-तफरी जैसा माहौल बन जाता है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है, जहां यह तेजी से वायरल हो रहा है.

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वहीं इस वीडियो में साफ नजर आता है कि जैसे ही लोग सांप को देखते हैं, वह घबरा जाते हैं और इधर-उधर भागने लगते हैं. रेलवे परिसर के अंदर इस तरह की लापरवाही भरी हरकतें मजाकिया नहीं बल्कि खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना मानी जाती है. इस तरह की हरकत से भगदड़ या दुर्घटनाएं हो सकती है. इस वीडियो को देखकर लोग भी कह रहे हैं की भीड़ वाले इलाके में इस तरह की हरकत से बड़ा हादसा हो सकता है. वहीं इस वीडियो को शेयर करने वाले यूजर ने रेलवे प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

This viral “snake prank” video is reportedly from Mathura Railway Station where a youth was seen dragging a snake-like object tied to a rope behind him, creating panic among passengers. Chaos broke out as people rushed in fear, leading to unnecessary disruption and risk.

Such… pic.twitter.com/0CWvRhsCcX — The Nalanda Index (@Nalanda_index) March 24, 2026



लोगों में गुस्सा उठाई, कार्रवाई की मांग

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स कड़ी नाराजगी जताते हुए और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया अगर यह असली सांप होता तो इसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए. वहीं किसी और ने कमेंट किया यह नकली है, लेकिन असली जैसा लग रहा है और रेलवे स्टाफ को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए. एक और यूजर कमेंट करता है यह तो भीड़ भरी बस में बम-बम चिल्लाने जैसा है. एक और यूजर कमेंट करता है कि इस आदमी को इसकी इस हरकत के लिए तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है ऐसे मजाक से भगदड़ मच सकती है और जान का खतरा भी हो सकता है. कुछ और यूजर्स ने कहा कि ऐसे प्रैंक बिल्कुल भी मजाक वाले नहीं होते हैं, बल्कि गंभीर हादसे की वजह बन सकते हैं.

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